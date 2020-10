Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány kedden arról beszélt, a szakmai stáb túl sok változtatást már nem tud végrehajtani a kezdőcsapaton.\r

","shortLead":"A szövetségi kapitány kedden arról beszélt, a szakmai stáb túl sok változtatást már nem tud végrehajtani...","id":"20201014_oroszorszag_magyarorszag_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5969935-0c52-4a2b-aba9-fd14930e5649","keywords":null,"link":"/sport/20201014_oroszorszag_magyarorszag_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2020. október. 14. 20:04","title":"Ezzel a kezdővel megy neki az oroszoknak a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világbajnok már jól van, a jövő héten talán újra edzésbe állhat.","shortLead":"A világbajnok már jól van, a jövő héten talán újra edzésbe állhat.","id":"20201014_Elkapta_a_koronavirust_Milak_Kristof_uszo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d49d738-2e06-48ea-9877-9e52aeedb5f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bf5e41-95a6-4646-b068-6f05efc6d93b","keywords":null,"link":"/sport/20201014_Elkapta_a_koronavirust_Milak_Kristof_uszo","timestamp":"2020. október. 14. 18:21","title":"Elkapta a koronavírust Milák Kristóf úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám így sem várható a Takarék Index elemzői szerint.","shortLead":"A lakáskiadással foglalkozók haszna akár 25 százalékkal is csökkenhetett egy év alatt, ám tömeges eladási hullám...","id":"20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8582289-9cc8-46f3-87da-1baf740368df","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201014_Nagyot_buktak_iden_a_befektetesi_cellal_lakast_vasarlok_de_sajnalni_azert_nem_kell_oket","timestamp":"2020. október. 14. 11:37","title":"Nagyot buktak idén a befektetési céllal lakást vásárlók, de sajnálni azért nem kell őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor márkájához tartozó területek értékesítésére készül a Huawei, a vevőjelöltek egyike pedig a Xiaomi – értesült a Reuters. Az ügylet a Kína és Amerika közti kereskedelmi konfliktushoz vezethető vissza.","shortLead":"A Honor márkájához tartozó területek értékesítésére készül a Huawei, a vevőjelöltek egyike pedig a Xiaomi – értesült...","id":"20201014_huawei_honor_eladas_xiaomi_kereskedelmi_haboru_kina_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d977ec35-fc74-4c9e-90d0-586e0b124c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb6af88-51b6-48f8-bbae-076698555d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_huawei_honor_eladas_xiaomi_kereskedelmi_haboru_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. október. 14. 15:09","title":"Reuters: A Huawei eladná a Honort az amerikai konfliktus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedd esti bemutatója után azonnal közzétette négy új iPhone-jának hivatalos magyarországi árait.","shortLead":"Az Apple kedd esti bemutatója után azonnal közzétette négy új iPhone-jának hivatalos magyarországi árait.","id":"20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_mennyibe_kerul_vasarlas_magyar_ar_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fdf7fdb-6bdf-48b8-9a61-ac2915666657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d209dd-823b-4542-8db2-88992b1d6001","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_mennyibe_kerul_vasarlas_magyar_ar_forint","timestamp":"2020. október. 13. 20:40","title":"Mutatjuk az új iPhone-ok magyar árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A korrupciógyanúgy ügyletekbe sikerült belekeverni a helyi parlament elnökét is.","shortLead":"A korrupciógyanúgy ügyletekbe sikerült belekeverni a helyi parlament elnökét is.","id":"20201014_Ciprus_felfuggeszti_az_arany_utlevel_programot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=650d2192-d292-43d0-9bc4-a984c9024a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9859b37-7c55-4e2e-a5d1-6aa9704f247a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_Ciprus_felfuggeszti_az_arany_utlevel_programot","timestamp":"2020. október. 14. 17:45","title":"Ciprus felfüggeszti az aranyútlevél-programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8faa2df-f839-4c1c-8fc9-7337eef0f70a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szlovákia északi részén havazott, de Lengyelországban is előkerültek a szánkók.","shortLead":"Szlovákia északi részén havazott, de Lengyelországban is előkerültek a szánkók.","id":"20201013_Szlovakiaban_leesett_az_elso_ho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8faa2df-f839-4c1c-8fc9-7337eef0f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc8dd14-da3f-4c93-9a9d-2cf87c81f9f7","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Szlovakiaban_leesett_az_elso_ho","timestamp":"2020. október. 13. 12:50","title":"Szlovákiában leesett az első hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fca99d0-1448-4489-8b3a-4d62f9ff20a7","c_author":"Kunhalmi Ágnes","category":"360","description":"Nem lesz itt már többé kétharmad - és lehet, hogy Fidesz-kormányzás sem. Vélemény. ","shortLead":"Nem lesz itt már többé kétharmad - és lehet, hogy Fidesz-kormányzás sem. Vélemény. ","id":"20201013_Kunhalmi_Agnes_Borsod6__Nem_vagytok_egyedul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fca99d0-1448-4489-8b3a-4d62f9ff20a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903d2cb6-baac-44fb-83df-dc55ac49a2e1","keywords":null,"link":"/360/20201013_Kunhalmi_Agnes_Borsod6__Nem_vagytok_egyedul","timestamp":"2020. október. 14. 12:00","title":"Kunhalmi Ágnes: Borsod6 - Nem vagytok egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]