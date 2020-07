Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9e35d69-588c-43c3-975e-1809a1df8ff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolodko Mihály figuráival most már a kőbányai sörgyárnál is lehet találkozni.","shortLead":"Kolodko Mihály figuráival most már a kőbányai sörgyárnál is lehet találkozni.","id":"20200708_kolodkoszobrok_dreher_kobanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e35d69-588c-43c3-975e-1809a1df8ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4407767b-4875-48ae-a97f-f4286185e45c","keywords":null,"link":"/elet/20200708_kolodkoszobrok_dreher_kobanya","timestamp":"2020. július. 08. 10:08","title":"Sörös lovak kaptak miniszobrot Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","shortLead":"Az utazási korlátozások miatt nem lenne teljes a mezőny.\r

","id":"20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7a4d25-32c0-4e63-b348-5c11e411429f","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Szekesfehervari_ottusa_Eb","timestamp":"2020. július. 07. 21:24","title":"Az utolsó pillanatig kivártak, végül törölték a székesfehérvári öttusa Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 2021-ben induló idényben láthatjuk újra a spanyol pilótát versenyezni.","shortLead":"A 2021-ben induló idényben láthatjuk újra a spanyol pilótát versenyezni.","id":"20200707_Alonso_Forma1_Renault","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0d9c9-3196-4887-8f27-238f9ea5e61d","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Alonso_Forma1_Renault","timestamp":"2020. július. 07. 17:05","title":"Alonso visszatér a Forma-1-be, a Renault pilótája lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6617476f-25b6-49b7-86f5-ada534e706a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl meglepő módon nem idegen lények hagyták hátra azt a zselészerű anyagot, melyet a Jade Nyúl 2 kínai holdjáró fedezett fel az égitesten még tavaly.","shortLead":"Nem túl meglepő módon nem idegen lények hagyták hátra azt a zselészerű anyagot, melyet a Jade Nyúl 2 kínai holdjáró...","id":"20200709_jade_nyul_2_holdjaro_hold_sotet_oldala_gelszeru_anyag_kinai_tudosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6617476f-25b6-49b7-86f5-ada534e706a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3eed521-c709-4f55-a4b3-d0f528a230f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_jade_nyul_2_holdjaro_hold_sotet_oldala_gelszeru_anyag_kinai_tudosok","timestamp":"2020. július. 09. 12:03","title":"Kína rájött, mi az a furcsa, gélszerű anyag a Hold kevésbé ismert oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti médiumokat többek között helyreigazításra kötelezték.","shortLead":"A kormánypárti médiumokat többek között helyreigazításra kötelezték.","id":"20200708_Origo_HirTv_sajtoper","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e099ab28-c451-4ef5-aa9a-85db09c6426a","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Origo_HirTv_sajtoper","timestamp":"2020. július. 08. 15:07","title":"Czeglédy az Origo, Pikó a HírTv ellen nyert sajtópert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pedig a magyarországi vendégéjszakák közel fele a fővárosban realizálódik.","shortLead":"Pedig a magyarországi vendégéjszakák közel fele a fővárosban realizálódik.","id":"20200708_Onti_a_milliardokat_a_kormany_a_turizmusba_de_Budapestnek_nem_jut_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3257a6d1-7986-4313-a638-5269dac0b366","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Onti_a_milliardokat_a_kormany_a_turizmusba_de_Budapestnek_nem_jut_penz","timestamp":"2020. július. 08. 08:11","title":"Önti a milliárdokat a kormány a turizmusba, de Budapestnek nem jut pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Schilling Árpád rendező, a néhai Krétakör alapítója ezúttal az alapítványi sorsra kényszerített Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóihoz intézte sorait. Mint írta: most nem az a cél, hogy a kormányzó pártot befolyásolják, mert az lehetetlen. A feladat az, hogy a \"magyar kultúra ne váljon ízléstelen, pöffeszkedő pártfunkcionáriusok és kebelbarátjaik játszóterévé\". ","shortLead":"Schilling Árpád rendező, a néhai Krétakör alapítója ezúttal az alapítványi sorsra kényszerített Színház- és...","id":"20200707_Schilling_Arpad_Egyszeruen_lefojtjak_azokat_akik_nem_kotodnek_direkten_partokhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804a3054-6cae-47f9-b870-d2663186dd6b","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Schilling_Arpad_Egyszeruen_lefojtjak_azokat_akik_nem_kotodnek_direkten_partokhoz","timestamp":"2020. július. 07. 16:21","title":"Schilling Árpád: Egyszerűen lefojtják azokat, akik nem kötődnek direkten pártokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Átszámítva mintegy 102 milliárd forintot érhet a rekord-fogás.","shortLead":"Átszámítva mintegy 102 milliárd forintot érhet a rekord-fogás.","id":"20200707_amfetamin_szlovakia_rekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33e4a0b-631b-4c2f-b3a0-6319717471ed","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_amfetamin_szlovakia_rekord","timestamp":"2020. július. 07. 21:10","title":"1,5 tonnányi amfetamint foglaltak le a nyitrai vámosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]