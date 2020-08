Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf18a12b-09b7-4904-ba27-5703a282e976","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy édesanya fordult segítségkéréssel szülőtársai felé, miután óvodás gyermeke sírni kezdett egy virtuális foglalkozás közben.","shortLead":"Egy édesanya fordult segítségkéréssel szülőtársai felé, miután óvodás gyermeke sírni kezdett egy virtuális foglalkozás...","id":"20200831_otthoni_tanulas_iskola_ovoda_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf18a12b-09b7-4904-ba27-5703a282e976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c1ec0a-51e2-4e81-8872-18a7c4109fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_otthoni_tanulas_iskola_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:03","title":"Letarolta az internetet a fotó az első napján síró amerikai óvodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mégsem a várt módon indul a tanév az ELTE egy részén, átlépte a 6 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma az USA-ban, 2,5 milliárd jut Lázár szövetségének. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Mégsem a várt módon indul a tanév az ELTE egy részén, átlépte a 6 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma az USA-ban...","id":"20200831_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamrol_a_szomszedban_nem_lesz_hatarzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2827dd0-5406-4439-bfc2-eefc4b43bd7c","keywords":null,"link":"/360/20200831_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamrol_a_szomszedban_nem_lesz_hatarzar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:00","title":"Radar360: Merkely a második hullámról, a szomszédban nem lesz határzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ee05ea-7136-4d59-af2c-c135efaf8c73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy toszkán üdülőhelyen tomboló vihar csavart ki egy fát, amely a táborozókra dőlt.","shortLead":"Egy toszkán üdülőhelyen tomboló vihar csavart ki egy fát, amely a táborozókra dőlt.","id":"20200830_Fa_dolt_egy_csaladra_egy_olasz_kempingben_meghalt_egy_kislany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47ee05ea-7136-4d59-af2c-c135efaf8c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546abc73-66c8-412b-9a09-c851d4d0ba05","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Fa_dolt_egy_csaladra_egy_olasz_kempingben_meghalt_egy_kislany","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:52","title":"Fa dőlt egy családra egy olasz kempingben, meghalt két kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8111b159-4689-40c0-b9e3-135aa7e8b487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 178 új fertőzöttet találtak, egy beteg halt meg.","shortLead":"Egy nap alatt 178 új fertőzöttet találtak, egy beteg halt meg.","id":"20200831_Koronavirus_fertozes_covid_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8111b159-4689-40c0-b9e3-135aa7e8b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60aebca-f8fc-4a81-b8ee-3f9ce664611e","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_Koronavirus_fertozes_covid_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:35","title":"Koronavírus: 175-tel nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d170ef-bfd0-40da-a0d0-716dffa51219","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE egykori tanára szerint a lehető legrosszabbra lehet számítani a Színművészetiben. Semmilyen bizalmat nem szavazna az „érkezőknek”, ugyanis bebizonyították, hogy nem szavahihetőek.\r

\r

","shortLead":"Az SZFE egykori tanára szerint a lehető legrosszabbra lehet számítani a Színművészetiben. Semmilyen bizalmat nem...","id":"20200831_Domotor_Andras_Vidnyanszkyrol_es_tarsairol_Koz_es_onveszelyesnek_latom_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44d170ef-bfd0-40da-a0d0-716dffa51219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8e55f1-c630-476c-a632-ba3af4a00c1c","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_Domotor_Andras_Vidnyanszkyrol_es_tarsairol_Koz_es_onveszelyesnek_latom_oket","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:08","title":"Dömötör András Vidnyánszkyról és társairól: „Köz- és önveszélyesnek látom őket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt tudtuk, hogy Sziget nélkül fogjuk zárni a hónapot, de megtudtuk azt is, hogy az Ünnepi Könyvhétről is lemondhatunk idén. Közben Vidnyányszky Attila a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tűzte ki a zászlóját, Novák Előd pedig a polgármesteri hivatalokról rángatta le a zászlókat. Ez volt az augusztus a Kult és az Élet+Stílus rovatban.","shortLead":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt...","id":"20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3233d03-791f-41ec-9fb1-96d0e4725036","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:52","title":"Ennyi üzenetet talán még sosem kapott Vidnyánszky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók alakulhatnak ki.","shortLead":"A kanyarban veszélyes kikerülésre kényszerítő úthiba miatt a szeptemberi iskolakezdést követően jelentős dugók...","id":"20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=045bd912-60ea-43ef-8e4b-cfc0614d23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7a15b-325e-48c1-9609-1ee3f02e90cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_solymari_uthiba_javitas_helyett_egymasra_mutogatas_es_dugok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:41","title":"Solymári úthiba: javítás helyett egymásra mutogatás, balesetveszély és dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az illető tiszt a NATO nápolyi támaszpontján szolgált, és éppen akkor tartóztatták le Párizsban, amikor a Franciaországban töltött szabadságáról vissza akart térni Olaszországba.","shortLead":"Az illető tiszt a NATO nápolyi támaszpontján szolgált, és éppen akkor tartóztatták le Párizsban, amikor...","id":"20200830_Egy_francia_katonatisztet_Oroszorszagnak_valo_kemkedessel_vadolnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdc67ea-fb57-4a22-9b78-0f719623a7a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Egy_francia_katonatisztet_Oroszorszagnak_valo_kemkedessel_vadolnak","timestamp":"2020. augusztus. 30. 15:33","title":"Egy francia katonatisztet Oroszországnak való kémkedéssel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]