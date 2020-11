Évről évre azon vagyunk, hogy valami újat kínáljunk olvasóinknak, olyan plusz tartalmat vagy fejlesztést hozzunk össze, ami az oldalt informatívabbá, színesebbé teszi, és erősíti az olvasóinkkal kialakított kapcsolatot.

Tavaly Magyarországon először fizetős fal mögötti prémium termékkel, a hvg360.hu-val jelentkeztünk, idén pedig régi ötletünket valósítjuk meg:

mostantól blogokat is lehet olvasni a hvg.hu-n.

Nem új terep ez, hiszen egykor a HVG volt a Goldenblog verseny elindítója is, a hvg.hu-n pedig mostanáig is lehetett blogot olvasni – gondoljunk csak L. Ritók Nóra Nyomorszéle oldalára –, ezután azonban lesz címlapi blogketrecünk is, ahol az indulás után 18–20 blogger bejegyzéseit lehet majd követni.

Hozzánk költözött például a Transparency International és az Energiaklub blogja, de – a teljesség igénye nélkül – van gyereknevelésre, gasztronómiára, történelemre, labdarúgásra, pszichológiára és a posztszovjet térségre fókuszáló tartalmunk is (a már elindult blogokat ide kattintva is eléri.)

A hvg.hu továbbra is a függetlenségét és a hitelességét tekinti legfőbb, leginkább védendő értékének, így ezek garantálása elsődleges szempont volt akkor is, amikor arról döntöttünk, mely blogoknak adunk otthont, illetve ez marad az egyik legfontosabb vezérelvünk akkor is, ha a jövőben másokkal egyeztetünk erről.

A másik fő szempont az volt, hogy a hvg.hu-n jelentkező blogok illeszkedjenek a hvg.hu és a hvg360 tartalmához, azt kiegészítsék, még színesebbé tegyék. A blogger szerzőink megjegyzései így nemcsak a címlapunkon immár megtalálható blogketrecben jelennek meg, hanem akár hírfolyamban, a cikkeink között is. Ha úgy vesszük, ezzel a hvg.hu újabb rovattal gazdagodott.

Bízunk benne, hogy a szerzőink jól érzik majd magukat nálunk, de legfőképpen azt reméljük, hogy olvasóinknak tudtunk ismét valami érdekeset nyújtani.

Keressék tehát a blogjainkat, aztán maradjanak is velünk!