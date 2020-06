Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárult az MKB szanálása, a bank mindent teljesített, amit az EU elvárt a 32 milliárd forintos állami támogatásért. ","shortLead":"Lezárult az MKB szanálása, a bank mindent teljesített, amit az EU elvárt a 32 milliárd forintos állami támogatásért. ","id":"20200615_Balog_Adam_mkb_szanalas_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a646d0ba-a06f-4c81-aa32-6b03bb9cb151","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_Balog_Adam_mkb_szanalas_mnb","timestamp":"2020. június. 15. 16:33","title":"Az MKB lezárt egy fejezetet, és a gigabanki létre készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","shortLead":"Akár vissza is fordítható az őszülés, ha a kiváltó oka valamilyen stresszhatás volt – állítják amerikai kutatók.","id":"202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85ef3b5b-40b0-4597-85bd-06d2600fae54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14154d18-81b0-47ca-b891-0d2a22ee573c","keywords":null,"link":"/360/202024_visszafordithato_oszules_antistresszhatas","timestamp":"2020. június. 16. 12:00","title":"Visszafordítható lehet az őszülés, ha stresszhatás váltotta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Többéves bírósági küzdelem után érte el a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete, hogy gyakorolhatja tulajdonosi jogait a Kartonpackban, csakhogy az közben állami irányítás alá került, s a jelek szerint lényegében a vészhelyzet lefújása után is ott marad.","shortLead":"Többéves bírósági küzdelem után érte el a kisbefektetők érdekvédelmi szervezete, hogy gyakorolhatja tulajdonosi jogait...","id":"20200615_Pert_nyert_a_Tebesz_a_Kartonpack_ellen_de_az_allam_keresztbe_tehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db85b863-c543-43fc-8bb7-de5b0841751e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc2ed43-b18b-4387-9342-d23d5d0a4a4c","keywords":null,"link":"/360/20200615_Pert_nyert_a_Tebesz_a_Kartonpack_ellen_de_az_allam_keresztbe_tehet","timestamp":"2020. június. 15. 07:00","title":"Nyertek a kisbefektetők az einstandolt Kartonpack ellen, de az állam keresztbe tehet nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Magánszemélyek, cégek igényelhetnek maximálisan 2,5 millió forintot. A taxisok esetében az új autó árának akár a felét is állja az állam. ","shortLead":"Magánszemélyek, cégek igényelhetnek maximálisan 2,5 millió forintot. A taxisok esetében az új autó árának akár a felét...","id":"20200616_Egy_nap_alatt_betelt_a_25_millio_elektromos_autokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d4847c-3d1d-4cea-8d72-65a0cd36e288","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Egy_nap_alatt_betelt_a_25_millio_elektromos_autokra","timestamp":"2020. június. 16. 09:31","title":"Annyian pályáznak villanyautó-támogatásra, hogy egy nap alatt elfogyott 4 milliárd forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e70a8e-5322-481d-bd4a-0839513296b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon megy, korrekt a fogyasztása és méretes a csomagtartója ennek az új bajor családi autónak. ","shortLead":"Nagyon megy, korrekt a fogyasztása és méretes a csomagtartója ennek az új bajor családi autónak. ","id":"20200615_408_loeros_dizel_sportkombikent_is_elerheto_a_legfrissebb_5os_bmw_alpina_d5_s","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1e70a8e-5322-481d-bd4a-0839513296b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c419df-ad9c-4075-9a74-356fdeb168a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_408_loeros_dizel_sportkombikent_is_elerheto_a_legfrissebb_5os_bmw_alpina_d5_s","timestamp":"2020. június. 15. 07:59","title":"408 lóerős dízel sportkombiként is elérhető a legfrissebb 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság döntése szerint fontosabb a nemzeti örökség megőrzése, mint az erdőgazdálkodók érdekei.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság döntése szerint fontosabb a nemzeti örökség megőrzése, mint az erdőgazdálkodók érdekei.","id":"20200615_Alkotmanyserto_az_erdotorveny_tobb_pontja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb819472-45e2-4420-acfe-885862f7f279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524acf88-2731-4862-abd4-51590640c7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_Alkotmanyserto_az_erdotorveny_tobb_pontja","timestamp":"2020. június. 15. 19:51","title":"Alkotmánysértő az erdőtörvény több pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa Tanács Fejlesztési Bank eddig több mint 2 milliárd euró összegű finanszírozást nyújtott magyarországi projektek megvalósításához.\r

","shortLead":"Az Európa Tanács Fejlesztési Bank eddig több mint 2 milliárd euró összegű finanszírozást nyújtott magyarországi...","id":"20200616_kezilabdacsarnok_kormany_hitelkeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d836c954-0d36-4d4b-bc2c-70e167036e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_kezilabdacsarnok_kormany_hitelkeret","timestamp":"2020. június. 16. 09:23","title":"Ötvenmilliárdos hitelből épít iskolákat és 17 kézilabdacsarnokot a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Panello, az Xbox egykori marketingvezetője a Twitteren osztotta meg, mit gondol a PlayStation 5 pletykált áráról.","shortLead":"Albert Panello, az Xbox egykori marketingvezetője a Twitteren osztotta meg, mit gondol a PlayStation 5 pletykált áráról.","id":"20200615_sony_playstation_5_ps5_ara_albert_panello","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bdb4870-13ae-4bfe-b72a-c354f4739098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dc07f0-0998-4232-a5e7-e64e43f13e4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_sony_playstation_5_ps5_ara_albert_panello","timestamp":"2020. június. 15. 18:03","title":"\"Nem létezik\" – mondta a PlayStation 5 lehetséges árára az Xbox egykori marketingese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]