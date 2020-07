Kirúgta a ViacomCBS Nick Cannont, mert a műsorvezető egy tavaly felvett, de csak most leadott podcastjában zavaros elméleteket fejtett ki arról, hogy a világot a zsidók irányítják, írja a Vulture.

Az epizódban Cannon Professor Griff-fel beszélget, akinek korábban szintén az antiszemita megnyilvánulásai miatt kellett elhagynia együttesét, a Public Enemyt még 1989-ben. A rapper annak idején azt mondta, hogy szerinte a "zsidók gonoszak".

Cannon a műsorban a Rotschildokról és a világot irányító 13 családról is beszélt, később viszont azzal védekezett, hogy nem lehet antiszemita, mivel szerinte a "sémi emberek fekete emberek".

Cannon a menesztés után hangsúlyozta, hogy bár elítéli a gyűlöletbeszédet, nem kér bocsánatot. A ViacomCBS közleményben jelezte, hogy befejezték a munkát Cannonnal.

Cannon a műsorvezetője a Foxon futó The Masked Singer álarcos énekeseket felvonultató showműsornak, nevéhez fűződik az MTV-n (a csatorna is a ViacomCBS alá tartozik) sugárzott Wild 'N Out nevű improvizációs sorozat, amely 15 évadot élt meg.