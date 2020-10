Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"808391c9-423a-486c-8a09-31e1db72160e","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Volkswagennek jelen pillanatban nincs más kabriója, mint egy vászontetős SUV. Nehéz eldönteni, hogy briliáns vagy bolond ötlet-e ez, de működik.","shortLead":"A Volkswagennek jelen pillanatban nincs más kabriója, mint egy vászontetős SUV. Nehéz eldönteni, hogy briliáns vagy...","id":"20200929_Amikor_a_nemeteknel_elgurul__kiprobaltuk_a_Volkswagen_TRoc_kabriot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808391c9-423a-486c-8a09-31e1db72160e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996365d5-7e18-486c-b9fb-2f8734fbed6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Amikor_a_nemeteknel_elgurul__kiprobaltuk_a_Volkswagen_TRoc_kabriot","timestamp":"2020. október. 01. 12:07","title":"A legőrültebb Volkswagen - kipróbáltuk a T-Roc kabriót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Önmagával számháborúzik a kormány, ha a nyelvvizsga nélkül megküldött diplomákról van szó. Palkovics László tavasszal 75 ezer beragadt diplomáról beszélt, de őszre már 115 ezer kiállításával büszkélkedik az innovációs minisztérium. A tárca végül 137 ezer új diplomás munkavállalóra számít, Orbán Viktor viszont több mint 150 ezerre.","shortLead":"Önmagával számháborúzik a kormány, ha a nyelvvizsga nélkül megküldött diplomákról van szó. Palkovics László tavasszal...","id":"20201001_beragadt_diplomak_nyelvvizsga_115_ezer_itm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7187449c-249b-4abb-8e7c-a5618dc0b76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cabb04-691a-4971-8686-3978788452c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_beragadt_diplomak_nyelvvizsga_115_ezer_itm","timestamp":"2020. október. 01. 15:49","title":"Már 115 ezer diplomát állítottak ki nyelvvizsga nélkül, pedig tavasszal csak 75 ezerről volt szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megmérgezett ellenzéki aktivista szerint neki az a dolga, hogy ne féljen, és abban is biztos, Putyin áll a háttérben.","shortLead":"A megmérgezett ellenzéki aktivista szerint neki az a dolga, hogy ne féljen, és abban is biztos, Putyin áll a háttérben.","id":"20201001_Navalnij_oroszorszag_mergezes_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc15e39-0b3a-4b0e-a2c2-1b7a1cf9e685","keywords":null,"link":"/vilag/20201001_Navalnij_oroszorszag_mergezes_","timestamp":"2020. október. 01. 10:14","title":"Navalnij biztosan visszatér Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a132f4d6-1e2a-40f8-b680-8ffbe6ac078f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Térképre tettük, Európában hol, mennyi a minimálbér. Magyarország mögött csak három másik ország, Románia, Bulgária és Lettország maradt le, az összes többi megelőzte. A svájciak most tartottak harmadjára népszavazást az ügyben, és most először mondtak igent a minimális keresetre. Közben jönne az egységes európai minimálbér is, ha meg tudnak róla egyezni a tagállamok. ","shortLead":"Térképre tettük, Európában hol, mennyi a minimálbér. Magyarország mögött csak három másik ország, Románia, Bulgária és...","id":"20200930_Nyolcszoros_a_kulonbseg_a_magyar_es_a_svajci_minimalber_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a132f4d6-1e2a-40f8-b680-8ffbe6ac078f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60179b9d-fe14-46de-824c-a217d974eb69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Nyolcszoros_a_kulonbseg_a_magyar_es_a_svajci_minimalber_kozott","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:33","title":"Nyolcszoros a különbség a magyar és a svájci minimálbér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oktatási minisztérium homályos válaszai aligha nyújtanak kapaszkodót a diákoknak.","shortLead":"Az oktatási minisztérium homályos válaszai aligha nyújtanak kapaszkodót a diákoknak.","id":"20200930_brexit_brit_egyetemek_eu_kedvezmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cab71579-8b6c-4f4d-b9c5-2572ff9ff529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6d429e-504e-46fa-84fd-3646056cd2c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_brexit_brit_egyetemek_eu_kedvezmenyek","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:49","title":"Kedvezményekkel tartanák meg EU-s hallgatóikat a brit egyetemek, de törvényt sérthetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ac95d2-4650-45fd-be20-0e122473c84a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"20 év után lett újra magyar polgármestere Marosvásárhelynek. De mi áll a siker mögött? A helyszínről kapjuk meg a választ. Vélemény. ","shortLead":"20 év után lett újra magyar polgármestere Marosvásárhelynek. De mi áll a siker mögött? A helyszínről kapjuk meg...","id":"20200930_Paraszka_Boroka_Erdelyi_tulelorecept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1ac95d2-4650-45fd-be20-0e122473c84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b97275-ebec-4ef8-bfe4-fc859650401e","keywords":null,"link":"/360/20200930_Paraszka_Boroka_Erdelyi_tulelorecept","timestamp":"2020. szeptember. 30. 14:00","title":"Parászka Boróka: Erdélyi túlélőrecept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73540724-593f-4d05-ada1-4775b7e086ad","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"A 27 uniós országra vonatkozó jogállamisági jelentés nyilvánosságra hozatala után néhány újságírónak lehetősége volt beszélgetni Vera Jourovával, a jogérvényesülésért felelős uniós biztossal. Ott volt az EUrológus is, hogy megkérdezzük, még mindig beteg demokráciának tartja-e Magyarországot.","shortLead":"A 27 uniós országra vonatkozó jogállamisági jelentés nyilvánosságra hozatala után néhány újságírónak lehetősége volt...","id":"20201001_Nem_banta_meg_amit_mondott_es_nem_is_mond_le_Vera_Jourova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73540724-593f-4d05-ada1-4775b7e086ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2129990a-fc89-4ae8-b35c-228dac179ac2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_Nem_banta_meg_amit_mondott_es_nem_is_mond_le_Vera_Jourova","timestamp":"2020. október. 01. 10:13","title":"Nem bánta meg, amit mondott és nem is mond le Vera Jourová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már öt magyarországi megyét minősített \"vörösnek\" a német közegészségügyi intézet. ","shortLead":"Már öt magyarországi megyét minősített \"vörösnek\" a német közegészségügyi intézet. ","id":"20201001_Koronavirus_nemetorszag_magyar_megye_kockazatos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56985615-dbb6-4d81-9844-edc942c7bce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572c5f5e-689f-4949-827f-e50b6fb80279","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Koronavirus_nemetorszag_magyar_megye_kockazatos","timestamp":"2020. október. 01. 10:00","title":"A németek újabb három magyar megyét nyilvánítottak kockázatosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]