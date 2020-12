Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Több ideje lesz a felkészülésre a válogatottnak az Európa-bajnokság előtt.\r

","shortLead":"Több ideje lesz a felkészülésre a válogatottnak az Európa-bajnokság előtt.\r

","id":"20201214_MLSZ_magyar_focibajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75402d05-a3cf-40ae-8c67-30cf69706917","keywords":null,"link":"/sport/20201214_MLSZ_magyar_focibajnoksag","timestamp":"2020. december. 14. 20:17","title":"Korábban ér véget a magyar focibajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ez a 10 tanács segít megőrizni a pszichés egyensúlyunkat.","shortLead":"Ez a 10 tanács segít megőrizni a pszichés egyensúlyunkat.","id":"20201213_Jo_ha_mar_most_felkeszulunk_lelkileg_a_karacsonyi_vacsora_csapdaira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dca402-a246-418f-9b85-e11f35ad78af","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201213_Jo_ha_mar_most_felkeszulunk_lelkileg_a_karacsonyi_vacsora_csapdaira","timestamp":"2020. december. 13. 20:15","title":"Jó, ha már most felkészülünk lelkileg a karácsonyi vacsora csapdáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a15be56-b247-4dae-9d13-895ffa95fc2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetek kedvező adatai alapján épp újranyitottak a bevásárlóközpontok Katalóniában.","shortLead":"Az elmúlt hetek kedvező adatai alapján épp újranyitottak a bevásárlóközpontok Katalóniában.","id":"20201214_spanyolorszag_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a15be56-b247-4dae-9d13-895ffa95fc2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4e6d50-8e0f-4fd7-9305-20a014d94555","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_spanyolorszag_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 14. 21:49","title":"Spanyolországban öt hét után ismét gyorsulni kezdett a járvány terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1ea615-141e-4813-8857-8b80e61d3ff5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PC-s videokártyák frissítéséhez hasonló folyamat érhető el azzal az új szoftverrel, amit a csúcskategóriás telefonjaihoz adott ki a Samsung. A Game Driver előnye, hogy a támogatott játékok szebben/jobban futnak.","shortLead":"A PC-s videokártyák frissítéséhez hasonló folyamat érhető el azzal az új szoftverrel, amit a csúcskategóriás...","id":"20201214_samsung_galaxy_s20_note20_game_driver_jatek_mobilon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f1ea615-141e-4813-8857-8b80e61d3ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e691313-3117-4f47-9810-3f72beb7c4fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_samsung_galaxy_s20_note20_game_driver_jatek_mobilon","timestamp":"2020. december. 14. 10:03","title":"Érdemes telepíteni a Samsung új appját, jobban futnak majd játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663be42e-c2ca-46b8-bbed-7e703eefd294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy harcias miniszterelnök békés pillanatát láthatjuk a Facebookon.","shortLead":"Egy harcias miniszterelnök békés pillanatát láthatjuk a Facebookon.","id":"20201213_Orban_Viktor_kemeny_sorosozas_utan_meggyujtotta_a_harmadik_adventi_gyertyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=663be42e-c2ca-46b8-bbed-7e703eefd294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ac8d95-78e8-4b70-b964-1acda4a1f00f","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Orban_Viktor_kemeny_sorosozas_utan_meggyujtotta_a_harmadik_adventi_gyertyat","timestamp":"2020. december. 13. 19:07","title":"Orbán Viktor kemény sorosozás után meggyújtotta a harmadik adventi gyertyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a830e99-1544-4182-8c45-fbb789f835f0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A kereskedők a járványból is megpróbálják kihozni a maximumot: se szeri, se száma a karanténajándékozási ötleteknek. Az online értékesítés szinte biztosan csúcsokat dönt idén is, a felmérések pedig arról szólnak, hogy időben és pénzben is többet fordítunk ajándékokra, mint korábban. És keletje van az adományozásnak is.","shortLead":"A kereskedők a járványból is megpróbálják kihozni a maximumot: se szeri, se száma a karanténajándékozási ötleteknek...","id":"20201214_karacsonyi_ajandekozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a830e99-1544-4182-8c45-fbb789f835f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9c5841-b05b-4de3-8566-58b6f5379d03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_karacsonyi_ajandekozas","timestamp":"2020. december. 14. 20:00","title":"Miért jó ajándék az, amit a másik meg se venne magának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomata a posztot 2015 óta betöltő Károlyi Györgyöt válthatja.","shortLead":"A diplomata a posztot 2015 óta betöltő Károlyi Györgyöt válthatja.","id":"20201213_habsburg_gyorgy_parizsi_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd5bcaa-7a70-4ba6-812f-65285f2b4827","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_habsburg_gyorgy_parizsi_nagykovet","timestamp":"2020. december. 13. 17:39","title":"Habsburg György lehet Magyarország párizsi nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte az a kormány saját műsora.\r

\r

","shortLead":"Szerinte az a kormány saját műsora.\r

\r

","id":"20201214_Fluor_Tomi_Orwelli_dolog_a_Tenyeknek_nevezni_a_TV2_hiradojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae38228f-2e4f-44eb-ae3c-2a11790f6a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9edacbd9-a796-43e5-b10f-096a6c89e92e","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Fluor_Tomi_Orwelli_dolog_a_Tenyeknek_nevezni_a_TV2_hiradojat","timestamp":"2020. december. 14. 11:33","title":"Fluor Tomi: Orwelli dolog Tényeknek nevezni a TV2 híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]