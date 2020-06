Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8346a00f-c57b-4cf6-aae9-06b42e32d6b0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A vasúti vonalbezárás a vidék megbüntetését jelenti – mondták a fideszesek 2007-ben és 2009-ben, és valóban, amióta hatalomra kerültek, a megszüntetés helyett csak elsorvasztottak és lélegeztetőgépre helyeztek kihasználatlan vonalakat. A Volánbusz és a MÁV közös cégbe olvasztásának eddig legalább ötször futottak neki, mindhiába, de az e-jegyrendszert is megígérték már 2010-ben.","shortLead":"A vasúti vonalbezárás a vidék megbüntetését jelenti – mondták a fideszesek 2007-ben és 2009-ben, és valóban, amióta...","id":"20200609_vasut_busz_kozlekedes_mav_volan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8346a00f-c57b-4cf6-aae9-06b42e32d6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8350948-f4d8-40f2-986f-d114a42b0dbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_vasut_busz_kozlekedes_mav_volan","timestamp":"2020. június. 10. 11:45","title":"Folyton megígérik a MÁV átszervezését, de csak az alibivonalak száma nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f18e05-d8bf-491f-984a-c9771563c719","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ráncfelvarrt 5-ös sorozat non-plus-ultra kivitelének leleplezésére már nem kell sokat várnunk. ","shortLead":"A ráncfelvarrt 5-ös sorozat non-plus-ultra kivitelének leleplezésére már nem kell sokat várnunk. ","id":"20200611_igy_mutathat_a_jovo_heten_erkezo_uj_bmw_m5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8f18e05-d8bf-491f-984a-c9771563c719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e65a97-7614-4bee-8d91-32897b98f2e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_igy_mutathat_a_jovo_heten_erkezo_uj_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 12. 06:41","title":"Így mutathat a jövő héten érkező új BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea87681b-7e5f-4e87-9648-37a0edc66d54","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nyolcmilliárdot érő irodaház egy tárolóban: a pasaréti lakópark tulajdonosainak évtizedes kálváriáját a kertjükbe benyúló wellness- és vendéglátó komplexum fejeli meg, amely immár Tiborcz István igényeit is szolgálja.","shortLead":"Nyolcmilliárdot érő irodaház egy tárolóban: a pasaréti lakópark tulajdonosainak évtizedes kálváriáját a kertjükbe...","id":"202024__tiborcz_pasareten__milliardosok_ataroloban__vedtelen_lakok__sufnituning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea87681b-7e5f-4e87-9648-37a0edc66d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1534626-cbf5-4a96-b69f-db2327e3a796","keywords":null,"link":"/360/202024__tiborcz_pasareten__milliardosok_ataroloban__vedtelen_lakok__sufnituning","timestamp":"2020. június. 11. 07:00","title":"NER-csoda Budán: 3 nm-es tárolóban \"nyomorog\" Tiborcz cége, az Equilor és az Appeninn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lidl, a Spar, a Tesco és a Penny Market a magyar vásárlók kedvence egy friss közvélemény-kutatás szerint. De az sem mindegy, mennyi idős, nő vagy férfi és hogy milyen végzettsége van. ","shortLead":"A Lidl, a Spar, a Tesco és a Penny Market a magyar vásárlók kedvence egy friss közvélemény-kutatás szerint. De az sem...","id":"20200611_lidl_spar_vasarlas_tesco_aldi_kiskereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b927850a-82e1-471f-bb8e-98d28cd64ca6","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_lidl_spar_vasarlas_tesco_aldi_kiskereskedelem","timestamp":"2020. június. 11. 17:58","title":"Megnézték, mely boltokban szeret leginkább vásárolni a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6214265-769b-4c31-ba47-3e81ea4b1fcf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vezető német konzervatív lap a magyar miniszterelnök a Sátoraljaújhelyen elhangzott beszédéről írt, ahol a kormányfő a trianoni emlékmű avatásán visszarévedt a dicsőséges múltba, ám ezt horvát részről úgy értelmezték, hogy egykori magyar területeket követel vissza. A budapesti Külügyminisztérium azzal igyekszik elsimítani a viszályt, hogy félreértésről van szó.","shortLead":"A vezető német konzervatív lap a magyar miniszterelnök a Sátoraljaújhelyen elhangzott beszédéről írt, ahol a kormányfő...","id":"20200612_FAZ_Orban_Viktor_gyengeje_hogy_NagyMagyarorszagrol_fantazial","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6214265-769b-4c31-ba47-3e81ea4b1fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e060e9-dae2-442b-ba00-e965a6f9ae2e","keywords":null,"link":"/360/20200612_FAZ_Orban_Viktor_gyengeje_hogy_NagyMagyarorszagrol_fantazial","timestamp":"2020. június. 12. 07:30","title":"FAZ: Orbán Viktor gyengéje, hogy Nagy-Magyarországról fantáziál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. A koronavírus mellett a költségvetésről is beszélt.","shortLead":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli...","id":"20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ed006f-2ab7-4823-981d-61cdf21c4186","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","timestamp":"2020. június. 12. 08:01","title":"Orbán: A koronavírus elleni védekezés elsősorban az embereken múlik, nem az egészségügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e36df1-f4da-4f14-8f79-b7844e9f1177","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Jelly mini Cups zselékről van szó. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy semmi esetre se fogyasszák el a terméket.","shortLead":"A Jelly mini Cups zselékről van szó. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy semmi esetre se fogyasszák el a terméket.","id":"20200611_nebih_jelly_mini_cups_termekvisszahivas_fulladasveszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76e36df1-f4da-4f14-8f79-b7844e9f1177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cfb1ff-a5e2-42d9-9a01-d441004b0d81","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_nebih_jelly_mini_cups_termekvisszahivas_fulladasveszely","timestamp":"2020. június. 11. 05:05","title":"Fulladásveszélyes édesség került a magyar boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsivel tovább nőtt a GKI fogyasztói bizalmi indexe, de még mindig nagyon rossznak látják az emberek a gazdaság jövőképét.","shortLead":"Egy kicsivel tovább nőtt a GKI fogyasztói bizalmi indexe, de még mindig nagyon rossznak látják az emberek a gazdaság...","id":"20200611_gki_bizalmi_index_inflacio_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb81328-6a04-43d2-afbf-42fccb455242","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_gki_bizalmi_index_inflacio_munka","timestamp":"2020. június. 11. 05:15","title":"A munkanélküliségtől félnek a magyarok a leginkább, nagyon rossznak látják a gazdaság jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]