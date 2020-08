Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","shortLead":"A Koenigsegg Jeskónak nemcsak a hajtáslánca és a menetdinamikája, hanem a műszerfala is igen különleges.","id":"20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=896c07d4-5966-4b81-aa0a-dab71eebd040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6da7e71-ccf6-44c0-aa4a-de5a6555c9fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200821_nem_meglepo_hogy_egy_12_milliard_forintos_hiperautonak_ilyen_a_kormanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 06:41","title":"Nem meglepő, hogy egy 1,2 milliárd forintos hiperautónak ilyen a kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Uladzimir Makej külügyminiszter a tárca dolgozóinak írt egy nyilatkozatot. ","shortLead":"Uladzimir Makej külügyminiszter a tárca dolgozóinak írt egy nyilatkozatot. ","id":"20200820_Feherorosz_kulugyminiszter_szuksegesek_a_valtozasok_de_nem_egy_forradalom_aran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d95ffd54-e755-4363-b644-c260721bc3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952cd282-8f21-4735-91f1-2ebd97691cde","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Feherorosz_kulugyminiszter_szuksegesek_a_valtozasok_de_nem_egy_forradalom_aran","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:28","title":"Fehérorosz külügyminiszter: szükségesek a változások, de nem forradalom árán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce2c7db-f88c-4c7a-b70d-8bad730f968f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bouna Sarr edzésre indult volna, amikor felfegyverzett banditák rátörtek a házában","shortLead":"Bouna Sarr edzésre indult volna, amikor felfegyverzett banditák rátörtek a házában","id":"20200822_Otthonaban_raboltak_ki_a_Marseille_futballistajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ce2c7db-f88c-4c7a-b70d-8bad730f968f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4820d5dc-bcda-4caf-ba58-ae116b118ad0","keywords":null,"link":"/sport/20200822_Otthonaban_raboltak_ki_a_Marseille_futballistajat","timestamp":"2020. augusztus. 22. 11:55","title":"Otthonában rabolták ki a Marseille futballistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8aac8e-bf66-4bee-b7e7-34d69bab9b84","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Méretes követ dobot a közéleti pocsolyába száznegyvenezres nézettséget generáló videójával, amiben az Index körüli helyzetet elemzi és közli, hogy a ő maga a \"csicskasorsot választotta\". De miért választotta a csicskaságot és hogy érzi magát benne? - erről faggatja M. Kiss Csaba a Totalcar főszerkesztőjét, Winkler Róbertet. ","shortLead":"Méretes követ dobot a közéleti pocsolyába száznegyvenezres nézettséget generáló videójával, amiben az Index körüli...","id":"20200820_Winkler_Robert_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a8aac8e-bf66-4bee-b7e7-34d69bab9b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d316183-01ae-4123-b3a1-77d8dfa9ab77","keywords":null,"link":"/360/20200820_Winkler_Robert_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 20. 19:00","title":"\"Nem pörgök 0-24-ben azon, hogy Viktor megint ellopott 3 megyét\" - Winkler Róbert a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elolvadt jég miatt globálisan 1,5 milliméterrel nőtt a tengerek vízszintje. ","shortLead":"Az elolvadt jég miatt globálisan 1,5 milliméterrel nőtt a tengerek vízszintje. ","id":"20200820_Rekordmennyisegu_jeg_olvadt_el_tavaly_Gronlandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3258d94c-388c-44e2-8a57-4fb369965b09","keywords":null,"link":"/zhvg/20200820_Rekordmennyisegu_jeg_olvadt_el_tavaly_Gronlandon","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:29","title":"Rekordmennyiségű, 586 milliárd tonnányi jég olvadt el tavaly Grönlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront érkezik - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront...","id":"20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecf2-54b6-4ca2-95f6-5e822450f5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:22","title":"Vasárnapig velünk marad a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI / Dow Jones","category":"vilag","description":"Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye, hogy az ország megnyitotta határait a turisták előtt - mondta Vili Beros egészségügyi miniszter a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján.A politikus ismét arra kérte a fiatalokat, hogy viselkedjenek felelősségteljesen.\r

","shortLead":"Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye...","id":"20200821_Elszabaduloban_van_Horvatorszagban_a_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b42f7f-f758-40a5-9f27-5e27dc7aa27e","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Elszabaduloban_van_Horvatorszagban_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:21","title":"Elszabadulóban van Horvátországban a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd85af3-72ec-4779-84fe-5a9b6ca29db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma a megyében, a helyi lap szerint egy rendezvényen a vendégek 60 százaléka kapta el a vírust.","shortLead":"Megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma a megyében, a helyi lap szerint egy rendezvényen a vendégek 60 százaléka...","id":"20200822_Szuperfertozo_jarhatott_egy_szabolcsi_rendezvenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd85af3-72ec-4779-84fe-5a9b6ca29db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c685027c-71dd-4cde-a372-41817fc38ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Szuperfertozo_jarhatott_egy_szabolcsi_rendezvenyen","timestamp":"2020. augusztus. 22. 10:10","title":"Szuperfertőző járhatott egy szabolcsi rendezvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]