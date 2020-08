Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem ezren haltak meg.","shortLead":"Az Amerikai Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legsúlyosabban a koronavírus-járvány. Csak az elmúlt nap majdnem...","id":"20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f8e3785-3f1e-4e74-b116-445ee8dd7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49df0bca-18ff-4749-945a-ca3356b2622a","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Braziliaban_meghaladta_a_harommilliot_a_fertozottek_es_a_szazezret_az_elhunytak_szama","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:36","title":"Brazíliában meghaladta a hárommilliót a fertőzöttek és a százezret az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ózongenerátorral fertőtlenítik az orvosi rendelőt. ","shortLead":"Ózongenerátorral fertőtlenítik az orvosi rendelőt. ","id":"20200810_Koronavirusgyanu_miatt_nem_rendel_a_pilisborosjenoi_haziorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d518747-5979-497c-873c-5a8c09803dd0","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Koronavirusgyanu_miatt_nem_rendel_a_pilisborosjenoi_haziorvos","timestamp":"2020. augusztus. 10. 12:48","title":"Koronavírus-gyanú miatt nem rendel a pilisborosjenői háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter nem érezte magát illetékesnek Vadai kérdésében, ami egy nagyvállalkozóra vonatkozott, akinek a cége nyert az Magyar Turisztikai Ügynökségtől 1,7 milliárd forintot szállodafejlesztésre, miközben a Bahartnál igazgatósági elnök.","shortLead":"Polt Péter nem érezte magát illetékesnek Vadai kérdésében, ami egy nagyvállalkozóra vonatkozott, akinek a cége nyert...","id":"20200810_mtu_polt_peter_cegbirosag_bahart_vadai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d417ca1-c9e5-4dde-8b67-0cc389217e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_mtu_polt_peter_cegbirosag_bahart_vadai","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:06","title":"Polt a cégbírósághoz küldte Vadait egy MTÜ-s összeférhetetlenség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c68729-eca5-4b11-94e3-c7cff2fb052a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb labdarúgó-válogatott, illetve az európai kupaporondon érdekelt szerb klubcsapatok.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb...","id":"20200809_Magyarorszagra_koltozik_a_szerb_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c68729-eca5-4b11-94e3-c7cff2fb052a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b805e05-679e-4e86-8b2d-54b850e41295","keywords":null,"link":"/sport/20200809_Magyarorszagra_koltozik_a_szerb_foci","timestamp":"2020. augusztus. 09. 22:20","title":"Magyarországra költözik a szerb foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39555ff-378e-4ed0-a997-78335ba25c67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember közepén indul, Magyarországon is elérhető lesz a Microsoft felhőalapú játékszolgáltatása, azonban csak az androidosok számára. De miért maradtak ki az iOS-esek?","shortLead":"Szeptember közepén indul, Magyarországon is elérhető lesz a Microsoft felhőalapú játékszolgáltatása, azonban csak...","id":"20200810_microsoft_apple_vita_a_project_xcloud_streaming_szolgaltatas_iphone_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e39555ff-378e-4ed0-a997-78335ba25c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce59a2c-94d4-45aa-b840-7bd51063a029","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_microsoft_apple_vita_a_project_xcloud_streaming_szolgaltatas_iphone_ios","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:03","title":"Ezért tiltja az Apple az iPhone-okról az xboxos játékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcefec7-b366-4974-bdab-388a49d34580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi kirepült a buszból és alászorult, már nem tudták megmenteni.","shortLead":"A 35 éves férfi kirepült a buszból és alászorult, már nem tudták megmenteni.","id":"20200809_A_lengyel_busz_egyik_utasa_halt_meg_a_balesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fcefec7-b366-4974-bdab-388a49d34580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebe4086-957b-4b97-b7a3-b5732ae3f276","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_A_lengyel_busz_egyik_utasa_halt_meg_a_balesetben","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:56","title":"A lengyel busz egyik utasa halt meg a balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" választójoggal rendelkezők 54 százaléka már leadta a voksát, így érvényes a fehéroroszországi elnökválasztás – jelentették be Minszkben. A voksolás napján az Alekszandr Lukasenko államfő nevével fémjelzett hatalom a főváros központi részén gyakorlatilag teljesen megbénította az internetet.","shortLead":" választójoggal rendelkezők 54 százaléka már leadta a voksát, így érvényes a fehéroroszországi elnökválasztás –...","id":"20200809_Az_elnokvalasztas_napjan_sem_tagadta_meg_magat_a_feherorosz_diktator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=058a8311-0a23-4253-95a6-303d586c9b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cd6ffc-fcf1-413b-86bf-b06c7028e30e","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Az_elnokvalasztas_napjan_sem_tagadta_meg_magat_a_feherorosz_diktator","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:41","title":"Az elnökválasztás napján sem tagadta meg magát a fehérorosz diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdú-Bihar megyében találták a legtöbb új koronavírusos beteget.","shortLead":"Hajdú-Bihar megyében találták a legtöbb új koronavírusos beteget.","id":"20200810_koronavirus_magyarorszag_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdab45ae-8215-4fc4-9672-0be4a1e61b32","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_koronavirus_magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:45","title":"Koronavírus: három halott, 35 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]