[{"available":true,"c_guid":"30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szlovákiában május 20-ra ígéri a korlátozások feloldásának új szakaszát a kormányfő\r

\r

","shortLead":"Szlovákiában május 20-ra ígéri a korlátozások feloldásának új szakaszát a kormányfő\r

\r

","id":"20200510_Koronavirus_korlatozasok_enyhitese_Szlovakia_Igor_Matovic_miniszterelnok_bejelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe88dae-e82f-4bbe-8e1d-52074be930b2","keywords":null,"link":"/elet/20200510_Koronavirus_korlatozasok_enyhitese_Szlovakia_Igor_Matovic_miniszterelnok_bejelentes","timestamp":"2020. május. 10. 17:58","title":"Szlovákiában tíz nap múlva kinyithatnak az iskolák, uszodák és a plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e245cddc-e974-4845-8d46-bf19ce44cc73","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dzsúdószövetség nem javasolja a beltéri edzéseket.","shortLead":"A dzsúdószövetség nem javasolja a beltéri edzéseket.","id":"20200509_Ha_dzsudozna_inkabb_szabadteren_tegye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e245cddc-e974-4845-8d46-bf19ce44cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545a2b63-2fe4-4eab-99d5-ba0c1b1e8234","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Ha_dzsudozna_inkabb_szabadteren_tegye","timestamp":"2020. május. 09. 13:39","title":"Ha dzsúdózna, inkább szabadtéren tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ügyvéd meg akarta öletni egy rokonának férjét, de a kiválasztott állítólagos bérgyilkos őt és az áldozatnak kiválasztott férfit is becsapta.","shortLead":"Egy ügyvéd meg akarta öletni egy rokonának férjét, de a kiválasztott állítólagos bérgyilkos őt és az áldozatnak...","id":"20200510_bergyilkos_rendorseg_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c63b7d0-5744-4962-98e8-93bcedfbec66","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_bergyilkos_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. május. 10. 13:29","title":"A megbízóját és a kiszemelt áldozatot is átverte egy álbérgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17425a19-3d21-4577-9135-f93498d25a16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki ne induljon túrázni egyelőre csoportosan - kéri a szövetség.","shortLead":"Senki ne induljon túrázni egyelőre csoportosan - kéri a szövetség.","id":"20200510_Magyar_Termeszetjaro_Szovetseg_tura_turazas_mtsz_termeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17425a19-3d21-4577-9135-f93498d25a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4874d0-7c6d-47f8-8869-8ba7bcc3a047","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Magyar_Termeszetjaro_Szovetseg_tura_turazas_mtsz_termeszet","timestamp":"2020. május. 10. 14:04","title":"Magyar Természetjáró Szövetség: Nem életszerű zárt körülmények között a szabadban túrázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147277c6-ab8a-467f-9eb0-6ac4a98b12a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rock and roll úttörője 87 éves volt.","shortLead":"A rock and roll úttörője 87 éves volt.","id":"20200509_Meghalt_Little_Richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=147277c6-ab8a-467f-9eb0-6ac4a98b12a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3654571e-44cd-44e1-8653-cb59882af3b4","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Meghalt_Little_Richard","timestamp":"2020. május. 09. 15:59","title":"Meghalt Little Richard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725a284d-ce71-4f0c-a921-3ecd5cfcfb49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai nemzetközi helyzettel is foglalkozik az USA, valamint több közép- és kelet-európai állam külügyminisztere által kiadott győzelem napi közlemény. A Szijjártó Péter magyar külügyminiszter által is jegyzett dokumentum címzettje Oroszország.","shortLead":"A mai nemzetközi helyzettel is foglalkozik az USA, valamint több közép- és kelet-európai állam külügyminisztere által...","id":"20200509_Aktualis_uzenetet_hordoz_az_USA_es_a_kozepeuropai_orszagok_gyozelem_napi_kozlemenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725a284d-ce71-4f0c-a921-3ecd5cfcfb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d24abaa-ceab-4be6-82c0-e0ee583ba8ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Aktualis_uzenetet_hordoz_az_USA_es_a_kozepeuropai_orszagok_gyozelem_napi_kozlemenye","timestamp":"2020. május. 09. 16:53","title":"Aktuális üzenetet hordoz az USA és a közép-európai országok győzelem napi közleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Belső ellentétek feszítik a húsz éve hatalmon lévő Vlagyimir Putyin nevével fémjelzett orosz elitet, s miközben a koronavírus-járvány közepette az államfő a szokásosnál kevésbé aktív, népszerűsége igencsak olvadóban van. S míg 2014-ben a Krím elfoglalásával az egykori KGB-ügynök maga mögé állította a nemzetet, most nem látszik, mi lehet az „új Krím”.","shortLead":"Belső ellentétek feszítik a húsz éve hatalmon lévő Vlagyimir Putyin nevével fémjelzett orosz elitet, s miközben...","id":"20200510_Ember_tervez_a_valsag_vegez__repedezik_Putyin_rezsimje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ef43d5-8663-4496-9d88-600063a9ef03","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Ember_tervez_a_valsag_vegez__repedezik_Putyin_rezsimje","timestamp":"2020. május. 10. 13:30","title":"Ember tervez, a válság végez – repedezik Putyin rezsimje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hamarosan megnyílik az a felület, ahol a felhasználók egy független szervnek tehetnek panaszt, ha úgy érzik, jogtalanul törölte egy bejegyzésüket a Facebook. Van néhány feltétel, amelynek meg kell felelni ahhoz, hogy a bizottság érdemben foglalkozzunk a panasszal.","shortLead":"Hamarosan megnyílik az a felület, ahol a felhasználók egy független szervnek tehetnek panaszt, ha úgy érzik, jogtalanul...","id":"20200511_facebook_bejegyzes_torlese_fellebbezes_urlap_feltetelek_ellenorzo_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afbd214-9091-45c7-adca-ecab9d2a5638","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_facebook_bejegyzes_torlese_fellebbezes_urlap_feltetelek_ellenorzo_bizottsag","timestamp":"2020. május. 11. 11:03","title":"Ha ennek a négy dolognak nem felel meg, nem fellebbezhet a Facebook törlése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]