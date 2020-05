A Karafiáth Orsolya A Maffia klub című regényéből készült adaptációt Péterfy Bori színész-énekes webepizódok sorozatában mutatja be, melynek keretében tíz különböző nő karakterébe bújik bele.

A 2008-ban megjelent eredeti regény javított, modernizált és rövidített változatának fejezetei folytatásokban jelennek meg és megtekinthetők a premier utáni estétől kezdve a Péterfy Bori & Love Band YouTube-csatornáján, a Scolar kiadó és a Margo feszt közösségi médiafelületein, valamint Karafiáth Orsolya szerzői oldalán. A felületekre minden nap felkerül egy új fejezet.

A premier-videó itt látható:



Az eredeti regénynek több szerkezeti hibája volt, ám a kritikák is rendre kiemelték, hogy a sokféle módon megszólaló női hangok mennyire hitelesek.

„Újraolvastam a könyvet most, a sok év távlatából, és rácsodálkoztam erre a rengeteg, ma is élőnek ható hangra – mondja a szerző. – Ám közben felbosszantott, hogy éreztem, a szerkezet tényleg sok helyütt ügyetlen, rosszul tettem ki annak idején a hangsúlyokat. Azt viszont jó volt felfedezni, hogy az általam megteremtett nőalakok ma is élnek! Elgondolkodtam, hogy lehetne megjeleníteni őket… Ez lett A tíz kicsi díva. A közös játékunk ekkor kezdődött.”

„Ebben a munka nélküli karanténhelyzetben engem is feszített a vágy, hogy részt vegyek egy alkotói folyamatban. Mert ezt egyszerűen nem bírja egy művész, a kreatív energiáink használata nélkül elpusztulunk” – mondja Péterfy Bori. „Amikor Orsival és Annával, aki szintén hasonlóan gondolkodnak, beszéltünk erről, rögtön felmerült, hogy egy irodalmi műhöz kellene nyúlnunk. De melyikhez? Olyan szöveget kerestem én is, aminek a felolvasása szétfeszíti kicsit a sima felolvasás kereteit. Így jött képbe A Maffia-klub. Szeretem Orsi írásait, ráadásul ezekben a szövegekben megéreztük a szerepek eljátszásának lehetőségét is. A különféle karakterek bőrébe bújás igazi kihívás volt számomra, hatalmas játéklehetőséget adott a különféle alakok hangjának megtalálása. Hiteles női hangokat akartunk megszólaltani, mai sorsokat. Fontos volt számomra, hogy olyan írások hangozzanak el, amiknek fajsúlyos irodalmi értéke van, melyekben a sorsok és személyiségek, tragédiák és a szépségek ábrázolása mélységet kap, túlmutat a bulváros, álfeminista, egydimenziós megszólalásokon. Hiszem, hogy a rétegzett szövegek is élvezhetőek, közös munkánk egyik fontos célja volt ennek a bemutatása is.”

„Nagy munka volt letisztítani ez eredeti írás túlburjánzását, de megérte” – mondja a szerző is. „Döbbenetes és örömteli volt látnom Bori metamorfózisait, ahogy a hősnőim általa – és az átírás által – megelevenedtek. Mindegyik. Köszönet érte.”

A megjelenéskor a könyvhöz zenei produkció is készült, A Maffia-Klub című film zenéje címmel, melyet Karafiáth dalszövegíróként és producerként jegyez. Az albumon a kortárs könnyűzene akkori krémje szerepel, színészekkel is kiegészülve, az album mind a YouTube-on mind a Spotify-on elérhető. 12 zenekar, illetve előadó adja elő itt a regény szereplőinek a dalait, köztük Péterfy Bori is, akivel az együttműködésük akkor kezdődött.