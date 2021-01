Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Megvannak a második heti nyerőszámok.","shortLead":"Megvannak a második heti nyerőszámok.","id":"20210116_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_az_otos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e34b5f-262f-41f2-b728-bc85415375cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Ezekkel_a_szamokkal_lehetett_nyerni_az_otos_lotton","timestamp":"2021. január. 16. 20:14","title":"Ezekkel a számokkal lehetett nyerni az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"054f83db-1c7b-443e-8713-73c4a33b4d9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap a jogerős bírósági ítélet ellenére sem közölt le egy helyreigazítást.

","shortLead":"A kormányközeli lap a jogerős bírósági ítélet ellenére sem közölt le egy helyreigazítást.

","id":"20210115_A_Jobbik_vegrehajtast_inditott_a_Magyar_Nemzet_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=054f83db-1c7b-443e-8713-73c4a33b4d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573e9ea7-5ecb-4a62-a87f-5a6176d32303","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_A_Jobbik_vegrehajtast_inditott_a_Magyar_Nemzet_ellen","timestamp":"2021. január. 15. 18:30","title":"A Jobbik végrehajtást indított a Magyar Nemzet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dcde25-9b8f-4101-8bd4-faa8c3b5f727","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért a miniszterelnök a 25 éven aluliaknak; az év végi osztogatással szállt el még jobban a költségvetés hiánya; az élelmiszerek drágulása húzta az inflációt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Teljes jövedelemadó-mentességet ígért a miniszterelnök a 25 éven aluliaknak; az év végi osztogatással szállt el még...","id":"20210117_Es_akkor_adomentesseg_inflacio_hiany_tesla_bulinegyed_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7dcde25-9b8f-4101-8bd4-faa8c3b5f727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d72f64d-675c-4081-b4f7-14b06dca6d28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Es_akkor_adomentesseg_inflacio_hiany_tesla_bulinegyed_vonat","timestamp":"2021. január. 17. 07:00","title":"És akkor az adómentesség lehet az új rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e0f740-2bd6-4b86-8386-c283d653df7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei évre 18,5 milliárd dollárnyi beruházási programot jelentett be a török kormány, a legnagyobb összegek a távközlés és a közlekedés fejlesztésére jutnak.","shortLead":"Az idei évre 18,5 milliárd dollárnyi beruházási programot jelentett be a török kormány, a legnagyobb összegek...","id":"20210116_Megaberuhazasokkal_lenditene_fel_a_torok_gazdasagot_Erdogan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e0f740-2bd6-4b86-8386-c283d653df7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce92a2fb-d356-4c8b-ac4f-bef613b5669a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Megaberuhazasokkal_lenditene_fel_a_torok_gazdasagot_Erdogan","timestamp":"2021. január. 16. 14:45","title":"Megaberuházásokkal lendítené fel a török gazdaságot Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy dunaharaszti családot vittek kórházba a mentők szombaton, előbb egy gyereket rosszullét miatt, majd három további családtagot már szén-monoxid-mérgezés gyanújával.","shortLead":"Egy dunaharaszti családot vittek kórházba a mentők szombaton, előbb egy gyereket rosszullét miatt, majd három további...","id":"20210116_Szenmonoxidmergezes_gyanujaval_kerult_korhazba_egy_dunaharaszti_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f311ea-ec1b-4772-8d7d-f294cf76d263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798441bf-6543-4fc4-9e4e-2612828f6ce2","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Szenmonoxidmergezes_gyanujaval_kerult_korhazba_egy_dunaharaszti_csalad","timestamp":"2021. január. 16. 19:25","title":"Szén-monoxid-mérgezés gyanújával került kórházba egy dunaharaszti család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b272492-bdfd-4f50-b0f3-a256414be151","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriásfarkasok megkövesedett maradványain végzett DNS-vizsgálatok szerint a Trónok harca című népszerű sorozattal ismertté vált ősi ragadozók csupán távoli rokonai a modern farkasoknak – derült ki a témában készített eddigi első tanulmányból.","shortLead":"Óriásfarkasok megkövesedett maradványain végzett DNS-vizsgálatok szerint a Trónok harca című népszerű sorozattal...","id":"20210116_tronok_harca_oriasfarkasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b272492-bdfd-4f50-b0f3-a256414be151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc8a412-3bfe-4684-84cb-0d759cc3e662","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_tronok_harca_oriasfarkasok","timestamp":"2021. január. 16. 16:03","title":"A Trónok harca óriásfarkasai csupán távoli rokonai a mai farkasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb32594-1381-47af-ab0d-e92dc730caef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa bejegyzések még nincsenek, de furcsa név már feltűnt a magyar Burger King Hungary 25 ezer követővel rendelkező Instagram-csatornáján.","shortLead":"Furcsa bejegyzések még nincsenek, de furcsa név már feltűnt a magyar Burger King Hungary 25 ezer követővel rendelkező...","id":"20210117_burger_king_kungary_instagram_feltortek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcb32594-1381-47af-ab0d-e92dc730caef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b449fd2-9e74-4a7f-a3f5-ec1f0f39b64f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_burger_king_kungary_instagram_feltortek","timestamp":"2021. január. 17. 12:58","title":"Feltörték a Burger King magyar Instagram-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a88e44-8a1b-4d37-a20b-137366f02646","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI arra figyelmeztetett, hogy az összes állam fővárosaiban felfegyverzett Trump-szimpatizánsok tüntethetnek szerdán, de már vasárnapra is tüntetéseket hirdettek meg szélsőjobboldali oldalak.","shortLead":"Az FBI arra figyelmeztetett, hogy az összes állam fővárosaiban felfegyverzett Trump-szimpatizánsok tüntethetnek...","id":"20210117_Mind_az_50_amerikai_allamban_eroszakos_zavargasoktol_tartanak_Biden_beiktatasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a88e44-8a1b-4d37-a20b-137366f02646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac2fd10-bcf3-428c-b584-e6a78200b50b","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mind_az_50_amerikai_allamban_eroszakos_zavargasoktol_tartanak_Biden_beiktatasan","timestamp":"2021. január. 17. 09:43","title":"Mind az 50 amerikai államban erőszakos zavargásoktól tartanak Biden beiktatása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]