Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Bölcsészdiplomával a zsebükben kevesen futhattak be Magyarországon olyan sikeres agrárkarriert, mint a debreceni Vaszkó László. A 60-as éveiben járó férfi neve napjainkra nem csupán a keleti országrész legjelentősebb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakvásárával, a Farmer-Expóval forrt egybe, hanem azt is tudni lehet róla, hogy bizony maximalista. Feleségével és felnőtt fiaival napjainkra egy olyan cégcsoportot építettek fel, amelyben a motor a kreatív ötlet, az üzemanyag pedig a folytonos tanulni és megújulni akarás.","shortLead":"Bölcsészdiplomával a zsebükben kevesen futhattak be Magyarországon olyan sikeres agrárkarriert, mint a debreceni Vaszkó...","id":"20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=965d1b27-f8f8-415d-97b2-2a917afe7968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ddda9-ce4f-4ad9-9609-350ae8ea957f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201221_Portre_egy_sikeres_vallalkozasrol_OTP_Agrar","timestamp":"2020. december. 21. 07:30","title":"Családi céget apáról fiúkra: portré egy sikeres vállalkozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Oroszország nem tartja meg a Bosznia szerbektől kapott ukrán eredetű muzeális értéket. ","shortLead":"Oroszország nem tartja meg a Bosznia szerbektől kapott ukrán eredetű muzeális értéket. ","id":"20201219_Moszkvanak_nem_kell_a_ketes_eredetu_ajandek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e97f9-8d40-4411-b1a4-e14c90b7c54e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Moszkvanak_nem_kell_a_ketes_eredetu_ajandek","timestamp":"2020. december. 19. 14:25","title":"Moszkvának nem kell a kétes eredetű ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Átalakítja tévészolgáltatását a Vodafone. A változás egyértelműen pozitív: a gyengébb minőségű képadások tűnnek el a kínálatból. De van olyan ügyfél, akinek némi ügyintézésébe kerül majd, hogy továbbra is tudjon tévézni.","shortLead":"Átalakítja tévészolgáltatását a Vodafone. A változás egyértelműen pozitív: a gyengébb minőségű képadások tűnnek el...","id":"20201221_vodafone_tv_upc_csatornak_sd_hd_set_top_box_csereje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1d94db2-cff2-41ba-80cf-c7d9add65b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbecb3a2-0d65-4e73-8d4b-cf9cef3bff62","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_vodafone_tv_upc_csatornak_sd_hd_set_top_box_csereje","timestamp":"2020. december. 21. 09:03","title":"Változás jön a UPC/Vodafone tévés előfizetőinél, többeknek eszközcserére is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hollandia után további három ország függesztette fel az Egyesült Királyságból érkező gépek fogadását azt követően, hogy egy új koronavírustörzs kezdett terjedni a szigetországban. ","shortLead":"Hollandia után további három ország függesztette fel az Egyesült Királyságból érkező gépek fogadását azt követően...","id":"20201220_Az_olaszok_es_belgak_sem_fogadjak_az_Angliabol_erkezo_repuloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d132ee7-ef5e-400e-b17a-9bcb2247ba45","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_Az_olaszok_es_belgak_sem_fogadjak_az_Angliabol_erkezo_repuloket","timestamp":"2020. december. 20. 16:07","title":"Már négy európai országba nem engedik be a brit repülőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354f736-2301-4a72-a983-e3b15e7e683f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Fanak_csapodott_egy_auto_meghalt_a_sofor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7354f736-2301-4a72-a983-e3b15e7e683f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f72da8-7fa4-447a-96cc-5baba22fb002","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_Fanak_csapodott_egy_auto_meghalt_a_sofor","timestamp":"2020. december. 20. 10:32","title":"Fának csapódott egy autó, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma átlépte a nyolcezret.","shortLead":"Az elhunytak száma átlépte a nyolcezret.","id":"20201220_185_koronavirusos_beteg_hunyt_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da8d3f4f-a77f-4e76-b474-7e13fadd25c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d10cb0-b3ce-4fc7-b340-b09efb9b3d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_185_koronavirusos_beteg_hunyt_el","timestamp":"2020. december. 20. 08:59","title":"185 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3de8de-f97b-4717-bf43-667f6fc71e50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyikükhöz csak feszítővágóval fértek hozzá az összetört autóban.","shortLead":"Az egyikükhöz csak feszítővágóval fértek hozzá az összetört autóban.","id":"20201220_A_korlatozasok_ellenere_bulibol_tartott_haza_ket_fiatal_akik_fanak_csapodtak_egy_autoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d3de8de-f97b-4717-bf43-667f6fc71e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169045b2-3466-4426-a96f-e22793fd5371","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_A_korlatozasok_ellenere_bulibol_tartott_haza_ket_fiatal_akik_fanak_csapodtak_egy_autoval","timestamp":"2020. december. 20. 20:01","title":"Súlyos balesetet élt túl két fiatal Mélykútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034a09e-1354-467d-9f07-1e9b5bef39ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 45 éves korában elpusztult utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú, Sudan előtt állít ma emléket a kereső főoldalán a Google. A szokásos logó helyett ezúttal egy Sudant ábrázoló rajzból lehet kiolvasni a Google név betűit.","shortLead":"A 45 éves korában elpusztult utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú, Sudan előtt állít ma emléket a kereső főoldalán...","id":"20201220_sudan_az_utolso_him_eszaki_szelesszaju_orrszarvu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d034a09e-1354-467d-9f07-1e9b5bef39ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4343a90c-4508-437d-857d-12e95ced1721","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_sudan_az_utolso_him_eszaki_szelesszaju_orrszarvu","timestamp":"2020. december. 20. 07:03","title":"Miért van ma a Google főoldalán Sudan, az utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]