[{"available":true,"c_guid":"a60324f9-bb35-47bd-a536-a53b0a7de0a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kanyarról kanyarra megmutatja az új sportszedán Nordschleifén előadott produkcióját. ","shortLead":"A német gyártó kanyarról kanyarra megmutatja az új sportszedán Nordschleifén előadott produkcióját. ","id":"20200818_videon_az_augusztus_vegen_erkezo_uj_porsche_panamera_rekordkore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a60324f9-bb35-47bd-a536-a53b0a7de0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c86efe-3eef-41d2-bbcd-6592d3121ae7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_videon_az_augusztus_vegen_erkezo_uj_porsche_panamera_rekordkore","timestamp":"2020. augusztus. 18. 09:21","title":"Videón az augusztus végén leleplezendő új Porsche Panamera rekordköre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiderült Schmidt Mária fizetése, a győri polgármester az elődje trehányságát firtatja, ma is nagy esőzés várható. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kiderült Schmidt Mária fizetése, a győri polgármester az elődje trehányságát firtatja, ma is nagy esőzés várható...","id":"20200818_Radar360_Dontottek_a_maszkviselesrol_az_iskolakban_EUs_videocsucs_Belaruszrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b4c1f3-8b7e-4a2b-86fe-95a92a558192","keywords":null,"link":"/360/20200818_Radar360_Dontottek_a_maszkviselesrol_az_iskolakban_EUs_videocsucs_Belaruszrol","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:00","title":"Radar360: Döntöttek a maszkviselésről az iskolákban, EU-s videócsúcs Belaruszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc5760c-9449-450a-8999-2204d4d3d7c9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harsányi Levente és Lola marad, Mák Kata és Fehérvári Gábor Alfréd jön. Az évek óta házigazdaként dolgozó Kiss Orsolya, Kovács Áron és Marczali László viszont lekerül a képernyőről.



