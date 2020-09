Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d64b7ead-1f4c-4eb5-abee-cc8241bf15cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal párok akár a város sportcsarnokaiban is megünnepelhetik a házasságkötést.","shortLead":"A fiatal párok akár a város sportcsarnokaiban is megünnepelhetik a házasságkötést.","id":"20200923_Hodmezovasarhely_11_utan_lakodalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64b7ead-1f4c-4eb5-abee-cc8241bf15cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86ea1fd-ac7b-4895-816a-6aadd1ed3d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_Hodmezovasarhely_11_utan_lakodalom","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:58","title":"Hódmezővásárhely megoldotta, hogy még este 11 után is lehessen lagzit tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdad18a-1662-4404-9213-aa6fa661eb9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött a Time magazin szokásos évi listája a világ 100 legbefolyásosabb emberéről. ","shortLead":"Kijött a Time magazin szokásos évi listája a világ 100 legbefolyásosabb emberéről. ","id":"20200923_Egy_intenzives_apolo_is_az_ev_100_legbefolyasosabb_embereinek_egyike","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebdad18a-1662-4404-9213-aa6fa661eb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5f4c8d-42d5-416f-9f55-d95ebf237817","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Egy_intenzives_apolo_is_az_ev_100_legbefolyasosabb_embereinek_egyike","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:40","title":"Egy intenzíves ápoló is az év 100 legbefolyásosabb embereinek egyike lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860d5925-76e3-4e3e-b065-8791b3b67b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Konrad Zuse 1942 és 1945 között építette a Z4 névre keresztelt számítógépet, ami akkora, mint egy fél szoba, és több emberre is szükség van a működtetéséhez. Megértésében sokat segít, hogy megvan a használati utasítása.","shortLead":"A német Konrad Zuse 1942 és 1945 között építette a Z4 névre keresztelt számítógépet, ami akkora, mint egy fél szoba, és...","id":"20200924_konrad_zuse_z4_szamitogep_hasznalati_utasitas_user_manual","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=860d5925-76e3-4e3e-b065-8791b3b67b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09aa19a-a851-4714-a6b3-e93ffc9483e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_konrad_zuse_z4_szamitogep_hasznalati_utasitas_user_manual","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:03","title":"Megtalálták a 75 éves, de még ma is működő számítógép használati utasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése, az euróval szemben csak a tavasz legrosszabb két napján volt gyengébb.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése, az euróval szemben csak a tavasz legrosszabb két napján volt gyengébb.","id":"20200923_forint_arfolyam_euro_gyengules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8043d56-301c-477a-88e3-ffa59c1db37c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_forint_arfolyam_euro_gyengules","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:59","title":"Öthavi mélyponton a forint, 364 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c90ec74-969f-47ea-a0ae-96543db1c431","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 620 lóerős újdonságból alig néhány tucat példány készül.","shortLead":"A 620 lóerős újdonságból alig néhány tucat példány készül.","id":"20200923_zold_pokol_limitalt_szerias_uj_audi_r8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c90ec74-969f-47ea-a0ae-96543db1c431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e7653b-a616-4f9b-9c7d-00b98fe9c123","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_zold_pokol_limitalt_szerias_uj_audi_r8","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:21","title":"Zöld pokol: limitált szériás új Audi R8 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balázs József Hódmezővásárhelyen kapott munkát, miután országos felháborodást váltott ki azzal, hogy meghurcolt egy kreatív tornatanárt.","shortLead":"Balázs József Hódmezővásárhelyen kapott munkát, miután országos felháborodást váltott ki azzal, hogy meghurcolt...","id":"20200924_Igazgatohelyettes_lett_a_vasalodeszkas_tornatanart_megalazo_tankeruleti_vezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0c1b52-bd42-458d-a4b2-77f4b5c70272","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_Igazgatohelyettes_lett_a_vasalodeszkas_tornatanart_megalazo_tankeruleti_vezeto","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:46","title":"Igazgatóhelyettes lett a vasalódeszkás tornatanárt megalázó tankerületi vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c124389c-41fb-4cc5-8472-f191899b9547","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van politikai hozadéka is a digitális rádiósugárzás itthoni lekapcsolásának, de az is lehet, hogy a tévével ellentétben a rádiónál amúgy sincs nagy szükség a digitális átállásra.","shortLead":"Van politikai hozadéka is a digitális rádiósugárzás itthoni lekapcsolásának, de az is lehet, hogy a tévével ellentétben...","id":"202039__digitalis_radiozas__dab_plusz_vagy_minusz__gombnyomasra__rovid_hullamzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c124389c-41fb-4cc5-8472-f191899b9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d9083c-ce17-4fb3-89a4-d3ecbb85ebf1","keywords":null,"link":"/360/202039__digitalis_radiozas__dab_plusz_vagy_minusz__gombnyomasra__rovid_hullamzas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:00","title":"Miért kapcsolhatta le az NMHH a digitális rádiózást, tényleg semmi értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is számolhatunk, az már most minden ponton látszik, hogy az egészségügyi kapacitás mennyire véges. A hozzánk eljutott történetek alapján a járványügy helyenként elég nagy csúszásban van, a tesztek késnek, és arról sincs szó már régen, hogy rendőrök az összes karanténost ellenőrizgetik. Müller Cecília pár napja enyhített a rendszerre nehezedő nyomáson. Megnéztük, mit hoz az új eljárásrend.","shortLead":"Noha egyes, a miniszterelnök által is említett becslések szerint akár egyidejűleg 200 ezer koronavírus-fertőzöttel is...","id":"20200924_eljarasrend_koronavirus_haziorvos_beteg_fertozott_kontakt_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4462b894-da41-4d25-a72e-248f40407f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_eljarasrend_koronavirus_haziorvos_beteg_fertozott_kontakt_karanten","timestamp":"2020. szeptember. 24. 06:30","title":"200 ezer fertőzött? A mostani 15 ezerrel is alig bír lépést tartani az egészségügyi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]