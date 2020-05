Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd1c47d7-f091-4229-8d85-86458a6d3bee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizennégy ellenzéki képviselőt kivezettek, többen megsérültek.","shortLead":"Tizennégy ellenzéki képviselőt kivezettek, többen megsérültek.","id":"20200518_hongkong_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd1c47d7-f091-4229-8d85-86458a6d3bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c0e43f-8891-4246-8d1c-2412740693d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_hongkong_parlament","timestamp":"2020. május. 18. 08:58","title":"Összecsaptak a hongkongi parlamentben az ellenzéki képviselők a biztonsági őrökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17e7a94-824b-4553-b62b-2e266f386601","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mehetek-e sportboltba 9 és 12 között, Komárom-Esztergom megyében, ha van ott nyaralóm? Hiába a lazítások, nem mindig könnyű értelmezni a koronavírus miatt meghozott szabályokat. A Duma Aktuál most összeszedte, milyen anomáliák merültek fel az elmúlt hetekben és mi lehet a megoldásuk. Ez az első olyan adás, amit az önkéntes karantén után, újra a Dumaszínházban vett fel a csapat, egyelőre közönség nélkül. A friss epizódokat ezúttal is a hvg360-on láthatják először. ","shortLead":"Mehetek-e sportboltba 9 és 12 között, Komárom-Esztergom megyében, ha van ott nyaralóm? Hiába a lazítások, nem mindig...","id":"20200518_Duma_Aktual_Bonyolult_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a17e7a94-824b-4553-b62b-2e266f386601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e907086-ef83-43ff-962c-2c34309127b2","keywords":null,"link":"/360/20200518_Duma_Aktual_Bonyolult_szabalyok","timestamp":"2020. május. 18. 19:30","title":"Duma Aktuál: A hipós tojást megtanultuk, de hova is mehetünk most szabályosan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iskolákat pedig szeptemberig biztosan nem nyitják ki, Erdogan lezáratta a tanévet.","shortLead":"Az iskolákat pedig szeptemberig biztosan nem nyitják ki, Erdogan lezáratta a tanévet.","id":"20200519_kijarasi_tilalom_erdogan_torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ed7240-bc9b-4f22-b73d-165e9488ef16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d5d1fd-f98a-48e6-b240-39c29845ba78","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_kijarasi_tilalom_erdogan_torokorszag","timestamp":"2020. május. 19. 05:03","title":"Országos kijárási tilalom jön Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b77b29f-e90d-474d-8e17-c1f173f81519","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: Rémhírrendőrség, önmérséklet, bennszülött, tranzitbűnözés, nyunyóka.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200517_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b77b29f-e90d-474d-8e17-c1f173f81519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1101de27-1d90-43c9-b113-8b537fc3e2dd","keywords":null,"link":"/360/20200517_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. május. 17. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes felfedezte nyunyóka országát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szóvivő soha nem gondolta volna, hogy ebben a veszélyhelyzetben népszerű figurává válhat, akiről még fagylaltot is elneveznek.","shortLead":"A szóvivő soha nem gondolta volna, hogy ebben a veszélyhelyzetben népszerű figurává válhat, akiről még fagylaltot is...","id":"20200518_Gyorfi_Pal_nem_banja_ha_fiatal_eros_ferfitestre_applikaljak_a_fejet_a_memekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46510cb-3e78-4638-8f5a-dad68f0198c2","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Gyorfi_Pal_nem_banja_ha_fiatal_eros_ferfitestre_applikaljak_a_fejet_a_memekben","timestamp":"2020. május. 18. 16:26","title":"Győrfi Pál nem bánja, ha fiatal, erős férfitestre applikálják a fejét a mémekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A „tűzfészkek” között legalább két vágóhíd is szerepel.","shortLead":"A „tűzfészkek” között legalább két vágóhíd is szerepel.","id":"20200517_Lazitottak_a_franciak_napok_alatt_lett_tobb_tucat_uj_virusgocpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5229d4-0797-42a6-8759-30538e9a8ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Lazitottak_a_franciak_napok_alatt_lett_tobb_tucat_uj_virusgocpont","timestamp":"2020. május. 17. 18:00","title":"Lazítottak a franciák, napok alatt lett több tucat új vírusgócpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig 73 saját és 55 kölcsönzött dolgozótól vált meg a kínai tulajdonú cég.","shortLead":"Eddig 73 saját és 55 kölcsönzött dolgozótól vált meg a kínai tulajdonú cég.","id":"20200518_oroszlany_wescast_elbocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82cb55bf-5496-4760-a994-eff4bc7e0f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f95af56-4587-4747-86de-c57ee431453a","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_oroszlany_wescast_elbocsatas","timestamp":"2020. május. 18. 10:49","title":"Oroszlányban 250 főt küld el a Wescast autóipari vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df777e67-91cd-4a4c-90dc-94dbb3e6dba0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 23 éves feltételezett elkövető ellen emberölés miatt indítottak nyomozást.\r

","shortLead":"A 23 éves feltételezett elkövető ellen emberölés miatt indítottak nyomozást.\r

","id":"20200517_Belehalt_bantalmazas_Kiskunhalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df777e67-91cd-4a4c-90dc-94dbb3e6dba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ef02d8-2e10-48e7-b8d8-bd7b54e0d1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_Belehalt_bantalmazas_Kiskunhalas","timestamp":"2020. május. 17. 09:16","title":"Meghalt hozzátartozója bántalmazásától egy 79 éves férfi Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]