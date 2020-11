Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, késő este ismét fagyhat.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, késő este ismét fagyhat.","id":"20201124_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff1d4cc-072f-4813-822c-c1e157513b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. november. 24. 05:29","title":"Van, ahol egész nap megmaradhat a köd, máshol napos idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot a nem létező apai örökség felszabadítására P. Mária az ügyészség szerint. A Mátészalkai Járásbíróság fogja tárgyalni az ügyét. Ha beismerő vallomást tesz, és lemond a tárgyalás jogáról, akkor tíz évet kaphat.","shortLead":"Húsz embertől kért kölcsön mintegy 780 millió forintot a nem létező apai örökség felszabadítására P. Mária az ügyészség...","id":"20201123_vademeles_csengeri_orokosno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33ee1091-f025-4741-8f4c-e704cd5c123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1541d7ab-edda-4950-b2bb-1016ed6cd968","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_vademeles_csengeri_orokosno","timestamp":"2020. november. 23. 16:19","title":"Vádat emeltek a csengeri örökösnő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90841ba-a994-4c5d-82f1-f2a7e5d882ad","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A liberális demokrácia nem tart igényt arra, hogy egyetemes újkereszténységként létezzen. Ha nem így tesz, nem szabadságot hoz, hanem ugyanolyan sok megoldatlanságot, mint az a kor, amelyet állítólag lezárt. Vélemény. \r

","shortLead":"A liberális demokrácia nem tart igényt arra, hogy egyetemes újkereszténységként létezzen. Ha nem így tesz, nem...","id":"20201123_Csizmadia_Ervin_Milyen_ertelemben_erhetne_veget_a_tortenelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b90841ba-a994-4c5d-82f1-f2a7e5d882ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb27a8ee-9726-4dae-b441-435271dfa3fd","keywords":null,"link":"/360/20201123_Csizmadia_Ervin_Milyen_ertelemben_erhetne_veget_a_tortenelem","timestamp":"2020. november. 23. 15:30","title":"Csizmadia Ervin: Milyen értelemben érhetne véget a történelem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A második hullámban most először csökkent az aktív fertőzöttek száma az olasz egészségügyi minisztérium hétfő esti adatai szerint.","shortLead":"A második hullámban most először csökkent az aktív fertőzöttek száma az olasz egészségügyi minisztérium hétfő esti...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fbd7906-6b5d-4f5b-a00f-c7de216da46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe1bdfc-c316-44b5-b843-a715bbafe11a","keywords":null,"link":"/vilag/20201123_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_olaszorszag","timestamp":"2020. november. 23. 21:26","title":"Több mint 50 ezer áldozata van már a járványnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adb82b6-3346-48e6-85dc-d4dfcac864ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Wanda Dench férje idén halt meg koronavírus-fertőzésben, ezért különösen fontos volt számára, hogy Jamal Hinton idén is meglátogassa.","shortLead":"Wanda Dench férje idén halt meg koronavírus-fertőzésben, ezért különösen fontos volt számára, hogy Jamal Hinton idén is...","id":"20201124_Halaadas_tevedes_vacsora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6adb82b6-3346-48e6-85dc-d4dfcac864ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e7e0cc-f65c-4351-b509-d625b90169a7","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Halaadas_tevedes_vacsora","timestamp":"2020. november. 24. 17:58","title":"A járvány sem vetett véget az egyik legkedvesebb hálaadási történetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Döntött az Oscar-díjra nevező bizottság: Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje képviseli Magyarországot a 93. Oscar-versenyben a „nemzetközi film” kategóriában. ","shortLead":"Döntött az Oscar-díjra nevező bizottság: Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmje...","id":"20201123_Az_idei_legszebb_magyar_szerelmes_filmet_nevezzuk_be_az_Oscarra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e890252c-6225-450d-ab5c-a4cfede11636","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_Az_idei_legszebb_magyar_szerelmes_filmet_nevezzuk_be_az_Oscarra","timestamp":"2020. november. 23. 15:18","title":"Az idei legszebb magyar szerelmes filmet nevezzük be az Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Christoph Freund szerint a magyar válogatott „nagy klubhoz kerül”.\r

","shortLead":"Christoph Freund szerint a magyar válogatott „nagy klubhoz kerül”.\r

","id":"20201124_szoboszlai_dominik_foci_rb_salzburg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a3ad056-3e95-476a-9a6a-c9591971d272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1b8cd5-e544-4f3d-a192-3b79cd6916b4","keywords":null,"link":"/sport/20201124_szoboszlai_dominik_foci_rb_salzburg","timestamp":"2020. november. 24. 20:23","title":"Már a sportigazgató mondja: Szoboszlai rövidesen távozhat Salzburgból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1291f45-db47-461b-be31-1bd9d3a5b655","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A maga javára fordítaná a Zöld-foki Köztársaság, hogy stratégiai elhelyezkedése miatt nemcsak az EU, hanem az USA és Kína is megvetné a lábát a szigetcsoporton. A turistaparadicsom célja, hogy a Dél Izlandjává váljék.","shortLead":"A maga javára fordítaná a Zöld-foki Köztársaság, hogy stratégiai elhelyezkedése miatt nemcsak az EU, hanem az USA és...","id":"20201123_Vilaghatalmi_jatszmak_fokuszaba_kerult_a_Zold_foki_szigetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1291f45-db47-461b-be31-1bd9d3a5b655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f474ae0-70cd-4172-a2e8-0ba364bac79e","keywords":null,"link":"/360/20201123_Vilaghatalmi_jatszmak_fokuszaba_kerult_a_Zold_foki_szigetek","timestamp":"2020. november. 23. 17:00","title":"Csak néhány szigetből áll, most mégis a világhatalmi játszmák fókuszába került ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]