[{"available":true,"c_guid":"d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik, Alekszej Navalnij szervezetében mutatták ki. Minden egybeesés csak a véletlen műve lenne? ","shortLead":"Úgy tűnik, az utóbbi években többször folyamodott az orosz titkosszolgálat ehhez a vegyi anyaghoz. Most úgy tűnik...","id":"20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d808d06b-7a35-4b8d-9f69-2994c20f5b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4095559-bea1-46af-bd07-e806a40128fd","keywords":null,"link":"/360/20200825_kolineszterazgatlo_Alekszej_Navalnij_Alzheimer","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:00","title":"Kis dózisban Alzheimer-gyógyszer, most ezzel mérgezhették meg Putyin ellenlábasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bc41b1-a2bb-4185-be79-c1f02d8910d1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokkal több mindenre jó a nők számára kifejlesztett táncterápia, mint gondolná.","shortLead":"Sokkal több mindenre jó a nők számára kifejlesztett táncterápia, mint gondolná.","id":"20200825_A_tanc_juttathat_el_minket_onmagunkhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0bc41b1-a2bb-4185-be79-c1f02d8910d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53992903-10c8-49e7-9d31-51a9c2de3640","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200825_A_tanc_juttathat_el_minket_onmagunkhoz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:30","title":"A tánc juttathat el minket önmagunkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóságok állítják, az előírásoknak megfelelően jártak el. Belső vizsgálat tisztázza majd, valóban így történt-e.","shortLead":"A hatóságok állítják, az előírásoknak megfelelően jártak el. Belső vizsgálat tisztázza majd, valóban így történt-e.","id":"20200825_meghalt_megis_tulelte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583d1b71-49ba-4042-b40d-804b6129aca5","keywords":null,"link":"/elet/20200825_meghalt_megis_tulelte","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:59","title":"Balzsamozni vitték, akkor derült ki, hogy él a halottnak hitt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Decs polgármestere azt állítja, az egyik dolgozójuktól szöktek meg a kutyák, akiket az autópálya mellett találtak meg másodszorra.","shortLead":"Decs polgármestere azt állítja, az egyik dolgozójuktól szöktek meg a kutyák, akiket az autópálya mellett találtak meg...","id":"20200825_kutya_decs_allatkinzas_tolna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a19814-5293-460e-9c1d-c1bd3ca7122b","keywords":null,"link":"/elet/20200825_kutya_decs_allatkinzas_tolna","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:09","title":"Utcára kerültek a kutyák, akikről azt ígérte az önkormányzat, menhelyre viszi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f05b46f-8d8c-471b-8712-dac4fa0e0f9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes már az esküvő után közölte vele: a házasságuk nem fog működni. ","shortLead":"Az énekes már az esküvő után közölte vele: a házasságuk nem fog működni. ","id":"20200826_Ongyilkos_akart_lenni_Elton_John_volt_felesege_a_naszutjukon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f05b46f-8d8c-471b-8712-dac4fa0e0f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb59516f-8754-47e3-bab7-5e98e173e9a5","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Ongyilkos_akart_lenni_Elton_John_volt_felesege_a_naszutjukon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:33","title":"Öngyilkos akart lenni Elton John volt felesége a nászútjukon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","shortLead":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","id":"20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af572df8-ad74-4504-a944-624f4d0c6301","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:20","title":"Szlávik: Alacsony az új fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8223229-f8b5-43b3-bb37-9210ae67a466","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség emberölés miatt nyomoz.","shortLead":"A rendőrség emberölés miatt nyomoz.","id":"20200824_Holttestet_talaltak_egy_aszodi_hazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8223229-f8b5-43b3-bb37-9210ae67a466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb7ca81-0227-47d6-93c8-9308281f853f","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Holttestet_talaltak_egy_aszodi_hazban","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:16","title":"Holttestet találtak egy aszódi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15891a4-f08f-4cac-aed6-b8abb77216d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem nem tartja meg a további táborait.\r

","shortLead":"Az egyetem nem tartja meg a további táborait.\r

","id":"20200824_Ot_koronavirusfertozott_is_reszt_vett_a_Szent_Istvan_Egyetem_golyataboraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b15891a4-f08f-4cac-aed6-b8abb77216d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7666e5-7629-4ae1-bdf7-0428c14da01b","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Ot_koronavirusfertozott_is_reszt_vett_a_Szent_Istvan_Egyetem_golyataboraban","timestamp":"2020. augusztus. 24. 18:49","title":"A Szent István Egyetem gólyatáborának öt résztvevője lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]