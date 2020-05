Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3509 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 beteg.","shortLead":"3509 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 beteg.","id":"20200517_36_uj_fertozottet_talaltak_3_koronavirusos_beteg_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daef9f69-3eaf-471e-bcf8-fb0e379d9aca","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_36_uj_fertozottet_talaltak_3_koronavirusos_beteg_elhunyt","timestamp":"2020. május. 17. 07:19","title":"36 új fertőzöttet találtak, 3 koronavírusos beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4ccf8-91dc-4cea-a2aa-caa99598e5cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő portfóliót tisztított.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő portfóliót tisztított.","id":"202020_agroster_eladta_azallam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42e4ccf8-91dc-4cea-a2aa-caa99598e5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6dbc3b-8527-4136-ac56-60179deb30cc","keywords":null,"link":"/360/202020_agroster_eladta_azallam","timestamp":"2020. május. 17. 10:15","title":"Az állam kiszállt az ionizálással és sterilizálással foglalkozó cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatók szerint a Kínában elrendelt karantén miatt komolyan javult a levegő minősége.","shortLead":"A kutatók szerint a Kínában elrendelt karantén miatt komolyan javult a levegő minősége.","id":"20200515_Tobb_ezren_koszonhetik_az_eletuket_a_legszennyezes_csokkenesenek_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc69d0a-3b43-45c9-ba76-5cb82ff0b645","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_Tobb_ezren_koszonhetik_az_eletuket_a_legszennyezes_csokkenesenek_Kinaban","timestamp":"2020. május. 15. 20:48","title":"Több ezren köszönhetik az életüket a légszennyezés csökkenésének Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c07413-8dba-459b-88f8-21bcc4833870","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök kivirult a koronavírus-járvány idején, él, mint hal a vízben – mondta a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában Körösényi András. A politológus egyetemi tanárral a közelmúltban megjelent könyveiről és a vezérdemokráciákról is beszélgettünk.","shortLead":"A magyar miniszterelnök kivirult a koronavírus-járvány idején, él, mint hal a vízben – mondta a Fülkében, a hvg.hu...","id":"20200516_Korosenyi_az_Orbanrezsimrol_Diktator_a_nep_jovahagyasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34c07413-8dba-459b-88f8-21bcc4833870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38eff5f6-56d2-4a72-98c3-b4e8048b978e","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_Korosenyi_az_Orbanrezsimrol_Diktator_a_nep_jovahagyasaval","timestamp":"2020. május. 16. 17:30","title":"Körösényi András az Orbán-rezsimről: „Diktátor a nép jóváhagyásával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db151631-b2fc-4cbe-9d23-4b6a9646089f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több helyen is megjelent a hír, hogy megvásárolna egy lézersugaras projektorok fejlesztésével foglalkozó vállalatot a Microsoft. A redmondiak azonban cáfolták az értesülést.","shortLead":"Több helyen is megjelent a hír, hogy megvásárolna egy lézersugaras projektorok fejlesztésével foglalkozó vállalatot...","id":"20200516_microsoft_microvision_felvasarlas_cafolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db151631-b2fc-4cbe-9d23-4b6a9646089f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc79ccdc-bcdd-4594-8a8f-be5cdb11c620","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_microsoft_microvision_felvasarlas_cafolat","timestamp":"2020. május. 16. 18:03","title":"Izgalmasnak tűnik, csak hát nem igaz: a Microsoft nem vásárolja fel a MicroVisiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293bc81d-63a3-48a9-b2b0-c9eadcfd4ed8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fred Willardot a Szeretünk Raymondban és a Modern családban nyújtott alakításáért jelölték Emmy-díjra.","shortLead":"Fred Willardot a Szeretünk Raymondban és a Modern családban nyújtott alakításáért jelölték Emmy-díjra.","id":"20200517_Elhunyt_a_vigjatekokbol_ismert_Fred_Willard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=293bc81d-63a3-48a9-b2b0-c9eadcfd4ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e3a65f-2c63-4226-a21a-e8a32b9b7d66","keywords":null,"link":"/elet/20200517_Elhunyt_a_vigjatekokbol_ismert_Fred_Willard","timestamp":"2020. május. 17. 07:46","title":"Elhunyt a vígjátékokból ismert Fred Willard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e15b05f-4789-4858-9cb0-e57ec6072586","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BKK mellett a Volánbusz járatain is használható a VoxPay nevű alkalmazás, amellyel mobilon is megválthatjuk a menetjegyünket.","shortLead":"A BKK mellett a Volánbusz járatain is használható a VoxPay nevű alkalmazás, amellyel mobilon is megválthatjuk...","id":"20200515_tomegkozlekedes_mobilfizetes_voxpay_menetjegy_bkk_volanbusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e15b05f-4789-4858-9cb0-e57ec6072586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb35800e-5ba6-4711-8ef5-e67b9dda0e9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_tomegkozlekedes_mobilfizetes_voxpay_menetjegy_bkk_volanbusz","timestamp":"2020. május. 15. 18:23","title":"Gyakran utazik tömegközlekedéssel? Ezzel az appal is vehet rá jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Medios Obson nevű hírportál vezetőjét már korábban is megfenyegették, ezért hatósági védelem alatt állt. ","shortLead":"A Medios Obson nevű hírportál vezetőjét már korábban is megfenyegették, ezért hatósági védelem alatt állt. ","id":"20200517_Fegyveres_gyilkossag_ujsagiro_Mexiko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bf622-ad87-4d2c-870b-93d47eb03d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee18aa9-475d-4818-ae07-e1aff2bdc680","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Fegyveres_gyilkossag_ujsagiro_Mexiko","timestamp":"2020. május. 17. 08:09","title":"Fegyveresek gyilkoltak meg egy újságírót Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]