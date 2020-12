Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután a gyémántkereskedő cég bedőlt, közvetlenül az amerikai hátterű Vajna-cég vette át a Mr. Funkot. A cég vezetője Vajna Tímea maradt.","shortLead":"Miután a gyémántkereskedő cég bedőlt, közvetlenül az amerikai hátterű Vajna-cég vette át a Mr. Funkot. A cég vezetője...","id":"20201214_A_Vajnabirodalom_maradeka_lenyelte_Timea_fankjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8a954e-e8c0-4b91-9317-45f996043ff7","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_A_Vajnabirodalom_maradeka_lenyelte_Timea_fankjait","timestamp":"2020. december. 14. 14:07","title":"A Vajna-birodalom maradéka lenyelte Tímea fánkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425dc671-f5b6-4f9a-9492-d4708a6b57ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Floridában talált kígyó az állatvédők szerint két, egymástól függetlenül működő aggyal rendelkezik, ezért folyton vitába keveredik önmagával.","shortLead":"Egy Floridában talált kígyó az állatvédők szerint két, egymástól függetlenül működő aggyal rendelkezik, ezért folyton...","id":"20201214_ketfeju_kigyo_siklo_agy_iker_ikrek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=425dc671-f5b6-4f9a-9492-d4708a6b57ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4ff41f-8bbb-428d-9bd2-bfd0c5f55dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_ketfeju_kigyo_siklo_agy_iker_ikrek","timestamp":"2020. december. 14. 09:03","title":"Kétfejű kígyót találtak – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétezer forintot erőszakolt ki a megrémült lányokról az ittas férfi, ezért börtönbe kerülhet.","shortLead":"Kétezer forintot erőszakolt ki a megrémült lányokról az ittas férfi, ezért börtönbe kerülhet.","id":"20201215_rablas_balatonfured_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56dcca5-3ab4-4225-a46d-f40f77eb7837","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_rablas_balatonfured_kislany","timestamp":"2020. december. 15. 10:09","title":"Kislányokat rabolt ki egy hajléktalan Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Reaboi testépítő és szereti a mákos bejglit. Azért szerződtették, hogy jobb legyen a magyar kormány amerikai megítélése.","shortLead":"David Reaboi testépítő és szereti a mákos bejglit. Azért szerződtették, hogy jobb legyen a magyar kormány amerikai...","id":"20201214_magyar_kormany_amerikai_nagykovetseg_alt_right_lobbista_david_reaboi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d606ebd4-689a-437d-bd7e-286b9307db6d","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_magyar_kormany_amerikai_nagykovetseg_alt_right_lobbista_david_reaboi","timestamp":"2020. december. 14. 15:40","title":"10 millióért igazolt lobbistát az amerikai magyar nagykövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hetente duplázódik a fertőzöttek száma az angol fővárosban.","shortLead":"Hetente duplázódik a fertőzöttek száma az angol fővárosban.","id":"20201214_London_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8b96db-c7e2-4707-9007-1c96a21f42b9","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_London_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 14. 17:25","title":"Londonban bevezetik a legszigorúbb korlátozásokat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663be42e-c2ca-46b8-bbed-7e703eefd294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy harcias miniszterelnök békés pillanatát láthatjuk a Facebookon.","shortLead":"Egy harcias miniszterelnök békés pillanatát láthatjuk a Facebookon.","id":"20201213_Orban_Viktor_kemeny_sorosozas_utan_meggyujtotta_a_harmadik_adventi_gyertyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=663be42e-c2ca-46b8-bbed-7e703eefd294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ac8d95-78e8-4b70-b964-1acda4a1f00f","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Orban_Viktor_kemeny_sorosozas_utan_meggyujtotta_a_harmadik_adventi_gyertyat","timestamp":"2020. december. 13. 19:07","title":"Orbán Viktor kemény sorosozás után meggyújtotta a harmadik adventi gyertyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86463628-c3a9-4bb5-86e7-7857b3c1adfa","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Szerzőnk számos hasonlóságot lát az új szélsőjobbos román párt ideológiája és a Fidesz gondolkodása között. ","shortLead":"Szerzőnk számos hasonlóságot lát az új szélsőjobbos román párt ideológiája és a Fidesz gondolkodása között. ","id":"20201215_Szeretettel_Erdelybol_Vasgardistak_szellemi_utodai_a_roman_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86463628-c3a9-4bb5-86e7-7857b3c1adfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb36a8a2-9d15-4aad-9ad3-4fa98aeabbc3","keywords":null,"link":"/360/20201215_Szeretettel_Erdelybol_Vasgardistak_szellemi_utodai_a_roman_parlamentben","timestamp":"2020. december. 15. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Vasgárdisták szellemi utódai a román parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályokat jelentett be a Google a felhasználói fiókok aktivitására, illetve a felhasználók által igénybe vett tárhelyre. Az új regulák 2021. június 1-jétől hatályosak, de érdemes őket most megismerni.","shortLead":"Új szabályokat jelentett be a Google a felhasználói fiókok aktivitására, illetve a felhasználók által igénybe vett...","id":"20201214_google_fiok_tarhely_tartalmak_torlese_inaktiv_felhasznalo_iranyelvek_valtozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7bc50-7556-4d98-a9cf-ce2f0eca2286","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_fiok_tarhely_tartalmak_torlese_inaktiv_felhasznalo_iranyelvek_valtozasa","timestamp":"2020. december. 14. 11:03","title":"Erről tudjon: törölni fogja az adatait a Google, ha nem tartja be az új szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]