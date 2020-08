„Nehéz szívvel tudatom, hogy épp most értesültem róla, kedves barátom, a producer Martin Birch eltávozott… Martin mindig is nagy hatással volt az életemre… az első találkozásunktól kezdve segített engem, egészen a Slide It In albumunkig [1984-ig, a szerk.]. Részvétem családjának, barátainak és rajongóinak”- írta a Twitteren a Whitesnake frontembere, David Coverdale.

Birch 1948-ban született, a Surrey megyebeli Woking-ban, Angliában. Először hangmérnökként dolgozott, már fiatalon elismerést szerzett a Faces és a Wishbone Ash együttesek első albumaival, és Jeff Black második lemezével, a Black-Olával.

Hosszantartó kapcsolatokat épített ki olyan bandákkal, mint a Fleetwood Mac, amellyel öt albumot csináltak közösen 1969 és 1973 között, és a Deep Purple-lel, amelynek 11 lemezénél segédkezett (ezekből a Fireball és a Machine Head a toplisták első helyére kerültek az Egyesült Királyságban).

Fishborne Ash-el tovább dolgozott, megalkotva a banda Argus című albumát, majd a 70-es évek közepétől megalapította saját cégét, amelyben elsősorban a keményebb rock zenekarok dolgoztak.

Több albumon is együtt dolgozott a Rainbow, a Blue Öyster Cult és a Whitesnake együttesekkel, továbbá a Black Sabbath heavy metálos hangzását is segített felfrissíteni, miután Ronnie James Dio lett a frontember Ozzy Osbourne helyett. Birch volt a producere a banda Heaven and Hell (1980) és a Mob Rules (1981) című albumainak.

Birch legtovább tartó kapcsolata azonban az Iron Maidenhez köthető. Az 1980-as években kezdett dolgozni az együttessel, második albumuktól, a Killers-től kezdve zsinórban kilenc albumuknak volt a producere az 1992-es Fear of the Darkig. Ebből a kilenc lemezből három volt a toplisták első helyén az Egyesült Királyságban, köztük a klasszikusnak számító The Number of the Beast.

Birch a Fear in the Dark című album után vonult vissza a zeneiparból, 42 évesen.