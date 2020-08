Újraindulnak a nemzetközi produkciók Magyarországon, de ennek elképesztő mennyiségű koronavírusteszt az ára. Az idén tízéves ORIGO filmstúdióban szigorú protokollt vezettek be a járvány idejére, augusztus elsejétől pedig még tovább szigorítottak: jelenleg csak azok léphetnek be a stúdió területére, akik két negatív koronavírusteszttel rendelkeznek.

A protokollt korábban is többször megújították: március 17-én a stúdió bejáratainál egészségügyi ellenőrzőpontok létesültek, amelyeken nem léphetett át az, akinek 37,5 fok feletti volt a testhőmérséklete. Ekkor még kézi méréssel folyt az ellenőrzés, ezt június 8-án gépesítették, a belépést pedig negatív vírusteszthez kötötték. Az ORIGO volt egyébként az első nemzetközi filmstúdió, amely bevezette ezt a rendszert.

© Túry Gergely

Tóth Mihály, az ORIGO Filmstúdió marketingvezetője megerősítette: ez a szigorú protokoll teszi lehetővé, hogy a külföldi filmek újra forogni kezdhetnek itthon. Az újraindulás apropójából tartott sajtótájékoztatón Tóth Mihály elmondta: a stúdióban forgató stábok tagjai heti rendszerességgel esnek át koronavírusteszten, de olyan is van, aki heti háromszor. Azokat pedig, akik közvetlenül érintkeznek a színészekkel (sminkesek, fodrászok, stylistok), esetenként naponta alávetik a vizsgálatnak. Tóth Mihály szerint az óvintézkedések miatt „ma az ORIGO Filmstúdió az egyik legbiztonságosabb terület Magyarországon”.

Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos azt mondta, a külföldi produkciók felé már korábban is azt kommunikálták, hogy Magyarországon nem állt le a filmgyártás. Most pedig vissza is tértek a járvány miatt félbemaradt nemzetközi filmek, sőt újak is készülőben vannak. Közülük a Dűne című film díszleteit három stúdióban is felépítették – az ORIGO-ban például egy „három-négy focipályányi” területen. Kemény Ildikó, a Dűne és a Birds of Paradise című filmek producere elmondta, hogy három, éppen forgó és három előkészületben lévő produkciójukat érintette a koronavírus miatti leállás. Előbbi háromból kettőnél indult újra a munka itthon, egy azonban Angliába „költözött”, és a nagy része ott fog elkészülni.

A koronavírusra egyébként Magyarországon, az Egyesült Államokban és az EU-ban is eltérő előírások vonatkoznak. Kemény Ildikót például minden nap tesztelik abban az egy Amazon-produkcióban, ahol dolgozik.

Káel Csaba és Kemény Ildikó © Túry Gergely

Az ORIGO-nál háromlépcsős ellenőrzéssel szűrik a fertőzött kollégákat: reggelente mindenki kap e-mailt egy kérdőívvel, amelyben az adott stábtag hogylétére, múltbeli utazásaira, és utazási céljaira kérdeznek rá. Ezután kell átlépnie az ORIGO egészségügyi ellenőrzőpontján, végül pedig minden munkatárs naponta más-más színű karszalagot kap, amellyel igazolja, hogy átesett az ellenőrzésen.

Emellett produkciónként változik az is, hogy milyen maszkot kell viselni munka közben: van, ahol az egyszerű klinikai maszk is elég, máshol ennek egy erősebb változata (az ún. N95-ös maszk) az előírás, megint máshol arcra erősíthető műanyag arcpajzsban kell dolgozni.

Felvetődött, hogy a járvány súlyosbodása esetén folytatódhat-e a jelen protokoll mellett a munka Magyarországon, vagy további szigorításokra kell számítani, de Káel Csaba erre egyelőre csak annyit tudott mondani, a fő cél, hogy az emberek az egészségük védelme mellett „minél aktívabban” dolgozhassanak tovább. A Nemzeti Filmintézet pedig folyamatosan követi az állami előírásokat.

Káel Csaba © Túry Gergely

A hvg.hu kérdésére, miszerint vissza fog-e térni valaha a filmszakma a koronavírus előtti, protokollmentes munkához, Kemény Ildikó azt felelte, remélik, hogy hamarosan igen, de egyelőre teljesen arra vannak berendezkedve, hogy előírások mentén forgassanak.

„Mi duplán, triplán bebiztosítjuk magunkat” – mondta az Oscar-díjas Mindenki rendezője, Deák Kristóf, aki szeptember közepén kezdi el forgatni Az unoka munkacímet viselő első nagyjátékfilmjét. A szereplők között idősebb színészek is vannak, a minél biztosabb védelem érdekében velük kizárólag a színésztársaik, a sminkesek, fodrászok és a rendező fog közvetlenül érintkezni – teljes védőfelszerelésben.

Deák Kristóf © Túry Gergely

A vírus mellett akadt ok az ünneplésre is. Az ORIGO Filmstúdió a tízéves fennállása alkalmából a magyar filmipar nemzetközi szinten sikereket elérő képviselői előtt tisztelegve egy 12 csillagból álló ösvényt hozott létre az intézmény fogadóépületében. Az Oscar-díjasok falán pedig a Magyar Hollywoodi Tanács által javasolt 51 magyar vonatkozású, Oscar-díjas alkotó szerepel. A lista első helyezettje Sándorházi Vilmos, aki az 1933-as Kavalkád című filmért megkapta a legjobb látványtervezésért járó Oscar-díjat, de mellette Adolph Zukor, Szabó István és Rófusz Ferenc is megtalálhatóak a nevek között. (A lista egyébként folyamatosan frissülni fog az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia döntéseinek megfelelően.)

Tárlat is nyílt a stúdióban Adolph Zukor, a hollywoodi stúdiórendszer megalapozója, és Andy Vajna producer tiszteletére. Megépítették Zukor és Vajna dolgozószobájának hű replikája, ahol többek a között a 2019-ben elhunyt producer hagyatékából származó tárgyak is megtalálhatók.

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: