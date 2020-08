Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a261a60-2064-486a-8332-873215935dd3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ahogy egy éve, úgy ezúttal is a Dinamo Zagrebbel csap össze a Ferencváros a BL harmadik selejtezőfordulójában.","shortLead":"Ahogy egy éve, úgy ezúttal is a Dinamo Zagrebbel csap össze a Ferencváros a BL harmadik selejtezőfordulójában.","id":"20200831_ftc_dinamo_bl_sorsolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a261a60-2064-486a-8332-873215935dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17df4d57-e928-4f13-b6db-d9bd9ed59792","keywords":null,"link":"/sport/20200831_ftc_dinamo_bl_sorsolas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:13","title":"Ferencváros–Dinamo Zagreb-meccs lesz a BL-selejtezőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délnyugattól északkelet felé tart egy heves zivatarokból álló rendszer.","shortLead":"Délnyugattól északkelet felé tart egy heves zivatarokból álló rendszer.","id":"20200831_masodfoku_riasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0004b0d9-9dfc-4715-afa2-30969d5d207e","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_masodfoku_riasztas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:21","title":"Zivatar miatt adtak ki riasztást délnyugati megyékben, Budapesten is leszakadhat az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil környezetvédelmi minisztérium közölte, hogy korábbi közlésével ellentétben mégsem hagy fel az erdőirtások és az erdőtüzek elleni kormányzati akciókkal az amazonasi esőerdőkben. De a hadsereg bevetésének folytatása ellentmondásos.","shortLead":"A brazil környezetvédelmi minisztérium közölte, hogy korábbi közlésével ellentétben mégsem hagy fel az erdőirtások és...","id":"20200830_A_brazil_kormany_megsem_hagy_fel_az_Amazonas_vedelmevel__legalabbis_szavakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8586ef-0fe3-4049-9f1a-80894fc96a6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_A_brazil_kormany_megsem_hagy_fel_az_Amazonas_vedelmevel__legalabbis_szavakban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:37","title":"A brazil kormány mégsem hagy fel az Amazonas védelmével – legalábbis szavakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak a víkendházba is be kellett menekülnie a látványként is súlyosnak tűnő jégeső elől. Videót is készítettek róla.","shortLead":"Alaposan elverte szombaton a jégeső Győr-Moson-Sopron és Vas megye egyes részeit. Szárföldön néhány horgásznak...","id":"20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b14ceba-4e5b-449d-885a-e332645c1371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f5413b-e31e-41b1-9089-3450dfc725e8","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Video_Mint_a_szonyegbombazas_olyan_volt_a_tegnapi_jegeso","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:36","title":"Videó: Mint a szőnyegbombázás, olyan volt a tegnapi jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A belső sávot lezárták Gyálnál az M0-s autóúton egy baleset miatt.","shortLead":"A belső sávot lezárták Gyálnál az M0-s autóúton egy baleset miatt.","id":"20200831_dugo_m0_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b703729-696c-498c-9e8e-2052caa8d9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_dugo_m0_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:38","title":"Több kilométeres dugó van az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhol 38 fok is lehet, délutántól viszont zivatarok is várhatók.\r

","shortLead":"Néhol 38 fok is lehet, délutántól viszont zivatarok is várhatók.\r

","id":"20200829_hoseg_meleg_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d648d6dd-23cb-4106-8af2-14ca2b466717","keywords":null,"link":"/elet/20200829_hoseg_meleg_figyelmeztetes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:57","title":"Akkora lesz holnap a hőség, hogy narancs figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napi esetszámokról hírt adó koronavirus.gov.hu-nak is lesz mobilos változata.","shortLead":"A napi esetszámokról hírt adó koronavirus.gov.hu-nak is lesz mobilos változata.","id":"20200831_koronavirus_alkalmazas_kontaktkovetes_jarvanyugy_adatok_fertozes_virusradar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff5dabc-6e88-4c31-a146-8fdb89596f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_koronavirus_alkalmazas_kontaktkovetes_jarvanyugy_adatok_fertozes_virusradar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:36","title":"Jön egy újabb koronavírus-alkalmazás a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK fogta el az agresszív férfit.","shortLead":"A TEK fogta el az agresszív férfit.","id":"20200830_Kessel_fenyegette_feleseget_es_a_rendoroket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2accdaec-06a6-47c1-a74f-8b756bcb34ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Kessel_fenyegette_feleseget_es_a_rendoroket","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:53","title":"Késsel fenyegette feleségét és a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]