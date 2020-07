Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az európai politikáról az európaiak döntenek, nem kívülálló országok - üzente az amerikai kormánynak az EU, amely azt kéri, hogy Washington hagyja abba az orosz-európai gázvezetékek kiépítésében részt vevő uniós cégek fenyegetését.\r

","shortLead":"Az európai politikáról az európaiak döntenek, nem kívülálló országok - üzente az amerikai kormánynak az EU, amely azt...","id":"20200718_Az_EUnak_elege_van_abbol_hogy_Trumpek_unios_cegeket_fenyegetnek_szankciokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea2c5c51-686f-463a-ab06-af9bee7f7928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"897fd0ef-f818-4311-9707-4e3cb1ec55b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200718_Az_EUnak_elege_van_abbol_hogy_Trumpek_unios_cegeket_fenyegetnek_szankciokkal","timestamp":"2020. július. 18. 07:26","title":"Az EU-nak elege van abból, hogy Trumpék uniós cégeket fenyegetnek szankciókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-19 betegségben szenvedők negyede a magyar egészségügyi intézményekben fertőződött meg.","shortLead":"A Covid-19 betegségben szenvedők negyede a magyar egészségügyi intézményekben fertőződött meg.","id":"20200716_Minden_masodik_elhunyt_a_korhazban_kapta_el_a_koronavirust_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25388a50-fc03-4e16-8556-1cae90788bcc","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Minden_masodik_elhunyt_a_korhazban_kapta_el_a_koronavirust_Magyarorszagon","timestamp":"2020. július. 16. 18:59","title":"Minden második elhunyt a kórházban kapta el a koronavírust Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézkedés nagyjából 140 embert érint.","shortLead":"Az intézkedés nagyjából 140 embert érint.","id":"20200716_Havi_40_ezer_forintos_berpotlekot_kapnak_a_jozsefvarosi_ovodapedagogusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=588221f3-67b0-43be-9c42-00690cf8ecb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898cb33f-2ed5-4e37-bf09-d15a9b51f7d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Havi_40_ezer_forintos_berpotlekot_kapnak_a_jozsefvarosi_ovodapedagogusok","timestamp":"2020. július. 16. 13:02","title":"Havi 40 ezer forintos bérpótlékot kapnak a józsefvárosi óvodapedagógusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tűzoltók küzdenek a lángokkal. A katedrális 2015-ben is kigyulladt már.","shortLead":"A tűzoltók küzdenek a lángokkal. A katedrális 2015-ben is kigyulladt már.","id":"20200718_Megint_kigyulladt_a_nantesi_szekesegyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f162b6a-cc8a-4b2c-ab81-f049aeca4159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1263ec63-f886-4d29-b3d5-5fd4f369804a","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Megint_kigyulladt_a_nantesi_szekesegyhaz","timestamp":"2020. július. 18. 09:49","title":"Megint kigyulladt a nantes-i székesegyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd286233-dc34-4439-9ccf-a80b0ab7a521","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modernizált technikával támadó középkategóriás szedán hazai alapára 14,75 millió forint.","shortLead":"A modernizált technikával támadó középkategóriás szedán hazai alapára 14,75 millió forint.","id":"20200717_magyarorszagra_jott_a_felfrissitett_uj_5os_bmw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd286233-dc34-4439-9ccf-a80b0ab7a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7517bd02-64ce-460a-9262-7c54cb8a2415","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_magyarorszagra_jott_a_felfrissitett_uj_5os_bmw","timestamp":"2020. július. 17. 13:21","title":"Magyarországon a felfrissített új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A járványvédelmi minimum feltételeket ugyanúgy teljesíteniük kell az állattartóknak.","shortLead":"A járványvédelmi minimum feltételeket ugyanúgy teljesíteniük kell az állattartóknak.","id":"20200716_Nebih_baromfi_madarinfluenza_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a4abb4-88fa-4810-8085-35a2ccb62181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f7339e-810c-4bc3-8ef2-299997e2acad","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Nebih_baromfi_madarinfluenza_jarvany","timestamp":"2020. július. 16. 21:50","title":"Nébih: már nem kötelező zártan tartani a baromfikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb729d51-2745-4412-87c6-054d80c75914","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Múzeumba szállítják a fekete tüntetőről készült, szerdán engedély nélkül felállított bristoli szobrot. Az eltávolításának költségeit a szobrásznak kell fizetnie.","shortLead":"Múzeumba szállítják a fekete tüntetőről készült, szerdán engedély nélkül felállított bristoli szobrot...","id":"20200716_bristol_szobor_black_lives_matter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb729d51-2745-4412-87c6-054d80c75914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad0f932-31ba-488e-a940-174c7166f59c","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_bristol_szobor_black_lives_matter","timestamp":"2020. július. 16. 15:21","title":"Már el is távolították a fekete tüntető szobrát, ami egy bristoli rabszolga-kereskedő helyére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f664207f-2dc2-4f50-a91d-66790f57cec9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sűrűn kell majd cserélgetnie a lemezeket telepítéskor annak, aki fizikai változatban vásárolja meg a Microsoft repülős játékát, az új Flight Simulatort.","shortLead":"Sűrűn kell majd cserélgetnie a lemezeket telepítéskor annak, aki fizikai változatban vásárolja meg a Microsoft repülős...","id":"20200716_microsoft_flight_simulator_dvd_repulos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f664207f-2dc2-4f50-a91d-66790f57cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9258477-c702-485c-93ee-5307c627425e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_microsoft_flight_simulator_dvd_repulos_jatek","timestamp":"2020. július. 16. 12:03","title":"10 DVD-n adja ki a Microsoft a vadonatúj repülős játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]