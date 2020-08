Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6884813c-7045-4e02-81b8-daba9c3ababd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan termeszthetünk színes gyapotot. ","shortLead":"A pamut alapját is adó gyapot színezése rendkívül környezetszennyező, ausztrál kutatók azonban rájöttek, hogyan...","id":"20200810_divatipar_pamut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6884813c-7045-4e02-81b8-daba9c3ababd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a130f38f-a6d0-446c-935d-d3b1d8472cd1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200810_divatipar_pamut","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:59","title":"Felforgathatja a divatipart az ausztrál tudósok felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2664b4ff-6121-403e-a03e-84c0e0039e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A normál változat is 5,7 méteres egy ilyen autóból, Rockyét még megnyújtották fél méterrel.","shortLead":"A normál változat is 5,7 méteres egy ilyen autóból, Rockyét még megnyújtották fél méterrel.","id":"20200811_Eladja_nem_eppen_szereny_Cadillac_Escaladejet_Sylvester_Stallone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2664b4ff-6121-403e-a03e-84c0e0039e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc8de4e-e1fd-40e2-b5f9-e1dd3c47d787","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_Eladja_nem_eppen_szereny_Cadillac_Escaladejet_Sylvester_Stallone","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:41","title":"Sylvester Stallone eladja fényűző Cadillac Escalade-jét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként viharos szélre és jégesőre is számítani kell.","shortLead":"Helyenként viharos szélre és jégesőre is számítani kell.","id":"20200810_zivatar_felhoszakadas_idojaras_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8793fc-af3d-40a7-beb0-4de5a53db505","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_zivatar_felhoszakadas_idojaras_figyelmeztetes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:47","title":"A fél országban zivatarra, felhőszakadásra figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b0f63c6-2f8c-4069-8d78-300337f532dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A titkosszolgálat lépett akcióba a Fehér Ház mellett. Egy férfi őrizetbe került, egyet kórházba vittek. Az elnököt mondat közepén vitték ki a sajtóteremből, de pár perc múlva visszatért.\r

\r

","shortLead":"A titkosszolgálat lépett akcióba a Fehér Ház mellett. Egy férfi őrizetbe került, egyet kórházba vittek. Az elnököt...","id":"20200811_feher_haz_trump_elnok_lovoldozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b0f63c6-2f8c-4069-8d78-300337f532dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c52bcd4-eedf-4604-bfb0-d4ffc1db37e3","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_feher_haz_trump_elnok_lovoldozes","timestamp":"2020. augusztus. 11. 05:22","title":"Lövések dördültek a Fehér Háznál, Trumpot kivitték a sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány második hulláma jó eséllyel enyhébb lehet, mint az elsõ, hiszen a kutatók már jobban ismerik a vírust. Ugyanakkor ehhez szükség van a lakosság józan óvatosságára is – mondta a Heteknek Merkely Béla professzor, a Semmelweis Egyetem rektora. Szerinte nagyon fontos, hogy minél többen beadassák maguknak az influenzaoltást. ","shortLead":"A koronavírus-járvány második hulláma jó eséllyel enyhébb lehet, mint az elsõ, hiszen a kutatók már jobban ismerik...","id":"20200809_A_masodik_hullam_enyhebb_lehet_de_ehhez_az_emberek_egyuttmukodese_es_az_influenzaoltas_is_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9e0351-f076-4d74-be96-434a2428b8ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_A_masodik_hullam_enyhebb_lehet_de_ehhez_az_emberek_egyuttmukodese_es_az_influenzaoltas_is_kell","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:22","title":"Merkely: A második hullám enyhébb lehet, de ehhez az emberek együttműködése, és az influenzaoltás is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus szerint nem szabad, hogy lankadjon az emberek figyelme, továbbra is kiemelten fontosnak tartja kézmosást és a maszkviselést.","shortLead":"A virológus szerint nem szabad, hogy lankadjon az emberek figyelme, továbbra is kiemelten fontosnak tartja kézmosást és...","id":"20200810_Kemenesi_koronavirus_fertozes_gocpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96db37ef-9e4d-4d5f-87fe-e625bd10941e","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Kemenesi_koronavirus_fertozes_gocpont","timestamp":"2020. augusztus. 10. 13:40","title":"Kemenesi: Új fertőzési láncolatok indultak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e6bea8-b4f4-49ce-8613-6cf705c34247","c_author":"HVG","category":"360","description":"Érdemes távolabbról közelíteni a témához, például a mosható pelenka felől. Ez régen természetes volt, napjainkban pedig az eldobós megoldás helyett újra népszerű, hogy sokáig használható textíliába fogják fel mindazt, ami a gyerekből alul kijön. De akkor miért ne használhatnának a felnőttek is WC-papír helyett mosható kendőt? ","shortLead":"Érdemes távolabbról közelíteni a témához, például a mosható pelenka felől. Ez régen természetes volt, napjainkban pedig...","id":"202032_tobbszor_hasznalhato_fenektorlo_szoft_megoldas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29e6bea8-b4f4-49ce-8613-6cf705c34247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2806367-a377-4bdb-af46-06cb7a55bc26","keywords":null,"link":"/360/202032_tobbszor_hasznalhato_fenektorlo_szoft_megoldas","timestamp":"2020. augusztus. 11. 10:00","title":"Ismét szóba került a többször használatos fenéktörlő ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es függetlenségi törekvéseknek kulcsszerepük volt a Szovjetunió szétesésében. A Kreml ma újra azt hangoztatja, hogy a baltiak önszántukból csatlakoztak a birodalmukhoz.","shortLead":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es...","id":"202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5640e0-77ec-4be6-a9e9-a817d28d6749","keywords":null,"link":"/360/202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"A szovjet éveket idézi Putyin Baltikum-politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]