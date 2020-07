Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 1,2 TB a mérete annak az adatbázisnak, amely összesen hét, a biztonságos kommunikációt szolgálni hivatott VPN-szolgáltató felhasználóinak adatait tartalmazta.","shortLead":"Mintegy 1,2 TB a mérete annak az adatbázisnak, amely összesen hét, a biztonságos kommunikációt szolgálni hivatott...","id":"20200720_vpn_szolgaltatas_felhasznaloi_adatok_szivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176dc198-74e8-4099-b185-4b521982e3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_vpn_szolgaltatas_felhasznaloi_adatok_szivargas","timestamp":"2020. július. 20. 13:03","title":"Titkos felhasználói adatok szivárogtak ki Hongkongban, 18 napig voltak elérhetők a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaafa932-8a6a-42d7-b6dd-b86727819150","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyot ment ma Heves megye \"átadásban\".","shortLead":"Nagyot ment ma Heves megye \"átadásban\".","id":"20200720_atadas_eger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaafa932-8a6a-42d7-b6dd-b86727819150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c08a29-1342-45e0-915f-42564c17ab66","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_atadas_eger","timestamp":"2020. július. 20. 22:09","title":"Egerben lecserélték a hostesseket végvári vitézekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ae13a9-8012-41b7-8dbb-30410fe7eea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a Chrome böngésző fejlesztőknek szánt verziójába, a Chrome Canaryba került be az a funkció, aminek köszönhetően a fájlok letöltése egészen addig nem indul el, amíg wifi közelébe nem ér az ember.","shortLead":"Egyelőre csak a Chrome böngésző fejlesztőknek szánt verziójába, a Chrome Canaryba került be az a funkció, aminek...","id":"20200721_google_chrome_bongeszo_android_fajlok_letoltese_chrome_canary","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64ae13a9-8012-41b7-8dbb-30410fe7eea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57764c36-858e-4947-985c-db0017832c66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_google_chrome_bongeszo_android_fajlok_letoltese_chrome_canary","timestamp":"2020. július. 21. 11:03","title":"Hasznos funkció kerülhet az androidos Chrome böngészőbe, segít spórolni a mobilnettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1296551-5834-49aa-a700-fb62a3b3c1de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kínában készülő középkategóriás szabadidőautó egy feltöltéssel mintegy 460 kilométert képes megtenni.","shortLead":"A Kínában készülő középkategóriás szabadidőautó egy feltöltéssel mintegy 460 kilométert képes megtenni.","id":"20200722_24_millio_forinttol_indul_a_bmw_ix3_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1296551-5834-49aa-a700-fb62a3b3c1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dd1753-c566-4f37-86ac-bd4852e3d74a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_24_millio_forinttol_indul_a_bmw_ix3_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2020. július. 22. 06:41","title":"23 millió forinttól indul itthon a BMW elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy autómentő állt Kimle mellett az M1-es autópályán, amikor belerohant egy személyautó.","shortLead":"Egy autómentő állt Kimle mellett az M1-es autópályán, amikor belerohant egy személyautó.","id":"20200721_m1_baleset_automento","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4edd2f0-f861-4284-8bf5-cb7dd678ca16","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_m1_baleset_automento","timestamp":"2020. július. 21. 19:25","title":"Autómentőbe rohant egy autó az M1-esen, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a14c2f0-7637-4b13-9f7f-7740ed9d79f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság alig több mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"Az újdonság alig több mint 4 másodperc alatt lő ki állóhelyzetből 100-as tempóra. ","id":"20200722_421_loeros_kompakt_szabadidoauto_itt_a_mercedesamg_gla_45_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a14c2f0-7637-4b13-9f7f-7740ed9d79f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb06631-869e-4c39-8228-25b8d5b40941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_421_loeros_kompakt_szabadidoauto_itt_a_mercedesamg_gla_45_s","timestamp":"2020. július. 22. 07:59","title":"421 lóerős kompakt szabadidőautó: itt a Mercedes-AMG GLA 45 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57e0827-8737-42af-a0f8-7f94e0b305d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ludas Matyi és Karinthy, Bulgakov és Vonnegut, kollázs és grafika - az emblematikus hazai grafikusművész, Réber László életművébe vethetjük bele magunkat egészen október legelejéig.","shortLead":"Ludas Matyi és Karinthy, Bulgakov és Vonnegut, kollázs és grafika - az emblematikus hazai grafikusművész, Réber László...","id":"202029_kiallitas__egyperces_grafikak_eljen_akerdojel_vesszen_apont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d57e0827-8737-42af-a0f8-7f94e0b305d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb5399-e225-4c31-8c24-0337925d1864","keywords":null,"link":"/360/202029_kiallitas__egyperces_grafikak_eljen_akerdojel_vesszen_apont","timestamp":"2020. július. 21. 15:00","title":"„Éljen a kérdőjel, vesszen a pont!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok autósnak jelentett könnyebbséget, hogy meghosszabbították azt az időtartamot, ami alatt műszaki vizsgára vihetik a veszélyhelyzet alatt lejárt engedélyű járművüket, vagyis érvényes műszaki nélküli autóval is közlekedhettek. A halasztás egyik járulékos következménye azonban az, hogy csak belföldön érvényes. ","shortLead":"Sok autósnak jelentett könnyebbséget, hogy meghosszabbították azt az időtartamot, ami alatt műszaki vizsgára vihetik...","id":"20200721_Itthon_haladekot_kaptak_a_veszhelyzet_alatt_lejart_forgalmis_autok_de_kulfoldre_nem_lehet_menni_veluk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6987005-84e2-406f-a856-126a16719d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be56459e-9e5f-4b55-95be-2e044ef1b2ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_Itthon_haladekot_kaptak_a_veszhelyzet_alatt_lejart_forgalmis_autok_de_kulfoldre_nem_lehet_menni_veluk","timestamp":"2020. július. 21. 10:22","title":"Nem lehet külföldre menni azokkal az autókkal, amelyeknek a veszélyhelyzet miatt halasztották a műszaki vizsgáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]