Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adbf82e2-0554-4679-999a-d3d966d3f7eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igen, eltalálta: Áder Jánosra és az ünneplő magyar népre. Udvariasság, udvariasság, de nyilván akkor is jól esik egy ilyen jó baráttól, akinek ráadásul annyi dolga van.","shortLead":"Igen, eltalálta: Áder Jánosra és az ünneplő magyar népre. Udvariasság, udvariasság, de nyilván akkor is jól esik...","id":"20200823_Kitalalna_kire_jutott_ideje_Lukasenkanak_a_verzivataros_idokben_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adbf82e2-0554-4679-999a-d3d966d3f7eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3834f8b-33fd-4cea-aecb-585405a972d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Kitalalna_kire_jutott_ideje_Lukasenkanak_a_verzivataros_idokben_is","timestamp":"2020. augusztus. 23. 18:56","title":"Kitalálná, kire jutott ideje Lukasenkának a vérzivataros időkben is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délnyugat-Magyarországon lehetnek zivatarok.","shortLead":"Délnyugat-Magyarországon lehetnek zivatarok.","id":"20200824_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338903ef-5f5a-4799-b06d-d32a9e35c4fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:48","title":"Este érkezhet az újabb vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d3ef6e-cf79-4cda-8a28-902a8c507e86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi állítólag két verekedő nőt választott szét, amikor a rendőrök kiérkeztek.","shortLead":"A férfi állítólag két verekedő nőt választott szét, amikor a rendőrök kiérkeztek.","id":"20200824_usa_tuntetes_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d3ef6e-cf79-4cda-8a28-902a8c507e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaf112b-2bd4-4245-9e5d-d6ec44933714","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_usa_tuntetes_rendor","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:29","title":"Újabb tüntetések kezdődtek az USA-ban, miután rendőrök hátbalőttek egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Öthónapos zárvatartás után pénteken újranyit az intézmény.","shortLead":"Öthónapos zárvatartás után pénteken újranyit az intézmény.","id":"20200825_Kotelezo_maszkhordassal_nyit_a_Mupa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf5bed6-40f3-42d6-8f11-04f677ee6456","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_Kotelezo_maszkhordassal_nyit_a_Mupa","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:51","title":"Kötelező maszkhordással nyit a Müpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn már be is nyújtják a keresetet.","shortLead":"Hétfőn már be is nyújtják a keresetet.","id":"20200823_Perli_az_amerikai_kormanyt_a_TikTok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8522ec2-6b32-45f4-8894-e2d285ea3b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_Perli_az_amerikai_kormanyt_a_TikTok","timestamp":"2020. augusztus. 23. 18:10","title":"Perli az amerikai kormányt a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d098bc6e-4e53-4cf2-92fe-eb2c2b24ca90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdától 30-32 fok lesz.","shortLead":"Szerdától 30-32 fok lesz.","id":"20200823_Marad_a_meleg_nyari_ido_a_jovo_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d098bc6e-4e53-4cf2-92fe-eb2c2b24ca90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbca7b7f-c6b1-42bd-bc2d-c7c02553ef91","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Marad_a_meleg_nyari_ido_a_jovo_heten","timestamp":"2020. augusztus. 23. 16:02","title":"Marad a meleg, nyári idő a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-humoristánál március végén diagnosztizáltak áttétes prosztatarákot. Megműtötték.","shortLead":"A színész-humoristánál március végén diagnosztizáltak áttétes prosztatarákot. Megműtötték.","id":"20200824_forgacs_gabor_prosztatarak_mutet_koma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95901bf-7239-4afb-9bc7-33de23b83079","keywords":null,"link":"/elet/20200824_forgacs_gabor_prosztatarak_mutet_koma","timestamp":"2020. augusztus. 24. 11:05","title":"Forgács Gábor: Most úgy tűnik, hogy még legalább öt évig élhetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0b8f28-1d84-4a43-84b9-9054f2df51f3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Stílusosan sportos olasz alternatíva azoknak, akik már ráuntak az Audi A6, 5-ös BMW, Mercedes E-osztály szentháromságra. És nem feltétlenül a legjobbra vágynak, hanem inkább valami izgalmasra.","shortLead":"Stílusosan sportos olasz alternatíva azoknak, akik már ráuntak az Audi A6, 5-ös BMW, Mercedes E-osztály...","id":"20200823_sziveben_ferrari_maserati_ghibli_s_q4_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f0b8f28-1d84-4a43-84b9-9054f2df51f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e137900f-b098-4af1-bb60-d7b4c31205e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200823_sziveben_ferrari_maserati_ghibli_s_q4_teszt_menetproba","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:00","title":"Szívében Ferrari: teszten a Maserati Ghibli S Q4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]