[{"available":true,"c_guid":"3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már kevesebb mint 12 ezer forintért meg lehet szerezni a három meccsre szóló bérleteket.","shortLead":"Már kevesebb mint 12 ezer forintért meg lehet szerezni a három meccsre szóló bérleteket.","id":"20201021_magyar_valogatott_jegyeladas_europabajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76953583-87dd-4eb7-a30c-402a8a295787","keywords":null,"link":"/sport/20201021_magyar_valogatott_jegyeladas_europabajnoksag","timestamp":"2020. október. 21. 16:27","title":"Jövő péntektől árulják a jegyeket a válogatott novemberi meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy időbe beletelhet mire minden felhasználóhoz megérkezik a Windows 10 már kiadott frissítőcsomagja, de aki megkapja, annak megéri mielőbb feltenni: ezúttal nemcsak biztonsági frissítéseket tartalmaz, hanem funkció- és megjelenésbéli újításokat is.","shortLead":"Egy időbe beletelhet mire minden felhasználóhoz megérkezik a Windows 10 már kiadott frissítőcsomagja, de aki megkapja...","id":"20201021_windows_10_frissites_october_2020_update","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20128b70-55a4-4cd6-ac29-c9952e03c08b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_windows_10_frissites_october_2020_update","timestamp":"2020. október. 21. 09:03","title":"Ha Windows 10 van a gépén, most kattintson rá, ön is megkaphatta az új csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Szövetségi Nyomozó Iroda ugyanarra az eredményre jutott, mint korábban az amerikai hírszerzés.","shortLead":"A Szövetségi Nyomozó Iroda ugyanarra az eredményre jutott, mint korábban az amerikai hírszerzés.","id":"20201021_FBI_orosz_dezinformacios_kampany_Biden_fia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93a7bf95-6a6f-428b-9d96-9b5d736ee88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5a2d38-013e-46ad-a032-31e1546bf5c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201021_FBI_orosz_dezinformacios_kampany_Biden_fia","timestamp":"2020. október. 21. 21:55","title":"FBI: nem orosz dezinformációs kampány részei a Biden fiáról nyilvánosságra került információk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ee0558-93ce-4f1f-90e0-c97abd2c686d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a nemrégiben debütált S-osztály első igazán sportos és egyben plugin hibrid változata. ","shortLead":"Érkezőben a nemrégiben debütált S-osztály első igazán sportos és egyben plugin hibrid változata. ","id":"20201022_elso_kemfotok_a_700_loeros_mercedesamg_s63erol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5ee0558-93ce-4f1f-90e0-c97abd2c686d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd158b-c713-47e2-940b-ce340e3fa214","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_elso_kemfotok_a_700_loeros_mercedesamg_s63erol","timestamp":"2020. október. 22. 06:41","title":"Első kémfotók a 700 lóerős Mercedes-AMG S63e-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97dc333-4b34-4528-ad45-42ebe6751555","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Egy anya, ha kell, ezer kilométerre is elküldi a kis lábosba csomagolt, meglepetéssóletet gyorspostával, természetesen fedőstől-lábosostól és kanalastól, mert csak úgy az igazi” – írja az író legújabb lapszámunkban, melyben feleségével és írótársával, Szabó T. Annával az anyai szeretet elvághatatlan kötelékét idézik meg.","shortLead":"„Egy anya, ha kell, ezer kilométerre is elküldi a kis lábosba csomagolt, meglepetéssóletet gyorspostával, természetesen...","id":"20201022_Dragoman_Gyorgy_Az_anyai_szeretet_olyan_fizikai_ero_mint_a_gravitacio_csak_meg_annal_is_erosebb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a97dc333-4b34-4528-ad45-42ebe6751555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a2b005-4442-43b0-8208-08f1fc7b00da","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201022_Dragoman_Gyorgy_Az_anyai_szeretet_olyan_fizikai_ero_mint_a_gravitacio_csak_meg_annal_is_erosebb","timestamp":"2020. október. 22. 08:30","title":"Dragomán György: Az anyai szeretet olyan fizikai erő, mint a gravitáció, csak még annál is erősebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c076a0e5-7e97-4d7a-9d0a-2492f4efb61a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 26-áig megfigyelés alatt tartják a gyerekeket és a munkatársakat.","shortLead":"Október 26-áig megfigyelés alatt tartják a gyerekeket és a munkatársakat.","id":"20201021_Karanten_ovodascsoport_Pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c076a0e5-7e97-4d7a-9d0a-2492f4efb61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311954db-68cb-4919-8bb5-d7d991b1e25e","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Karanten_ovodascsoport_Pecs","timestamp":"2020. október. 21. 17:29","title":"Másodszor is karanténba került egy óvodáscsoport Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963bdf91-1677-4df2-9cf9-fc35915b9407","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Luxuskörülmények között utaztatta a szemetet U. Mihályné és társa, de kiegészítésként loptak is.","shortLead":"Luxuskörülmények között utaztatta a szemetet U. ","shortLead":"Verekedés követte a rövid szóváltást Borsodban. 