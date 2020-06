Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f9300c-9928-492e-b643-b20170da93eb","c_author":"Felcsuti Péter","category":"360","description":"Alábbi írás szerzője szerint az Unió és a Fidesz konfliktusával talán lehet, de biztosan nem érdemes értékmentesen foglalkozni. Felcsuti Péter volt bankár Lakatos Júlia Unió kontra Fidesz, avagy a demokráciáról szóló diskurzus csapdái című, a hvg360-on megjelent írásához szól hozzá. ","shortLead":"Alábbi írás szerzője szerint az Unió és a Fidesz konfliktusával talán lehet, de biztosan nem érdemes értékmentesen...","id":"20200610_Felcsuti_Peter_Az_Europai_Unio_es_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f9300c-9928-492e-b643-b20170da93eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c9560e-a133-44e7-8eb1-55180ba6172f","keywords":null,"link":"/360/20200610_Felcsuti_Peter_Az_Europai_Unio_es_a_Fidesz","timestamp":"2020. június. 10. 13:00","title":"Felcsuti Péter: Az Európai Unió és a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A meglepetés erejével hódítanak a cégek a kínai piacon: egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a kampányok, aminek a keretén belül a vásárló kifizet egy összeget és nem is tudja, mit kap ezért cserébe. A legelvetemültebbek akár egy millió jüant, azaz közel 43 millió forintot is fizetnek a meglepetésért. ","shortLead":"A meglepetés erejével hódítanak a cégek a kínai piacon: egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek azok a kampányok...","id":"20200611_A_kinaiak_nem_feltetlenul_akarjak_tudni_mire_is_koltenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0151d9c-c568-4d5f-8f8c-12ab8f6f1785","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_A_kinaiak_nem_feltetlenul_akarjak_tudni_mire_is_koltenek","timestamp":"2020. június. 11. 17:18","title":"A kínaiak nem feltétlenül akarják tudni, mire is költenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5753cd4-0c5c-4646-9cc9-33ede3611579","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 7. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200610_Trianon_Kimondva__Hetedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5753cd4-0c5c-4646-9cc9-33ede3611579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eccd86b-51b9-47d1-a621-09af166d58b5","keywords":null,"link":"/360/20200610_Trianon_Kimondva__Hetedik_resz","timestamp":"2020. június. 10. 19:00","title":"Trianon. Kimondva – Jászai Mari Hazaárulás című írását felolvassa: Csákányi Eszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa51b27-3035-4742-9d84-4444f1695c96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tienanmen téri megemlékezést büntette a cég, rosszul jöhet ki belőle.","shortLead":"A Tienanmen téri megemlékezést büntette a cég, rosszul jöhet ki belőle.","id":"20200612_Az_amerikai_torvenyhozok_is_raszalltak_a_Zoomra_a_kinai_cenzura_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa51b27-3035-4742-9d84-4444f1695c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ae054b-bd0b-4f51-b69c-5f490a41ce24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_Az_amerikai_torvenyhozok_is_raszalltak_a_Zoomra_a_kinai_cenzura_miatt","timestamp":"2020. június. 12. 11:26","title":"Az amerikai törvényhozók is rászálltak a Zoomra a kínai cenzúra miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A széntermelés csaknem 13 százalékkal, a földgáztermelés 10 százalékkal esett vissza.","shortLead":"A széntermelés csaknem 13 százalékkal, a földgáztermelés 10 százalékkal esett vissza.","id":"20200611_napenergia_napelem_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576de9ba-01f2-4d1a-9b4d-e652a4f67dda","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_napenergia_napelem_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 11. 05:17","title":"Nagyot ugrott a napenergia-felhasználás Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint több dologban is téved Hankó Zoltán elnök.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint több dologban is téved Hankó Zoltán elnök.","id":"20200610_magyar_gyogyszereszi_kamara_hanko_zoltan_kasler_miklos_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233f78ce-6261-411f-bd89-e2c0a0be8ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_magyar_gyogyszereszi_kamara_hanko_zoltan_kasler_miklos_emmi","timestamp":"2020. június. 10. 18:25","title":"Kásler minisztériuma visszaszólt a gyógyszerészkamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3358cca3-9841-4bc5-a7e0-2742dc8d0094","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német népautóból eddig közel 40 millió darabot gyártottak, ez közülük az egyik legizgalmasabb.","shortLead":"A német népautóból eddig közel 40 millió darabot gyártottak, ez közülük az egyik legizgalmasabb.","id":"20200610_34_millio_forint_a_legritkabb_Volkswagen_Golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3358cca3-9841-4bc5-a7e0-2742dc8d0094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f468e6-41e5-44e3-a752-0acd111fa667","keywords":null,"link":"/cegauto/20200610_34_millio_forint_a_legritkabb_Volkswagen_Golf","timestamp":"2020. június. 10. 16:41","title":"34 millió forint a legritkább Volkswagen Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91d2378-6304-40c9-9665-b4e5a0986fcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú úgy tudta, hogy kristálycukrot szállít a vevőknek.","shortLead":"A fiú úgy tudta, hogy kristálycukrot szállít a vevőknek.","id":"20200612_diler_ketegyhaza_pszichoaktiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e91d2378-6304-40c9-9665-b4e5a0986fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d9d194-e4fb-470f-b20a-f23cc0861654","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_diler_ketegyhaza_pszichoaktiv","timestamp":"2020. június. 12. 09:28","title":"Tízéves gyerekével dílerkedett egy kétegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]