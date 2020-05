Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acd983bc-c144-4be5-8b40-54d55a7ee69c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree Robotics nevű startup cég azt szeretné, ha az A1 nevű robotkutyájuk lenne az ember új legjobb barátja.","shortLead":"A kínai Unitree Robotics nevű startup cég azt szeretné, ha az A1 nevű robotkutyájuk lenne az ember új legjobb barátja.","id":"20200514_unitree_robotics_a1_kinai_robotkutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd983bc-c144-4be5-8b40-54d55a7ee69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703185b3-8d64-4d73-9bf7-2af442f990e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_unitree_robotics_a1_kinai_robotkutya","timestamp":"2020. május. 14. 15:03","title":"Kínának is van már saját robotkutyája, háziállatnak szánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az olimpia és a foci-Eb tiszteletére kibocsátandó emlékérmék az események halasztása miatt átkerültek a 2021-es programba, és „konzultációs javaslat” alapján érmét kap a vadászkiállítás, nem is akármilyent. ","shortLead":"Az olimpia és a foci-Eb tiszteletére kibocsátandó emlékérmék az események halasztása miatt átkerültek a 2021-es...","id":"20200514_A_Semjenfele_vadaszkiallitas_ermeje_nagyobb_es_kulonlegesebb_lesz_mint_az_olimpiae","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b3e55c-21bf-4a9e-922b-f47adf30bb30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_A_Semjenfele_vadaszkiallitas_ermeje_nagyobb_es_kulonlegesebb_lesz_mint_az_olimpiae","timestamp":"2020. május. 14. 11:33","title":"A Semjén-féle vadászkiállítás érméje nagyobb és különlegesebb lesz, mint az olimpiáé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több kisebb egyesületnél nem biztosított a túlélés az alacsony reklámbevételek és szurkolók távolmaradása miatt.","shortLead":"Több kisebb egyesületnél nem biztosított a túlélés az alacsony reklámbevételek és szurkolók távolmaradása miatt.","id":"20200514_foci_labdarugas_klubok_megszunes_csod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26cdaee3-bd0a-4e41-a5e8-38069c1af328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200514_foci_labdarugas_klubok_megszunes_csod","timestamp":"2020. május. 14. 12:04","title":"Több száz labdarúgóklub mehet csődbe idén a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A koronavírus-járványnál sokkal, de sokkal veszélyesebb, ha a szabad világ lemond arról a liberális minimumról, amelyre a világháború utáni működését alapozta. Az élet teljességére vonatkozó szakértelme senkinek sincs, kockázat nélküli élet pedig nem létezik. Evidenciákat hagytunk figyelmen kívül, és a tragédiák sora még csak ezután következik. ","shortLead":"A koronavírus-járványnál sokkal, de sokkal veszélyesebb, ha a szabad világ lemond arról a liberális minimumról, amelyre...","id":"202020_safe_uj_vilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4259913a-65ba-4d42-9061-922680ffd0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f9115-7d47-486e-8512-a1d0536f6398","keywords":null,"link":"/360/202020_safe_uj_vilag","timestamp":"2020. május. 14. 15:00","title":"Hont András: Safe új világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","shortLead":"A strandot még nem nyithatják meg, pecázni viszont már lehet.","id":"20200513_lupa_to_horgasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b30d32-960a-4950-90ed-cb7ce31bb490","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_lupa_to_horgasz","timestamp":"2020. május. 13. 12:20","title":"Gerendai horgászokat csalogat a Lupa-tóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság a lapot beperlő Bene Márton kutató ügyében hozott másodfokú döntésben is megállapította a jogsértést, viszont a sérelemdíjat a negyedére csökkentette.","shortLead":"A bíróság a lapot beperlő Bene Márton kutató ügyében hozott másodfokú döntésben is megállapította a jogsértést, viszont...","id":"20200513_birosag_figyelo_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6429ea-bf0d-4ea0-bb38-c9d6d4a36b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_birosag_figyelo_lista","timestamp":"2020. május. 13. 14:29","title":"Jogerősen elítélték a Figyelőt a másik listázós cikke miatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rák esetében ez akár halálhoz is vezethet.","shortLead":"Rák esetében ez akár halálhoz is vezethet.","id":"20200515_mutet_jarvany_rak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd31fc13-c859-4bbe-90b4-4fc9f6d8ef59","keywords":null,"link":"/elet/20200515_mutet_jarvany_rak","timestamp":"2020. május. 15. 06:43","title":"28 millió műtét halasztódhat vagy maradhat el a világban járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57525001-84e1-414a-a9e0-09bfd2a064e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De utalványt is lehet kérni cserébe.","shortLead":"De utalványt is lehet kérni cserébe.","id":"20200513_koronavirus_budapest_park_sofi_tukker_koncert_torles_jegyvisszavaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57525001-84e1-414a-a9e0-09bfd2a064e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b165d96-7fed-4a3d-8f18-8f56bba25bad","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_koronavirus_budapest_park_sofi_tukker_koncert_torles_jegyvisszavaltas","timestamp":"2020. május. 13. 17:07","title":"Elmarad a Sofi Tukker koncertje a Budapest Parkban, visszafizetik a jegyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]