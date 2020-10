A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezen hallható Risk It All kapott látványos videót. Klippremier a hvg.hu-n.

A "könnyed electronicában" utazó Belau duó második, Colourwave című albuma tavasszal jelent meg, és számos pozitív kritikát kapott, több, mint félmillió streamelésnél jár.

A formáció négy és fél éves fennállása során számos határon túli sikert könyvelhetett el, ez idő alatt közel 200 koncertet adtak 23 országban, és olyan neves nemzetközi fesztiválokon játszottak eddig, mint a Primavera, az Electric Castle, a Eurosonic, vagy az amerikai SXSW. Az elmúlt években olyan komolyabb rádiók játszották dalaikat, mint a BBC Radio 1, vagy a KEXP, és olyan nemzetközi médiumok írtak róluk elismerően, mint a Billboard, a Clash Music, a The Line of Best Fit, vagy a Ones to Watch, de bekerültek a Café del Mar playlistjébe is.

A Belau első lemeze 2017-ben Fonogram-díjat kapott, és tavasszal átlépték az egymillió streamet is az eddigi kiadványaikkal.

A számos pozitív kritikát bezsebelő Colourwave lemezről most egy friss klippel jelentkezik a duó.

„Előfordult már, hogy mindent kockára tettél? Léptél önmagad felé vagy esetleg olyan úton indultál el, amitől mindig tartottál? A ’Risk It All’ a lehetőség dala. Az egyik kedvencünk az új albumról, a megjelenés óta több nagy nemzetközi rádió is előszeretettel játssza és már túl van a 100 000 streamen. Már korábban is éreztük a potenciált a dalban, így még februárban több országban, gyönyörű helyszíneken le is forgatta a stáb a hozzá tartozó mozgóképet” – mesélte a Belau a klipről, amelyet P. Szabó Péter készített.

Lemezbemutató október 12-én lesz az A38 Hajón, a CAFe Budapest keretein belül, számos extrával, vendégekkel, egyedi látvánnyal.