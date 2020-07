Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c78e351-e0f5-4553-a158-d9757c3491ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2016-ban megszűnt, akkor Simicska Lajoshoz közeli lap korábbi munkatársa, a Ripost rovatvezetője lesz a főszerkesztő.","shortLead":"A 2016-ban megszűnt, akkor Simicska Lajoshoz közeli lap korábbi munkatársa, a Ripost rovatvezetője lesz a főszerkesztő.","id":"20200720_metropol_mediaworks_ingyenes_lap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c78e351-e0f5-4553-a158-d9757c3491ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8634a758-738f-4841-8bb5-018d86767b28","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_metropol_mediaworks_ingyenes_lap","timestamp":"2020. július. 20. 13:55","title":"Újraindítja a Metropolt a Mediaworks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal első embere szerint még a feltételezés is nevetséges, hogy a Facebook kiszolgálná az USA elnökét.","shortLead":"A közösségi oldal első embere szerint még a feltételezés is nevetséges, hogy a Facebook kiszolgálná az USA elnökét.","id":"20200721_mark_zuckerberg_facebook_donald_trump_twitter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d166df60-128d-4719-8c81-4078b58b7411","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_mark_zuckerberg_facebook_donald_trump_twitter","timestamp":"2020. július. 21. 20:11","title":"Zuckerberg szerint a Facebook nem játszik össze Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áldozat 19 éves volt.","shortLead":"Az áldozat 19 éves volt.","id":"20200721_majoshaza_baleset_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f211c51-c7f2-4d18-b4e3-1c81c10c6685","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_majoshaza_baleset_focista","timestamp":"2020. július. 21. 17:14","title":"Fiatal focista halt meg a majosházi kamionos balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53176009-cf6b-463c-8ad7-68f8b65688df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az elektromos autók tulajdonosai segíthetnének abban, hogy ritkábbak és rövidebbek legyenek az áramkimaradások. Még meg is fizetnék őket ezért.","shortLead":"Az elektromos autók tulajdonosai segíthetnének abban, hogy ritkábbak és rövidebbek legyenek az áramkimaradások. Még meg...","id":"202029_aramszolgaltato_autok_vissza_afeladonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53176009-cf6b-463c-8ad7-68f8b65688df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a95c89-f944-43b4-8149-034a0078271e","keywords":null,"link":"/360/202029_aramszolgaltato_autok_vissza_afeladonak","timestamp":"2020. július. 21. 12:00","title":"Évi 215 ezret fizethet az ausztrál áramszolgáltató annak, aki töltőn hagyja az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7061daf-9d56-4e9e-ab4d-9c5149d566f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy rehabilitációs központba szállították át.","shortLead":"Egy rehabilitációs központba szállították át.","id":"20200721_alex_zanardi_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7061daf-9d56-4e9e-ab4d-9c5149d566f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f232638-ecca-4b67-b2d4-33798e67f33a","keywords":null,"link":"/sport/20200721_alex_zanardi_korhaz","timestamp":"2020. július. 21. 16:29","title":"Alex Zanardi elhagyta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad21fbdf-2ac9-4412-93d6-7ac4a55717dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hónapja már arról lehetett hallani, hogy késni fog mind a Windows 10X, mind a rendszert futtató, különleges, kétkijelzős Surface Neo. Azóta kiderült, tovább csúsznak az akkor felvázolt határidők.","shortLead":"Pár hónapja már arról lehetett hallani, hogy késni fog mind a Windows 10X, mind a rendszert futtató, különleges...","id":"20200721_windows_10x_2021_surface_neo_2022","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad21fbdf-2ac9-4412-93d6-7ac4a55717dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7959379-6cc1-43b6-a2cc-099a1fc23850","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_windows_10x_2021_surface_neo_2022","timestamp":"2020. július. 21. 12:03","title":"Csúszik az új Windows 10X, no meg a hozzá tartozó gép is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770b41b9-204b-4ffa-bf99-4f91017618b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jegesmedvék sebezhető természetvédelmi besorolása nem tükrözi az állatok helyzetét egy új kutatás szerint. Azok ugyanis 2100-ra teljesen eltűnhetnek.","shortLead":"A jegesmedvék sebezhető természetvédelmi besorolása nem tükrözi az állatok helyzetét egy új kutatás szerint. Azok...","id":"20200721_jegesmedve_kihalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=770b41b9-204b-4ffa-bf99-4f91017618b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99f991a-94bf-456f-a5d2-f76b80ede9da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200721_jegesmedve_kihalas","timestamp":"2020. július. 21. 11:45","title":"Még ebben a században kihalhatnak a jegesmedvék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó egyszerű felkészülni egy műveltségi vetélkedőre, és a titkot is elárulja. A ma már nyugdíjas köztisztviselőt, Cserey Gábort kérdeztük, mit csinált a nyereménnyel, miért fontos a lexikális tudás, és hogy csalt-e az angol kollégája, akit a bíróság ítélt el, miután elvitte az ottani kvíz főnyereményét.","shortLead":"Egyetlen játékos nyert Magyarországon fődíjat a klasszikus Legyen Ön is milliomos!-ban, ő pedig úgy látja, borzasztó...","id":"20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=deb3db1b-3f28-4843-b43b-47519a322257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3806e6bc-2106-412d-b236-f493391bd6ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_legyen_on_is_milliomos_cserey_gabor_vago_istvan","timestamp":"2020. július. 20. 12:00","title":"Két hónapig úgy járt dolgozni, hogy titkolta a Vágó Istvánnál nyert millióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]