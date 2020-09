Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az okostelefonoktól az elektromos autókon át a vadászgépekig mindenbe kellenek ritkaföldfémek, és a világ kitermelésének nagy része Kína kezében van. ","shortLead":"Az okostelefonoktól az elektromos autókon át a vadászgépekig mindenbe kellenek ritkaföldfémek, és a világ...","id":"20200925_kincskeresok_ritkafoldfemek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342f1780-6946-495f-9bbb-0f9552782bd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_kincskeresok_ritkafoldfemek","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:35","title":"Van Kínának egy fegyvere, amitől Washingtonban, Brüsszelben és Moszkvában egyformán félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig csak picit frissítették, de most úgy érezték, itt az idő egy újat írni. Az új lista nagy vesztese a Beatles és a Rolling Stones, és az egész 60-as évek, látványosan előretört a funk-soul stílus.



","shortLead":"A Rolling Stone magazin 2003-ban állította össze először a minden idők legjobb 500 albumát tartalmazó listát, ezt eddig...","id":"20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18b09de-bd2a-4a12-9b31-4d5bfb0d36cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae22944-f4e6-42d8-844e-90794748c2d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200924_Minden_idok_legjobb_albumai__miert_pont_ez_az_TOP10","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:00","title":"Alaposan átszabták a minden idők legjobb albumainak toplistáját – utánajártunk a miértnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"itthon","description":"Fideszes vagy vírustagadó, aki elment a csütörtöki meccsre? Egyik sem.","shortLead":"Fideszes vagy vírustagadó, aki elment a csütörtöki meccsre? Egyik sem.","id":"20200925_Oriasi_felelotlenseg_volt_elmennem_a_Szuperkupadontore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab56d95d-6175-459a-8995-a4315ff3ad77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793154d8-f0d5-492b-a933-e5a76212dcb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Oriasi_felelotlenseg_volt_elmennem_a_Szuperkupadontore","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:00","title":"Őrültség volt Budapesten Szuperkupa-döntőt szervezni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok masszív dezinformációs kampányról beszélnek a Navalnij-ügy kapcsán. Közben lefoglalták az ellenzéki politikus moszkvai lakását egy bírósági ítéletre hivatkozva.","shortLead":"Az oroszok masszív dezinformációs kampányról beszélnek a Navalnij-ügy kapcsán. Közben lefoglalták az ellenzéki...","id":"20200924_Navalnij_mergezes_jegyzek_lelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8afa482c-e58b-472a-8111-a0e0a0935ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_Navalnij_mergezes_jegyzek_lelet","timestamp":"2020. szeptember. 24. 19:09","title":"Moszkva jegyzékben követeli Navalnij leleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"Dz. Sz.","category":"gazdasag","description":"1400 milliárd forinttal eshet az állam bevétele a koronavírus miatt, a Pénzügyminisztérium továbbra is optimista, hiszen tapasztalataik szerint a befektetők nem fordultak el az országtól. Ugyanakkor a költségvetés hiánya idén akár a 9 százalékot is elérheti – ismerte el Varga Mihály a Magyar Közgazdasági Társaság 58. vándorgyűlésén, ahol azért többször kiszólt Matolcsy Györgynek is. ","shortLead":"1400 milliárd forinttal eshet az állam bevétele a koronavírus miatt, a Pénzügyminisztérium továbbra is optimista...","id":"20200925_Varga_kozgazdasagi_tarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3391a908-27e0-46cb-80c7-05c70608348d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Varga_kozgazdasagi_tarsasag","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:26","title":"Varga: Ami eddig jól jött a gazdaságnak, most pont az lett a hátrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztosított volt az Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényessége, de a pénzügyi kimutatások nem a jogszabályi előírások szerint készültek el – erre jutott az Állami Számvevőszék a párt pénzügyeinek vizsgálatában.","shortLead":"Biztosított volt az Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényessége, de a pénzügyi kimutatások nem a jogszabályi...","id":"20200924_asz_mszp_szamvevoszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da8ab18-d10a-465c-8b77-eb175f26a24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_asz_mszp_szamvevoszek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:58","title":"ÁSZ: Nem szabályosan készültek el az MSZP pénzügyi kimutatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7581a0c-9bfe-4ecf-8335-c5abb9886626","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A magyar közösség szereplésére a romániai önkormányzati választáson hatással lesznek a belső konfliktusok, a pártjaik közti rivalizálás, az RMDSZ-t ért korrupciós vádak, a szervezet elöregedése és az akut jelölthiány, valamint a vegyes etnikumú pártok erősödése.","shortLead":"A magyar közösség szereplésére a romániai önkormányzati választáson hatással lesznek a belső konfliktusok, a pártjaik...","id":"202039__romania__onkormanyzati_valasztas__nerpolgarmesterek__magyarok_megmeretese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7581a0c-9bfe-4ecf-8335-c5abb9886626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b184044-7088-475e-a142-54c08ce1ffe7","keywords":null,"link":"/360/202039__romania__onkormanyzati_valasztas__nerpolgarmesterek__magyarok_megmeretese","timestamp":"2020. szeptember. 25. 06:30","title":"Történelmi esély veszhet el Romániában az egymással és magukkal hadakozó magyar pártok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c6de6-7930-4577-8389-5aeeda782b41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem mínusz 70 Celsius-fok volt az északi féltekén mért eddigi legalacsonyabb hőmérséklet, amelyet mintegy 30 évvel ezelőtt rögzítettek egy grönlandi mérőállomáson – derítették ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) kutatói.","shortLead":"Csaknem mínusz 70 Celsius-fok volt az északi féltekén mért eddigi legalacsonyabb hőmérséklet, amelyet mintegy 30 évvel...","id":"20200925_eszaki_felteken_mert_eddigi_legalacsonyabb_homerseklet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c6de6-7930-4577-8389-5aeeda782b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc40834e-ba16-4d11-8629-fafd4d1bb84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_eszaki_felteken_mert_eddigi_legalacsonyabb_homerseklet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 07:03","title":"-69,6 Celsius-fok a legalacsonyabb hőmérséklet, amit az északi féltekén valaha mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]