[{"available":true,"c_guid":"5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétszer utazott Magyarországra a férfi, most hétrendbeli lopással vádolják.","shortLead":"Kétszer utazott Magyarországra a férfi, most hétrendbeli lopással vádolják.","id":"20200914_tihanyi_apatsag_lopas_paplak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e1efcbe-e768-4115-806a-95c502e9acfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0b77d4-ac93-4ce5-87cd-b9b49a653351","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_tihanyi_apatsag_lopas_paplak","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:08","title":"A tihanyi apátságot és egy plébániát is kirámolt egy szlovén férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8974266-fa4d-4ce8-9bec-3349eae8134d","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A fertőzött bíró tárgyalásai elmaradnak.","shortLead":"A fertőzött bíró tárgyalásai elmaradnak.","id":"20200915_Koronavirusos_lett_a_Fovarosi_Torvenyszek_egyik_biroja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8974266-fa4d-4ce8-9bec-3349eae8134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3105bafa-9a4a-43f0-8727-a6d0ee345467","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Koronavirusos_lett_a_Fovarosi_Torvenyszek_egyik_biroja","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:01","title":"Koronavírusos lett a Fővárosi Törvényszék egyik bírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb intézményekben indokolt lehet ilyen eszközöket elhelyezni a köznevelési államtitkár szerint. ","shortLead":"A nagyobb intézményekben indokolt lehet ilyen eszközöket elhelyezni a köznevelési államtitkár szerint. ","id":"20200915_koronavirus_jarvany_iskola_oktatas_maruzsa_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b85df7-2fb6-4721-9475-0657177f4bca","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_jarvany_iskola_oktatas_maruzsa_zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:23","title":"Hőkamerával is szűrhetik a koronavírus-gyanús diákokat az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nagy zeneszerző szívbe markoló szomorúságát foglalta dalba. ","shortLead":"A nagy zeneszerző szívbe markoló szomorúságát foglalta dalba. ","id":"202037_cd__szerelem_felsofokon_beethoven_songs_and_folksongs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e86c120-fa3f-40f4-b408-a832f528a16c","keywords":null,"link":"/360/202037_cd__szerelem_felsofokon_beethoven_songs_and_folksongs","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:00","title":"Egy válogatás, amely bemutatja Beethoven másik arcát, a romantikusat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018b59cc-f0dd-43f9-974e-b82abb5ac244","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Testünkkel fontos jóban lennünk, odafigyelve belső folyamatainkra – többek között erről beszélt Jarovinszkij Vera táncterapeuta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi virtuális estjén. Az ismét sok érdeklődőt vonzó beszélgetés során a szakember arra is kitért, hogyan dolgozhatók fel táncterápia segítségével a változó korral, anyasággal járó kételyek, a párkapcsolati problémák vagy a félelem. ","shortLead":"Testünkkel fontos jóban lennünk, odafigyelve belső folyamatainkra – többek között erről beszélt Jarovinszkij Vera...","id":"20200913_Egy_modszer_ami_nem_valasztja_el_a_testet_a_lelektol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=018b59cc-f0dd-43f9-974e-b82abb5ac244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5038b05f-24f6-4b02-b71f-b44422285264","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200913_Egy_modszer_ami_nem_valasztja_el_a_testet_a_lelektol","timestamp":"2020. szeptember. 13. 20:15","title":"Egy módszer, ami nem választja el a testet a lélektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57971a8-55ee-4cb1-bd8b-3bc6f6c32455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik az aktuális 911-es széria legsportosabb új változata, a magas fordulatszámú szívómotorral szerelt GT3 RS.","shortLead":"Hamarosan érkezik az aktuális 911-es széria legsportosabb új változata, a magas fordulatszámú szívómotorral szerelt GT3...","id":"20200914_radikalisan_sportos_550_loeros_lehet_az_uj_porsche_911_gt3_rs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c57971a8-55ee-4cb1-bd8b-3bc6f6c32455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70be9eaf-c5bd-4eba-8306-258e512e6fb6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_radikalisan_sportos_550_loeros_lehet_az_uj_porsche_911_gt3_rs","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:21","title":"Radikálisan sportos: 550 lóerős lehet az új Porsche 911 GT3 RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661d8a92-25ac-4171-b43b-e19263423ec1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az Apple Watch-nál látottakhoz hasonló módon érné el, hogy távozzon a víz az iPhone-okból és iPadekből.","shortLead":"Az Apple az Apple Watch-nál látottakhoz hasonló módon érné el, hogy távozzon a víz az iPhone-okból és iPadekből.","id":"20200914_apple_iphone_ipad_water_lock_vizallo_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=661d8a92-25ac-4171-b43b-e19263423ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bced464-ff21-41e5-8b18-3c27c0413f6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_apple_iphone_ipad_water_lock_vizallo_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 14. 18:03","title":"Az iPhone is megkaphatja az érdekes megoldást, amelytől vízálló az Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828d536b-b42d-4722-8723-0959bfcd81bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közös videónézés az ismerősökkel, és a látottak élőképes megvitatása. Ezt kínálja a messengeres Watch Together.","shortLead":"Közös videónézés az ismerősökkel, és a látottak élőképes megvitatása. Ezt kínálja a messengeres Watch Together.","id":"20200914_facebook_messenger_videozas_watch_together_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828d536b-b42d-4722-8723-0959bfcd81bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a058864a-69a2-47a4-b699-837ac6250238","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_facebook_messenger_videozas_watch_together_funkcio","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:03","title":"Új funkció kerül a Facebook Messengerbe, indulhat a közös videózás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]