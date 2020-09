[{"available":true,"c_guid":"3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film a koronavírus kiváltó okát is érinti.","shortLead":"A film a koronavírus kiváltó okát is érinti.","id":"20200901_Joaquin_Phoenix_az_allattenyesztes_ellen_harcol_uj_dokumentumfilmjevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31882912-280e-41da-ba2a-25fffacd565b","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Joaquin_Phoenix_az_allattenyesztes_ellen_harcol_uj_dokumentumfilmjevel","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:55","title":"Joaquin Phoenix az állattenyésztés ellen harcol új dokumentumfilmjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés szinte kizárólag az alsó-közép árkategóriában látszik, a prémiumszegmensben egyáltalán nem.","shortLead":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés...","id":"20200902_megroppant_keszhazpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea95324-b37b-4c2d-880d-ec857f6090cc","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_megroppant_keszhazpiac","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:22","title":"Az áfaemelés és a drágulás megroppantotta a magyar készházpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10361a7c-6097-42db-a7ea-abd9d31eaa44","c_author":"HVG Konferencia","category":"gazdasag","description":"Oszd meg a történeted, gondolatod vagy kérdésed mindenkivel! Szeptember 6-ig van időd jelentkezni előadónak a [email protected] ","shortLead":"Oszd meg a történeted, gondolatod vagy kérdésed mindenkivel! Szeptember 6-ig van időd jelentkezni előadónak...","id":"20200831_Jelentkezz_eloadonak_a_2020as_TEDxYouthBudapest_konferenciara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10361a7c-6097-42db-a7ea-abd9d31eaa44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41acd92-cda2-4648-8ce5-315956f097b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_Jelentkezz_eloadonak_a_2020as_TEDxYouthBudapest_konferenciara","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:05","title":"Jelentkezz előadónak a 2020-as [email protected] konferenciára!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca814b03-06cb-4114-9d9b-26a2b835a5c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyermek sérülése súlyos, de szerencsére nem életveszélyes. ","shortLead":"A gyermek sérülése súlyos, de szerencsére nem életveszélyes. ","id":"20200902_sulyos_baleset_a_masodik_tanitasi_napon_solymaron_elutottek_egy_diakot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca814b03-06cb-4114-9d9b-26a2b835a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aacdfa-dc39-45e0-8df9-3320f8ae78db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_sulyos_baleset_a_masodik_tanitasi_napon_solymaron_elutottek_egy_diakot","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:36","title":"Autó takarásából kilépő diákot gázoltak el Solymáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","shortLead":"Két hétig zárva lesz a Kőbányai Gépmadár Óvoda a fertőzés miatt.","id":"20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cebff24-806d-49b8-99c8-119fa027d3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246dc9e5-78f6-453a-8bf0-edf25434701f","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_kobanya_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:33","title":"Bezártak egy kőbányai óvodát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délnyugattól északkelet felé tart egy heves zivatarokból álló rendszer.","shortLead":"Délnyugattól északkelet felé tart egy heves zivatarokból álló rendszer.","id":"20200831_masodfoku_riasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0004b0d9-9dfc-4715-afa2-30969d5d207e","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_masodfoku_riasztas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:21","title":"Zivatar miatt adtak ki riasztást délnyugati megyékben, Budapesten is leszakadhat az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatalmas a szakadék a között, hogy milyen változásokra lenne szükség a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében, és hogy ténylegesen mi történik a közműszektorban. ","shortLead":"Hatalmas a szakadék a között, hogy milyen változásokra lenne szükség a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében...","id":"20200901_Csak_tizbol_egy_kozmuvallalat_hasznalna_megujulo_energiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a2b16-711d-4f0c-9135-23f0a0b3f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0c14c7-4b2a-49b8-a311-e0caac0e9790","keywords":null,"link":"/zhvg/20200901_Csak_tizbol_egy_kozmuvallalat_hasznalna_megujulo_energiat","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:35","title":"Tízből csak egy közművállalat használ megújuló energiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MTI értesülése szerint az egyik áldozat sérülései súlyosak.","shortLead":"Az MTI értesülése szerint az egyik áldozat sérülései súlyosak.","id":"20200901_ablaktabla_zalaegerszeg_serult_epitkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7f683-856c-428c-8327-ef5f95f6d8c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_ablaktabla_zalaegerszeg_serult_epitkezes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:20","title":"Teherautóról leesett ablaktáblák miatt sérült meg három ember Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]