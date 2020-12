Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős lépésre szánták el magukat a legnagyobb kamiongyártók, valamint az Európai Autógyártók Szövetsége.","shortLead":"Jelentős lépésre szánták el magukat a legnagyobb kamiongyártók, valamint az Európai Autógyártók Szövetsége.","id":"20201217_2040re_a_kamionokat_is_leallitanak_a_dizelrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55af9aa-3a7d-4735-b6a2-49e8724cbc79","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_2040re_a_kamionokat_is_leallitanak_a_dizelrol","timestamp":"2020. december. 17. 13:58","title":"2040-től nem árulnának dízel kamionokat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"Györfi András","category":"360","description":"2017-ben még csupán megközelítette, most viszont már át is lépte a 20 000 dolláros értéket a bitcoin. Ezúttal viszont nem csak meggondolatlan kisbefektetők nyúltak a kriptopénzhez, mint három éve, hanem az évtizedes rutinnal rendelkező profik, és a nagyvállalatok vásárlásai hajtják az árfolyamot.





","shortLead":"2017-ben még csupán megközelítette, most viszont már át is lépte a 20 000 dolláros értéket a bitcoin. Ezúttal viszont...","id":"20201217_20_000_dollar_egy_bitcoin_de_mi_vezetett_idaig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9691b62d-36af-4ff7-b219-3861753d5b28","keywords":null,"link":"/360/20201217_20_000_dollar_egy_bitcoin_de_mi_vezetett_idaig","timestamp":"2020. december. 17. 13:15","title":"Aminek jót tett a koronavírus: történelmi csúcson a bitcoin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a2a6c-5495-49df-b920-d2ced1dcf429","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérő László matematikus-pszichológus a HVG hetilapban azt próbálja megfejteni, hogy a miniszterelnök számára miért van akkor is hadiállapot, ha alkalmas ellenség híján nincsen háború.","shortLead":"Mérő László matematikus-pszichológus a HVG hetilapban azt próbálja megfejteni, hogy a miniszterelnök számára miért van...","id":"20201216_Mero_Laszlo_Orban_alkatilag_keptelen_bekeben_elni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=263a2a6c-5495-49df-b920-d2ced1dcf429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba16ffc-6222-4337-9de6-033fd4c61d5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Mero_Laszlo_Orban_alkatilag_keptelen_bekeben_elni","timestamp":"2020. december. 16. 17:01","title":"Mérő László: Orbán alkatilag képtelen békében élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e2ae96-96b5-4279-8d91-f9ec6422ba7b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A botanikusok által a világ legrondább orchideájának leírt, a madagaszkári esőerdőben felfedezett új orchideafaj is azon 156 növény- és gombafaj között van, amelyeket 2020-ban fedeztek fel és azonosítottak a kew-i Királyi Botanikus Kertek szakemberei és tudóstársaik szerte a világon.","shortLead":"A botanikusok által a világ legrondább orchideájának leírt, a madagaszkári esőerdőben felfedezett új orchideafaj is...","id":"20201218_orchidea_virag_felfedezes_2020_botanika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2ae96-96b5-4279-8d91-f9ec6422ba7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c1a49f-0494-4d29-a756-88e15b425081","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_orchidea_virag_felfedezes_2020_botanika","timestamp":"2020. december. 18. 11:33","title":"Rátaláltak a kutatók a \"világ legrondább\" orchideájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csúcsra járatja adományozását és különösen annak kommunikációját a felcsúti milliárdos.","shortLead":"Csúcsra járatja adományozását és különösen annak kommunikációját a felcsúti milliárdos.","id":"202051_meszaros_epitoipari_holding_ajotekonysag_hirverese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a655da-5fd9-4d0b-8239-b4a8fee4e69b","keywords":null,"link":"/360/202051_meszaros_epitoipari_holding_ajotekonysag_hirverese","timestamp":"2020. december. 17. 12:45","title":"Sokat ad Mészáros, de jótékonykodása nem mérhető közbeszerzési sikereihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","shortLead":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","id":"20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21e2aa0-5a49-4f80-91f1-d431a5c0bef7","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","timestamp":"2020. december. 17. 05:55","title":"A jövő héten oltják be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7215f1b6-526a-407b-a6ce-df1f3eed2f1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg jó pár iparágat keményen sújtott a koronavírus-járvány, az okosórák területén jobb a helyzet.","shortLead":"Míg jó pár iparágat keményen sújtott a koronavírus-járvány, az okosórák területén jobb a helyzet.","id":"20201218_counterpoint_research_okosorapiac_2020_q3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7215f1b6-526a-407b-a6ce-df1f3eed2f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7d57d7-3f55-4806-b78e-ba20ce1105ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_counterpoint_research_okosorapiac_2020_q3","timestamp":"2020. december. 18. 09:33","title":"Milyen okosórákat vesznek most a legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol talál hiteles információt a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Az Instagram mostantól a hírfolyam tetején megjelenő értesítéssel hívja fel a felhasználó figyelmét arra, hogy hol...","id":"20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe535da-708e-4ff8-b9be-626ca112192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_instagram_ertesites_koronavirus_alhirek","timestamp":"2020. december. 18. 08:33","title":"Fontos értesítés bukkan fel az Instagramon, ebben biztosan megbízhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]