[{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Lélegzethez jut a súlyosan eladósodott Tenisz Szövetség.","shortLead":"Lélegzethez jut a súlyosan eladósodott Tenisz Szövetség.","id":"20200830_A_kormany_azonnali_milliardokkal_segiti_ki_a_Lazar_vezette_Tenisz_Szovetseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8d0106-31fc-400f-b1e5-71cbe3ea3120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_kormany_azonnali_milliardokkal_segiti_ki_a_Lazar_vezette_Tenisz_Szovetseget","timestamp":"2020. augusztus. 30. 17:27","title":"A kormány azonnali milliárdokkal segíti ki a Lázár vezette Tenisz Szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbde0ee-ac38-41aa-a885-9b92cdb092cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkönnyű 600 lóerős autóval viszonylag könnyen megoldható volt a feladat.","shortLead":"A szuperkönnyű 600 lóerős autóval viszonylag könnyen megoldható volt a feladat.","id":"20200901_par_perc_alatt_54et_elozott_ez_a_bmws__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfbde0ee-ac38-41aa-a885-9b92cdb092cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac5e7bc-3e68-480a-949e-e9a25384c9fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_par_perc_alatt_54et_elozott_ez_a_bmws__video","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:59","title":"Pár perc alatt 54-et előzött ez a BMW-s – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d4295e-afc2-42a9-bac6-86046e65d62f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az új Defendert gyári állapotában egy kicsit talán unalmasnak tartják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az új Defendert gyári állapotában egy kicsit talán unalmasnak tartják.","id":"20200831_meg_egyedibb_lett_az_uj_land_rover_defender","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58d4295e-afc2-42a9-bac6-86046e65d62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5434c487-e56e-4cfb-963a-177d56d0cbd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_meg_egyedibb_lett_az_uj_land_rover_defender","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:59","title":"Mint egy luxusjacht: még egyedibb lett az új Land Rover Defender","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Élesben tesztelték a vállalatok a koronavírus-járvány idején, hogy mennyire életszerű az üzletmenet-folytonossági tervük, magyarul: túlélték-e a karantént. Szaladtak is néhányan azokhoz, akik tudják, mi fán terem a minőségirányítás.","shortLead":"Élesben tesztelték a vállalatok a koronavírus-járvány idején, hogy mennyire életszerű az üzletmenet-folytonossági...","id":"202035__bomba_aminosegiranyitasban__jarvanyhelyzet__tobb_reklamacio__meos_melosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b24b63-39e6-41d5-8b17-08269b77adaf","keywords":null,"link":"/360/202035__bomba_aminosegiranyitasban__jarvanyhelyzet__tobb_reklamacio__meos_melosok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:00","title":"Dróncsapás? Hackertámadás? Koronavírus? Az üzletmenet zavartalan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kormányzati einstand a Színművészetin és az Akadémián, indul a világháború óta legveszélyesebb tanév, és jöhet a nagy alku a körúti biciklisávokról. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kormányzati einstand a Színművészetin és az Akadémián, indul a világháború óta legveszélyesebb tanév, és jöhet a nagy...","id":"20200901_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8fb60b-a2f6-4c7e-9442-389e8f655e35","keywords":null,"link":"/360/20200901_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:00","title":"Radar360: Lemondásözön, vírusözön, kérdésözön Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb2b361-1294-499c-805e-1615fb6a1c89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 19 éve szerezhetett hamis diplomát, most bukott le vele.","shortLead":"Még 19 éve szerezhetett hamis diplomát, most bukott le vele.","id":"20200831_hamis_diploma_siofok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fb2b361-1294-499c-805e-1615fb6a1c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85469d-7c03-4979-8657-679001396d34","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_hamis_diploma_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:05","title":"Hamis diplomával taníthatott egy nő Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41128a01-fce9-496f-9c35-d43554a3cf2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre a győri egyházmegyében vezetik be, hogy nem fognak kezet egymással a misék résztvevői.","shortLead":"Egyelőre a győri egyházmegyében vezetik be, hogy nem fognak kezet egymással a misék résztvevői.","id":"20200831_mise_jarvany_katolikus_kezfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41128a01-fce9-496f-9c35-d43554a3cf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073db6e5-01b9-4be9-9976-c163f03f8caf","keywords":null,"link":"/elet/20200831_mise_jarvany_katolikus_kezfogas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:27","title":"Megváltozik a járvány miatt a katolikus misék menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente szociológus. A mostani fiatalok életében pedig meghatározó élmény lesz a pandémia, aminek meglepő hatásai is lehetnek. De szexi-e ma a szociológia? Ezt is elárulja M. Kiss Csabának.

","shortLead":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente...","id":"20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2d664f-ca09-403f-b0f1-dd987789bf5a","keywords":null,"link":"/360/20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:00","title":"„Egyre inkább beszélhetünk Covid-generációról” – Székely Levente szociológus a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]