A cannes-i filmfesztivált a maga fizikai valójában idén nem tarthatják meg a koronavírus-járvány miatt, viszont ettől függetlenül júniusban elkezdik bejelenteni a versenyprogram filmjeit, amelyeket más filmfesztiválokon, többek között a szeptemberi velencei szemlén vetítenének le. Thierry Frémaux, fesztiváligazgató a Screen Dailynek azt nyilatkozta, hogy összefognak több mozival és fesztivállal, hogy ősztől be tudják mutatni a versenyprogram összes filmjét, amelyeket a "Cannes 2020" logóval is el fognak látni.

Frémaux elmondta, hogy röhejes lenne, ha úgy tennének, mintha mi sem történt volna, ezért idén eltekintenek a fesztivál hivatalos kategóriáitól, ahogy a díjaktól és attól is, hogy zsűrizzék a filmeket. A cél most csupán annyi, hogy azokat a filmeket, amiket a szervezők láttak és imádtak, eljuttassák a közönséghez. A cannes-i válogatást bemutatják majd valószínűleg Torontóban, San Sebastianban, New Yorkban, Koreában és a lyon-i Lumière filmfesztiválon is.

A 2021-es cannes-i filmfesztivál zsűrjének elnöke valószínűleg Spike Lee lesz, ő lett volna idén a zsűrielnök.

(IndieWire)