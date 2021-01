Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh elnök türelmet kért az állampolgároktól. ","shortLead":"A cseh elnök türelmet kért az állampolgároktól. ","id":"20210110_Praga_koronavirus_korlatozasok_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b666920-77eb-4b92-b8eb-e16dd0d811d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Praga_koronavirus_korlatozasok_tuntetes","timestamp":"2021. január. 10. 21:32","title":"A járványügyi korlátozások ellen tüntettek Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12caed12-17b9-4411-8710-5fc82b299809","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Oslótól 120 kilométerre láttak felvillanni éles fényeket és nagy robaj hallatszott.","shortLead":"Oslótól 120 kilométerre láttak felvillanni éles fényeket és nagy robaj hallatszott.","id":"20210111_Meteorit_Norvegia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12caed12-17b9-4411-8710-5fc82b299809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5ea147-2495-44d0-aa1e-f70176a9cb68","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_Meteorit_Norvegia","timestamp":"2021. január. 11. 18:23","title":"Meteorit csapódott be Norvégiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ee6263-f2d5-4d5f-b315-bc77dcd8725f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A nagy nyilvánosságban is ismert Csernus doktor félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet alkot Főnix című új művében, és az öregkorában magát fészkével együtt elégető, majd újjászülető mitikus madárral jelképezi a kívánatos megújulást.","shortLead":"A nagy nyilvánosságban is ismert Csernus doktor félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet alkot Főnix című új...","id":"202101__dr_csernus_imre_pszichiater__nyolcadik_fobunrol_turesrol__rank_bizza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ee6263-f2d5-4d5f-b315-bc77dcd8725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dc20c7-0f3d-439c-a831-4d77e13287df","keywords":null,"link":"/360/202101__dr_csernus_imre_pszichiater__nyolcadik_fobunrol_turesrol__rank_bizza","timestamp":"2021. január. 11. 11:00","title":"Csernus Imre: Az optimizmus magas szinten tarthatja az immunitást a Covid ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mérhető forgalmi cél meghatározása nélkül kötelezte fix bónusz fizetésére több beszállítóját a Spar – állapította meg a Nébih vizsgálata.","shortLead":"Mérhető forgalmi cél meghatározása nélkül kötelezte fix bónusz fizetésére több beszállítóját a Spar – állapította meg...","id":"20210112_nebih_spar_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708a05bb-8dc7-4e63-91f4-dfb2c0ae9a56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_nebih_spar_buntetes","timestamp":"2021. január. 12. 08:49","title":"Tisztességtelen volt a Spar a beszállítóival, 80 milliós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétség kívül legalább stílusosan búcsúznak el a benzines hajtástól.","shortLead":"Kétség kívül legalább stílusosan búcsúznak el a benzines hajtástól.","id":"20210111_Megvan_melyik_lehet_az_utolso_benzinmotoros_Honda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d3cf86-c2bf-4485-98be-a6226d44aaf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898a7865-df2a-4b0c-ba44-8d63741bcbcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Megvan_melyik_lehet_az_utolso_benzinmotoros_Honda","timestamp":"2021. január. 12. 04:23","title":"Megvan, melyik lehet az utolsó benzinmotoros Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398777c-9d7c-4b9c-96ad-3104e1eca859","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tetris-közösség most elhunyt legendája, Jonas Neubauer több rekordot is felállított.","shortLead":"A Tetris-közösség most elhunyt legendája, Jonas Neubauer több rekordot is felállított.","id":"20210111_tetris_jonas_neubauer_vilagbajnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f398777c-9d7c-4b9c-96ad-3104e1eca859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a678d407-1924-4fe1-be0f-b62504fbe5d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_tetris_jonas_neubauer_vilagbajnok","timestamp":"2021. január. 11. 10:33","title":"39 éves korában elhunyt a Tetris hétszeres világbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c317b1-c489-4d0a-a913-8139175688d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai GM közel 60 év után cserélte le emblémáját.","shortLead":"Az amerikai GM közel 60 év után cserélte le emblémáját.","id":"20210111_Villanyautos_lett_a_General_Motors_uj_logoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c317b1-c489-4d0a-a913-8139175688d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbbede-dc36-40d6-9ba3-a98762a15789","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Villanyautos_lett_a_General_Motors_uj_logoja","timestamp":"2021. január. 11. 10:15","title":"Villanyautós lett a General Motors új logója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d44c4c7-feff-4f36-ad13-44658774cbf6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén százéves a világ egyik leghíresebb bűvésztrükkje. A centenárium alkalmából a londoni székhelyű Magic Circle online rendezvénnyel készül a hétvégére.","shortLead":"Idén százéves a világ egyik leghíresebb bűvésztrükkje. A centenárium alkalmából a londoni székhelyű Magic Circle online...","id":"20210112_Szaz_eve_fureszelt_kette_eloszor_egy_not_szinpadon_egy_buvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d44c4c7-feff-4f36-ad13-44658774cbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9638cd-477f-4c35-a061-d7a1317f1c8d","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Szaz_eve_fureszelt_kette_eloszor_egy_not_szinpadon_egy_buvesz","timestamp":"2021. január. 12. 08:10","title":"Száz éve „fűrészelt ketté” először egy nőt egy bűvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]