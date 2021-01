Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian, mint tavaly. Úgy tűnik, sokan rájöttek, hogy a hideg sem akadály, decemberben 61 százalékos növekedést regisztráltak.","shortLead":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian...","id":"20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cd6196-e992-4127-b7ec-297a13f25037","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","timestamp":"2021. január. 12. 10:50","title":"Óriásit nőtt a kerékpáros forgalom Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf3c9cd-9766-4720-b377-14e91cf93944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Razer egy okos FFP2-es maszkot fejlesztett, ami a cég szerint képes megvédeni viselőjét a koronavírustól. Az eszköz egyelőre még az amerikai hatóságok engedélyére vár.","shortLead":"A Razer egy okos FFP2-es maszkot fejlesztett, ami a cég szerint képes megvédeni viselőjét a koronavírustól. Az eszköz...","id":"20210113_razer_project_hazel_okosmaszk_szajmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdf3c9cd-9766-4720-b377-14e91cf93944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c43e683-d5ab-448f-b5d9-2e3acddfef5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_razer_project_hazel_okosmaszk_szajmaszk","timestamp":"2021. január. 13. 10:36","title":"Világító okosmaszkot készített a Razer, de még várni kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyes újonnan meghirdetett albérleteknél már most újra kéthavi kauciót kérnek a bérbeadók.","shortLead":"Egyes újonnan meghirdetett albérleteknél már most újra kéthavi kauciót kérnek a bérbeadók.","id":"20210112_alberletarak_alberlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66004b4-85bc-4d91-8ed7-92efaadf448a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210112_alberletarak_alberlet","timestamp":"2021. január. 12. 05:07","title":"Nyártól megint emelkedhetnek az albérletárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b87fdf6-e901-450a-80f9-5ba1bcf32e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Colorful legújabb videokártyája olyannyira limitált szériás, hogy az összesen hat példányban készülő eszközből ötöt kapásból egy kínai e-sport-csapatnak adnak.","shortLead":"A Colorful legújabb videokártyája olyannyira limitált szériás, hogy az összesen hat példányban készülő eszközből ötöt...","id":"20210112_colorful_rtx_3090_igame_vulcan_videokartya_geforce_nvidia_e_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b87fdf6-e901-450a-80f9-5ba1bcf32e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577b1070-4599-4f9f-acbf-54ef468b0d17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_colorful_rtx_3090_igame_vulcan_videokartya_geforce_nvidia_e_sport","timestamp":"2021. január. 12. 08:03","title":"Mindössze 6 darabot gyártanak ebből a 24 GB-os videokártyából, ráadásul egyiket sem lehet megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","shortLead":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","id":"20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3514b777-f98c-4f47-879b-3579ae7f4718","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","timestamp":"2021. január. 11. 15:15","title":"Úgy tűnik, Moszkva nagyon megharagudott Berlinre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Úgy módosítanák az Európai Néppárt EP-frakciójának működési szabályzatát, hogy egyetlen szavazással, a képviselők egyszerű többségével ki lehessen zárni egy egész képviselőcsoportot.","shortLead":"Úgy módosítanák az Európai Néppárt EP-frakciójának működési szabályzatát, hogy egyetlen szavazással, a képviselők...","id":"20210113_Az_egesz_Fideszfrakciot_kizarna_az_Europai_Neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f360e3b-1dbf-484d-b464-f6feb04e58f2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210113_Az_egesz_Fideszfrakciot_kizarna_az_Europai_Neppart","timestamp":"2021. január. 13. 09:20","title":"Az egész Fidesz-frakciót kizárná az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Steven Sundot korábban lemondásra szólította fel Nancy Pelosi, a törvényhozás rendőrségének vezetője január 16-ig marad hivatalában.

","shortLead":"Steven Sundot korábban lemondásra szólította fel Nancy Pelosi, a törvényhozás rendőrségének vezetője január 16-ig marad...","id":"20210111_Capitoliumi_rendorseg_kongresszusi_biztonsagi_tisztsegviselok_Nemzeti_Garda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5262ba-6783-4132-9260-4e661171c310","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Capitoliumi_rendorseg_kongresszusi_biztonsagi_tisztsegviselok_Nemzeti_Garda","timestamp":"2021. január. 11. 12:01","title":"Hatszor szólt hiába a rendőrfőnök, hogy vessék be a Capitoliumnál a Nemzeti Gárdát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb3e258-4ebc-43e8-b1da-44d1a55f9647","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vékony jégtakaró alakulhat ki a tavon, ami azonban még messze nem alkalmas sportolásra.","shortLead":"Vékony jégtakaró alakulhat ki a tavon, ami azonban még messze nem alkalmas sportolásra.","id":"20210112_balaton_fagy_jeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb3e258-4ebc-43e8-b1da-44d1a55f9647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c934604-c102-4283-9f93-540de670c0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_balaton_fagy_jeg","timestamp":"2021. január. 12. 16:58","title":"Vasárnapra befagyhat a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]