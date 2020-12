A karácsony idén sem marad el, legfeljebb kicsit más lesz, mint ahogy vártuk és ahogy megszoktuk. Kompromisszumokat kell majd kötnünk, talán áldozatokat is kell majd hoznunk, de végül is ez a szeretet ünnepe, és mint ilyen, erős kötelék közöttünk. Sok mindent kibír. Tartson velünk a ráhangolódásban!

Szabó T. Anna: Szabadulógyakorlat

Gyorsan leszögeznénk, hogy Szabó T. Anna harmadik novelláskötete az idei év egyik leggyönyörűbb olvasnivalója. A Szabadulógyakorlatot a fülszövege szerint „a legjobban az érdekli, hogyan működik jól megkomponált életünk mélyén az ösztönvilág, hogy civilizálható-e a szenvedély, és lehet-e, érdemes-e másképpen szeretni, mint életre-halálra”. Ahhoz hogy ezeket a kérdéseket fölvesse, Szabó T. Anna a legkülönbözőbb figurákat kelti életre, vannak itt fiatalok, idősebbek, férfiak, nők, elhagyott férfiak, magukra hagyott nők és fordítva, pornóról sminkvideóra rákattanó elváltak, az öregedés jeleit tapasztaló középkorúak, a hétköznapi darálóban önmaguk vágyait rég a mélybe temető anyák és apák… A legtöbbükben az a közös, hogy útban idefelé elvesztettek valamit: kielégületlen lelkük és testük kimerevített pillanatképeken vágyakozik, sóvárog, hol egy nyugodtabb élet után, hol a szenvedély, hol a másik érintése és gyöngédsége után. És mindeközben a felszabadulás útjait keresik. Ha egyáltalán vannak olyanok.

Némelyik novella simán a földre terít egy-egy zárómondattal (A nyúl alakú vérfolt), máskor csak egyetlen rövid párbeszédbe leshetünk be, és onnan következtethetünk az előzményekre (Projekt), de a könyv szerkezete nem enged meg valami sok pihenőt: Szabó T. Anna történetei úgy sodorják magukkal az olvasót, hogy egy pillanat alatt elfogy a közel 270 oldal. Felkavaró, emlékezetes élmény. Cz. F.

Magvető, 3499 forint

Dragomán György: Főzőskönyv

Műfajával nincs könnyű dolgunk, de szerencsére a szerző rögtön az elején beazonosítja, hogy mit tartunk a kezünkben: irodalmi receptgyűjteményt, amely Dragomán György könyvei közül talán a legszemélyesebb. Ha kétségünk lenne, mennyire személyes, azt Dragomán rögtön az első, nagyon gyakorlatias címmel ellátott fejezetben – Fontos konyhai eszközök – eloszlatja, mikor azzal nyit, hogy az első tárgy, amelyet a feleségével, Szabó T. Annával közösen vásároltak, egy kés volt: „a közös háztartás ígérete”. Abból is sejtjük, hogy különleges könyvet tartunk a kezünkben, hogy a receptek sora a vajas kenyérrel indul. De azért eljutunk a kacsarillette-en és a fuszulykalevesen át a sütőtökös ravioliig, és a fejezetek is lekövetik a hagyományos recepteskönyvek szerkezetét, például a leves-főétel-desszert sorrenddel. A fejezetek között van azonban olyan bónusz is, amely minden háztartás jólétét képes új szintre emelni. A Kamrába valók című részben a kandírozott narancshéjtól a kovászos uborkáig találunk kincseket. Apropó, kovász, természetesen nem maradhatott ki a könyvből az év slágere sem. Dragomán György vendégei jó, ha tudják, hogy előbb-utóbb megkapják a kérdést: „Szeretnél megismerkedni a kovászommal?”

A könyv abszolút fúziósnak mondható abból a szempontból, hogy az író a gyerekkori konyhai élményeire és ízemlékeire épít ugyan, de benne vannak az utazás, olvasás, fórumozás során szerzett ötletek és tapasztalatok is. A receptek között pedig novellákat, regényrészleteket, családi sztorikat kapunk, hogy ne csak a testünk lakjon jól, hanem a lelkünk is. V. É.

Magvető Kiadó, 4999 forint

Janikovszky Éva: Naplóm: 1938–1944

Felnövéstörténet a huszadik század első feléből. Ha film vagy sorozat készülne belőle, akkor mondjuk, Greta Gerwig (Lady Bird) is rendezhetné, az ő könnyedsége, vagánysága és humora közel áll a 12–18 éves Kucses Éva (ahogy lánykori nevén hívták a Kossuth-díjas írót) stílusához. Mert Magyarország legsötétebb időszakában, a második világháború alatt születtek ugyan Janikovszky Éva naplójának – vagy ahogy ő becézi: Naplijának – sorai, a háború csak nyomokban rondít bele a folyton szerelmes, fiúkat bolondító szegedi tinédzser életébe. A napló nem a korabeli történések komor, megrázó részeleteket tartalmazó lenyomata, hanem egy polgári közegben nevelkedett lány pezsgő életének beszámolója a 40-es évekből.

A fiatal Éva bevezet minket a kor udvarlási szokásaiba, a szegedi gazdag kulturális életbe, a zsúrok és táncmulatságok világába. Mindezt nagyon szellemesen, magabiztosan és öniróniával, az elképzelt olvasóra kikacsintva teszi, ezért akkor is szórakoztató őt olvasni, ha csak azt sorolja fel, hogy éppen milyen fiúkkal találkozott egy decemberi behavazott délutánon a korzón (igen, akkor még volt hó télen!). A szemünk előtt csiszolódik írói stílusa is, és a legjobban sikerült részei a naplónak a hosszan részletezett, fantáziagazdag leírások. Több oldalon keresztül ecseteli például a horgászat számára értelmezhetetlen vonzerejét, miután egyik szerelme nagy hódolója lesz a műfajnak. „Szép dolog az, mikor az ember, már élete hajnalán felismeri hivatását, azaz jobban mondva elhivatottságát. Gondolom, úgy kezdődhet, hogy egy nyomasztó kora tavaszi éjszakán álmában nagy fényesség közepette az Úr több millió halat mutat neki, majd megjelenik Mihály arkangyal, és azt mondja: »Kázmér, neked ezt ki kell fognod. Ámen«. És visszarepül”.

A naplót az író fia, a Móra Kiadó tulajdonosa, Janikovszky János adta ki. Cs. H.

Móra Kiadó, 2999 forint

Háy János: Cégvezető

„Hogy mi a becsületes, meg ilyesmi, ezt tényleg vasárnap a templomban, mert a lényeg, hogy az ellenfél ne juthasson se hatalomhoz, se pedig olyan pénzekhez, amelyekkel politikai hatalom híján is fenntarthatja magát. Ki kell véreztetni a konkurenciát” – foglalja össze a(z egyik) cégvezető, a rendszerváltás után kialakult nyugat-balkáni ország jellegzetes figurájának ars poeticáját. És bár időnként mintha felismernénk egy-egy konkrét figurát, megtörtént sztorit a kötetben, a könyv fülszövegéből is kiderült, hogy a cégvezetők mi vagyunk. Mi mind, akik itt élünk, pláne, akik megéltük ez elmúlt 30 évet, akik láttuk a privatizáció nevű rablást, akik láttuk az ügyeskedés nevű adóelkerülést, akik láttuk a demokrácia nevű kiszorítósdit. És ez egyáltalán nem egy komfortos érzés.

Zavaró kötet tehát Háy új regénye, görbe tükör, amely egymásba fonódó – néha túlságosan is burjánzó – történetszálakon keresztül mutatja be a közelmúltunkat és a jelenünket. Most is elég hangsúlyos a párkapcsolati vonal, sőt már az első bekezdés közli, hogy a főhős, aki meg volt győződve arról, hogy vele senki sem tud elbánni, mert átlát mindenen, „megpecsételte” magát az új nővel. A cégvezetőre egy őt tegező elbeszélő olvassa rá nem épp dicső tetteit: „Nem, nem a feleséged volt az, aki megkérdőjelezte az életedet, aki kiállt mögüled, valójában te csúsztál ki a saját életed mögül, beleuntál abba, hogy hatalmas összegeket gurítasz a számládra, majd gurítod ki onnét egy újabb, jól tejelőnek mutatkozó vállalkozásba. Sziszüphosz mítosza ez, csak nem kővel, hanem pénzzel.” Lehet ez a hang akár felsőbb hatalomé, akár másik éné, vagy magáé a lelkiismereté – írtuk korábban. B. I.

Európa Kiadó, 3999 forint

Guillaume Musso: Az írók titkos élete

Dél-Franciaország sokkal inkább a festőknek és képzőművészeknek inspiráló terep, az Antibes-i születésű Guillaume Musso azonban különösen sikeres példája annak, hogy a régió az írókat is múzsaként kényezteti. Musso ma a legnagyobb példányszámban eladott kortárs francia író, a debütáló regényét rögtön egymillió feletti példányban adták el Franciaországban, és szerencsére több listavezető könyve magyarul is elérhető. Az írók titkos élete idén jelent meg magyar fordításban, és benne van minden, ami miatt az író korábbi könyveit is elkapkodták. Leginkább az, hogy letehetetlen.

A képzeletbeli Beaumont-szigetén játszódó történetben a thriller és a romantika keveredik, miközben az olvasót óhatatlanul sodorja magával Musso írói stílusa. Musso lenyűgöző történetmesélő, és az apró hazugságokkal legalább olyan profin játszik, mint a hatalmas fordulatokkal. Miért számol le az írással és tűnik el a nyilvánosság elől egy híres író? Milyen titkokat rejt a sziget, ahol egyszer csak egy női holttestet sodor a víz a partra? Bűn és bosszú komplex összefonódása diktálja a tempót, és mi hagyjuk, hogy vigyen magával. V. É.

Park Könyvkiadó, 3950 forint

Ötvös Zsuzsanna: Régi receptek, mai desszertek

Kókuszkocka, zserbó, mákos guba… ezeknek a klasszikusoknak a legtöbben otthonról ismerjük az ízét. De attól, hogy ismerősek, még nem unalmasak, Ötvös Zsuzsanna pedig meg is mutatja, hogy miért. Tíz évvel ezelőtt doktori hallgatóként indította útjára gasztroblogját, a Praliné Paradicsomot, ma pedig cukrászséfként dolgozik, és minden lelkes konyhatündér legnagyobb szerencséjére időt szakított most már a második könyvére is. A Régi receptek, mai desszertek című kötetben leporolja és modernizálja a klasszikus süteményeket, mégpedig a hagyományok tiszteletben tartásával, gondos kompozíciókkal, ínycsiklandó módon. A desszertekhez számos ízvariációt is felkínál, így egyetlen kötetből lényegében tényleg évekig sütögethetünk, vagy akár magunk is inspirációt gyűjthetünk ahhoz, hogy begyűjtsük saját családunk régi receptjeit.

A Régi receptek, mai desszertek már önmagában is gyönyörű kötet, letisztult útmutatói és gyönyörűen fotózott desszertjei pedig azonnal behúznak minket a konyhába, hogy ezek a remekművek a saját kezünkben is megszülethessenek – csak győzzük étvággyal. Cz. F.

HVG Könyvek, 5500 forint

Vámos Miklós: Dunapest

„Hogyan lesznek képesek itt élni az emberek a háború után, együtt a gyilkosok és az áldozatok, a nyilasok és a zsidók… meg a rokonaik… utódaik… barátaik… ismerőseik…” Carl Lutz, a holokauszt alatt több tízezer magyar zsidót megmentő svájci diplomata gondolkodik ezen Vámos Miklós új regényében, a Dunapestben, illetve nem: Vámos Miklós elmélkedik ezen a könyv mind a három és félszáz oldalán. Ami persze nem teljesen igaz, hiszen olvasmányos, gördülékeny, sokszor egészen könnyed, néha pedig mélyen megrázó, kézremegésig sokkoló erejű történelmi regényről van szó, nem pedig eszmetörténeti esszégyűjteményről. De ez a regény olyan, mintha nem üres fehér, hanem már rég megírt, elsárgult, itt-ott vérfoltos lapokra írták volna: úgy van ott láthatatlanul a felszín alatt a világháborútól sújtott Magyarország minden traumája, mint a Duna sodrásában a vér, ami már nem festi pirosra a vizet, de ha hosszú ideig nézzük a rakpartról, azért még láthatjuk. A Dunapest központját – a fentiek mellett – egy különleges budapesti ikerház, a Pozsonyi út 38–40. jelenti, amelynek csak bulvárkülönlegességét adja, hogy Vámos Miklósnak is van itt lakása.

A ház története túl sok szálon kötődik a holokauszthoz, de a magyar irodalomhoz is, részben az építtető, a Nyugat folyóiratot is elindító Hatvany Lajos miatt – a holokauszt meg a magyar irodalom kapcsolódási pontjait pedig nem kell magyarázni. Ebben a házban, mint egy csillagtúra végállomásában futnak össze a szálak, nemcsak a jelenben játszódó, fiktív történetéi, de a múltról szóló, regényesített, de valós alapú részek is. Noha a regény realista, ez a ház mégis már-már mágikus helyként működik benne, összehozza a különféle érzelmi és életválságokkal küzdő szereplőket, és el is indítja őket a gyógyulás útján, akár a szerelem, akár az elengedés, akár a gyásszal való szembenézés révén. És a szereplők akármerre is járnak, botlatókövekként kerül eléjük mindig a múlt, a nyilas korszak feldolgozatlan emlékei.

Különös párosítás ez egy nagyrészt a szerelem körül bonyolódó regényben, és valóban: a könyv épp ettől válik különlegessé. Attól a sajátos hangtól, amely mintha azt mondaná: itt, ebben az országban még szerelemről, még boldogságról sem lehet úgy beszélni, hogy ne szembesülnénk valahol a háttérben a történelem örökségével. Nehéz is lenne vitatkozni az elbeszélővel, amikor azt mondatja ki minderről az egyik szereplőjével: „Ez a mi örökségünk, a kurva életbe, mást nem is nagyon hagyott ránk senki!” K. B.

Athenaeum Kiadó, 4699 forint

Tom Phillips: A világ hülyéi – Hogyan cseszett el mindig mindent az emberiség

Tom Phillips humora, provokatív stílusa és szarkazmusa vagy nagyon betalál, vagy elhajítjuk a könyvét az első tíz oldal után. Nálunk betalált: az újságíró korábban a BuzzFeed UK vezetőszerkesztője volt, most a Full Fact tényfeltáró portál szerkesztőjeként dolgozik. Első könyvének címe remekül összefoglalja a kötet tartalmát. Phillips alaposan, érdekesen, és főleg rengeteg humorral fűszerezve mutatja be a történelem legnagyobb mellényúlásait, azokat a borzasztóan meghozott döntéseket, amelyek jókorát csavartak az emberiség történetén, és még a legfurább, elbizakodottságból következő baleseteket is. Ismeri például annak a viking hercegnek a történetét, aki diadalittasan lovagolt hazafelé ellenségének levágott fejével, ám annak egy kiálló foga felsértette a herceg lábát, és ennek következtében pár nappal később meghalt vérmérgezésben? Nem épp így képzeljük el a dicsőséges halált. Az író hosszú fejezetet szentel a mezőgazdaság megjelenésének, az értelmetlen háborúk egész sorának, annak, hogy milyen tragikus következményei lehetnek egy folyó eltérítésének, és még annak is, hogy mi fán terem a demokrácia.

Phillips természetesen tisztában van azzal, miről beszél: a stílusán röhögünk ugyan, de közben sorra osztja a gyomrosokat, és ez is a célja. A súlyos eseményeket számbavéve pedig meg kell állapítania: „bármilyen döbbenetes változások jöjjenek is a jövő évben, a jövő évtizedben vagy a jövő évszázadban, mi valószínűleg nagyjából ugyanazt tesszük majd. Másokat hibáztatunk a bajainkért, bonyolult fantáziavilágot építünk, hogy ne kelljen szembenézni a bűneinkkel”. Szerinte minden eldőlt már vagy hetvenezer éve – de tényleg olyan elképzelhetetlen, hogy egyszer végre megtanuljuk a leckét? Cz. F.

Athenaeum, 3999 forint

Elisabeth Pruett, Chad Robertson: Tartine

Ha van könyv, amelyről messziről látszik, hogy karácsonyi ajándék, az a világ leghíresebb pékségének a munkásságát bemutató, monumentális Tartine. A könyv címe egy, a maga műfajában intézménynek számító San Franciscó-i helyre utal: a Tartine Bakery 2002-ben nyitott meg, és csaknem két évtized alatt igazi zarándokhellyé vált. A gyönyörű fotók mellett a praktikum is a könyv megalkotóinak a szeme előtt lebegett. A receptekhez nagyon világos utasításokat kapunk, és nem hagyják, hogy zavarba jöjjünk a mértékegységeknél vagy fejvesztve keressük az interneten, hogy mi mennyi: világosan átlátható táblázatban bögrében és grammban, illetve milliliterben is megkapjuk a hozzávalók mennyiségét.

A könyv egyébként egy 13 évvel ezelőtt megjelent klasszikus átdolgozása, a Tartine pékpárosa ugyanis nemcsak a piték, torták és kenyerek mestere, hanem a recepteskönyveké is. Az új Tartine pedig a jelennek szól, alternatív lisztekkel, gluténmentes megoldásokkal és sok-sok matchával. De tudja azt is, amit csak a legjobb recepteskönyvek: nemcsak tanít, hanem inspirál is. V. É.

HVG Könyvek, 6900 forint

Halász Rita: Mély levegő

Halász Rita elsőkönyves szerző, de korábban jelentek már meg írásai az Élet és Irodalomban, a Hévízben, a Jelenkorban vagy az Alföldben. A Mély levegő egy otthonról, a férje elől két gyerekével menekülő nő sodró lendületű története. Vera úgy dönt, hogy végre kilép a bántalmazó kapcsolatából és gyerekeivel az apjához költözik. A következő hetek a talpra állás folyamatáról szólnak, amely valójában gyötrelmes önismereti út. Verának helyre kell tennie magában néhány félreértést, melyek eddig megfékezték abban, hogy lépni tudjon. Hogy például még a kezdeti nagy szerelem is fulladhat fojtogatásba, rugdosásba, székdobálásba. Rá kell jönnie, hogy az erőszakos magatartás jól megfér a társadalom és a gyerekek szemében is tökéletes apakép mellett. Fel kell fedeznie magában valami rejtett erőtartalékot, amiből újra tud építkezni. Gyereket kell nevelnie, miközben a saját élete darabokban hever. El kell hinnie, hogy nem rossz anya, hogy a válást végig tudja csinálni, hogy a párterápia itt már nem segít. Meg kell találnia, milyen otthonról hozott mintákkal érkezett ő és a férje a kapcsolatukba. El kell fogadnia, hogy áldozat, és erről ő tehet a legkevésbé.

A Mély levegő a valóság, a gyerekmesék és a szürreális képzelgések egymásba fonódó nyelvén meséli el egy nő és egy anya újjászületésének visszafogott, sokszor a nyilvánosság számára láthatatlan, csendben zajló történetét. Cs. H.

Jelenkor Kiadó, 2999 forint

John Cleese: Elszabadult professzor – Évek a Cornell Egyetemen

A Monty Python oszlopos tagjaként és később számos nagy sikerű televíziós sorozat és film szereplőjeként-írójaként (Waczak szálló, A hal neve: Wanda, James Bond: A világ nem elég) ismert John Cleese eredetileg jogász diplomát szerzett a Cambridge Egyetemen, mellesleg rektor is volt a St. Andrews Egyetemen, szóval csak első pillanatra meglepő, hogy egyetemi kurzust is vezetett, és e tevékenységének lenyomatát egy kötetben ismerhetjük meg. Konkrétan a Cornell Egyetemen volt vendégprofesszor, ahol többek között William Goldman forgatókönyvíróval folytatott hosszú és nagyon izgalmas beszélgetést, tartott előadást a kreatív gondolkodásról, szintén vendégekkel vitatta meg az arcfelismerés nehézségeit vagy a csoportdinamika, a hírnév kérdéseit.

Hihetetlen széles érdeklődésű és tudású embert ismerünk meg, aki mindezt olyan szellemesen tudja átadni a hallgatóinak (és a kötettel az olvasóinak), hogy egy percre sem felejtjük el neki, hogy közben nagy komikus is. A valláselmélet óráját például a Brian élete jelenetei alapján építi fel, és arra emlékeztet, hogy a film megjelenése után mindenféle felekezet elítélte őket, az ortodox zsidók, a liberális zsidók, a katolikusok, az evangélikusok, a kálvinisták. Ők pedig röhögtek büszkén magukban, hogy olyat találtak nekik, amiben ötszáz év után végre egyetérthetnek. Hangsúlyozza, hogy ők nem a vallással vicceltek, hanem azzal, ahogyan egyesek a vallásosságot képzelik.

Az Elszabadult professzor tehát egyrészt szellemi kaland, másrészt szórakoztató mestermű. Filmrajongóknak, az abszurd humor szerelmeseinek, a pszichológia iránt érdeklődőknek és a valláselméleten gondolkodóknak kötelező olvasmány. B. I.

Jaffa Kiadó, 3499 forint

Csunderlik Péter: Csupa hajdani eszelős – Írások az 1900-1945-ös Magyarországról és emlékezetéről

Tisza István, Károlyi Mihály, Jászi Oszkár, Szabó Ervin, a Tanácsköztársaság, Trianon – ha felütjük a történész szerző kötetének tartalomjegyzékét csupa olyan személyt és történelmi eseményt találunk ott lajstromozva, akikkel a mai politikai sárdobálásban is állandóan találkozunk. Hiszen a mai kultúrharc egyik fő terepe a történelem átértelmezése, historikus szimbólumok emelése és rombolása. Csunderlik Péter elsősorban a magyarországi baloldali radikális mozgalmak és a Tanácsköztársaság történetének és emlékezetének kutatója, aki nemcsak tudományos folyóiratokban, hanem a sajtóban – így a HVG-n – is rendszeresen publikál és hadakozik a közkeletű történelmi tévedésekkel, hazugságokkal, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének emlékezetpolitikával.

A Csupa hajdani eszelős a történész elmúlt években született szórakoztató, sokszor provokatív, de mindig elgondolkodtató írásaiból válogat: „rövidlátó Supermanként” elevenedik meg Tisza István, megismerhetjük Károlyi Mihályt, aki köztársasági elnökként a saját birtokán kezdte a földosztást, vagy éppen Jászi Oszkárt, akinek tévedéseiben is igaza volt. Megtudhatjuk, hogy mit konspirált valójában a démonizált Galilei Kör, hogy miért tört ki az őszirózsás forradalom, és hogy milyen volt a proletárdiktatúra 133 napos „vörös farsangja”, a vörösterror, majd az azt követő fehérterror, Horthy Miklósról pedig kiderül, hogy miért méltatlan a kultuszára.

Majdnem regény, majdnem történelemkönyv, majdnem recens publicisztika. B. I.

Napvilág Kiadó, 3200 forint



Holly Davis: Fermentálás

A vecsési savanyú káposzta, a kovászos uborka és a tejföl hazájában vajon mi újat lehet még mondani a fermentálásról? Anélkül, hogy ezeknek a magyar nemzettudatba beépült ételeknek az érdemeit elvitatnánk, az talán nem meglepő, hogy a fermentálás művészete egyrészt földrajzilag, másrészt kulturálisan, technikailag és az eredmények tekintetében is ennél sokkal nagyobb területet felölel, és Holly Davis Fermentálás című könyve ezeket a hatalmas területeket becsülettel le is fedi. Az idei karanténokkal megtűzdelt évben a saját magukról való gondoskodás új dimenziót fedezték fel sokan (na, kinél él még a tavaszi kovász?), aminek izgalmas elágazása volt a fermentálás. Igen, már a kovászolás is annak számít.

Holly Davis könyve egyszerre emeli praktikus és művészi szintre ezt a tevékenységet, és már a könyv előszavában azzal biztat, hogy „a legtöbb fermentumot meglepően könnyű elkészíteni”. Nemcsak a fermentáció alapelveivel ismertet meg, hanem segít étrendbe is illeszteni az így előállt élelmiszereket – ehhez több mint száz receptet kapunk, gyönyörű képekkel. Külön fejezetet kapott a könyvben a kovászolás, úgyhogy a tavaszi kísérletezgetést most már akár profi alapokra is lehet helyezni. V. É.

HVG Könyvek, 6500 forint

David Attenborough: Egy élet a bolygónkon

„Mindannyian vétkesek vagyunk, még ha nem is a saját hibánkból. Csak az elmúlt néhány évtizedben kezdtük megérteni, hogy mindannyian egy olyan emberi társadalomba születtünk, amely természeténél fogva mindig is fenntarthatatlan volt” – írja a könyve bevezetőjében David Attenborough, jó előre jelezve, hogy amit leír, ahhoz mindannyiunknak közünk van, nem fogunk tudni kibújni alóla. 94 évesen azt szeretné elérni, hogy a megoldásból is mindannyian kivegyük a részünket. A legendás tévés természettudós az azonos című filmjével az év egyik legerősebb produkcióját mutatta be a Netflixen, az ott feldolgozott témákból, gondolatokból és felismerésekből könyv is készült.

Amit a dokumentumfilm lenyűgöző és ijesztő képekkel, Attenborough ismerős hangján közvetített, azt a könyv tanulmányozásra, alaposabb vizsgálatra hívva kínálja. Ennek az évnek fontos felismerése lehet, hogy ha valamire szükségünk lesz a jövőben, azok David Attenborough útmutatásai. Ő ugyanis azt mondja, nem a bolygót kell megmentenünk, hanem saját magunkat. V. É.

Park Könyvkiadó, 4490 forint

