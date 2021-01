Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcab30a-4b58-444e-b34f-6bbdd5aa1455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tovább tart a kamerás autókkal zajló közúti razzia. ","shortLead":"Tovább tart a kamerás autókkal zajló közúti razzia. ","id":"20210122_pofatlantanitas_24","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcab30a-4b58-444e-b34f-6bbdd5aa1455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3497b5a8-8997-40c5-a917-f0291821b6de","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_pofatlantanitas_24","timestamp":"2021. január. 22. 08:02","title":"Most a szabálytalanul türelmetlen autósokról adott ki videóválogatást a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat bank pályázatát bírálta el a cikk írásáig a Magyar Nemzeti Bank, három hitelintézetnél pedig már igényelhető is a fogyasztóbarát személyi hitel. A Bank360 elemzői annak jártak utána, hogy a gyakorlatban jobbnak bizonyulnak-e ezek a hitelek, minősítéssel nem rendelkező társaiknál? ","shortLead":"Hat bank pályázatát bírálta el a cikk írásáig a Magyar Nemzeti Bank, három hitelintézetnél pedig már igényelhető is...","id":"20210121_Tenyleg_jobbak_a_fogyasztobarat_szemelyi_kolcsonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4ce40f-8375-445e-8624-f533d3c7d127","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Tenyleg_jobbak_a_fogyasztobarat_szemelyi_kolcsonok","timestamp":"2021. január. 21. 07:20","title":"Tényleg jobbak a fogyasztóbarát személyi kölcsönök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás mozi remakejét a Family Guy atyja, Seth McFarlane rendezné.

","shortLead":"A legendás mozi remakejét a Family Guy atyja, Seth McFarlane rendezné.

","id":"20210120_Liam_Neeson_Drebin_hadnagy_Csupaszt_pisztoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b699c77-665d-4847-9d24-0386053ea535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef14fb5e-f018-4404-833a-35f63c55d394","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_Liam_Neeson_Drebin_hadnagy_Csupaszt_pisztoly","timestamp":"2021. január. 20. 13:55","title":"Liam Neeson lehet Drebin hadnagy az új Csupasz pisztolyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5ab572-33bd-487b-b17d-4de4b4cf1c2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor vélhetően nagyon hasonlóan nézne ki. ","shortLead":"Akkor vélhetően nagyon hasonlóan nézne ki. ","id":"20210120_Focicipo_Tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e5ab572-33bd-487b-b17d-4de4b4cf1c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e7b508-d536-4c87-a454-025b1d925e86","keywords":null,"link":"/cegauto/20210120_Focicipo_Tesla","timestamp":"2021. január. 20. 14:23","title":"Ha egy Tesla focicipő lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem is a legegyszerűbb módon, de legalább az ügyintézési díjat megúszhatjuk. ","shortLead":"Ha nem is a legegyszerűbb módon, de legalább az ügyintézési díjat megúszhatjuk. ","id":"20210121_Alapbol_kozel_1500_forint_ha_javitani_akarunk_valamit_az_ematrican_de_van_ingyenes_megoldas_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d966219f-3962-4006-a8dc-bb6870ed224e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210121_Alapbol_kozel_1500_forint_ha_javitani_akarunk_valamit_az_ematrican_de_van_ingyenes_megoldas_is","timestamp":"2021. január. 21. 13:21","title":"Közel 1500 forint, ha utólag javítani akarunk egy adatot az e-matricán, de van ingyenes megoldás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7168708e-7dd4-4322-9976-9d15afaa2e5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a prototípusa létezik annak az új kínai mágnesvasútnak, amely az ázsiai szakemberek első mérései alapján 620 kilométer/h-s sebességre képes. Mire azonban forgalomba kerül, ennél is gyorsabb lesz.","shortLead":"Egyelőre csak a prototípusa létezik annak az új kínai mágnesvasútnak, amely az ázsiai szakemberek első mérései alapján...","id":"20210122_magnesvasut_kina_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7168708e-7dd4-4322-9976-9d15afaa2e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d305dc-893e-409f-a131-cab212d978e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_magnesvasut_kina_vonat","timestamp":"2021. január. 22. 08:03","title":"620 km/h-val zakatol az új kínai mágnesvasút, de még rátesznek egy lapáttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump volt amerikai elnök pénzügyi beszámolójából kiderül, hogy kitől és milyen ajándékokat kapott a hivatali ideje alatt. Az egyik sorban az Apple-t vezető Tim Cook neve is olvasható.","shortLead":"Donald Trump volt amerikai elnök pénzügyi beszámolójából kiderül, hogy kitől és milyen ajándékokat kapott a hivatali...","id":"20210121_tim_cook_apple_mac_pro_ajandek_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fba9c9-a610-4c8f-966e-fdecc7c9ae5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_tim_cook_apple_mac_pro_ajandek_donald_trump","timestamp":"2021. január. 21. 16:10","title":"Tim Cook 1,7 milliós ajándékot küldött Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41435a98-9468-4265-bd1d-6af70e4ac0f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Biden-kormány nagy feladata az amerikai Kína-politika megalkotása lesz, a szövetségesek felé való visszafordulás várható.","shortLead":"A Biden-kormány nagy feladata az amerikai Kína-politika megalkotása lesz, a szövetségesek felé való visszafordulás...","id":"20210120_Equilor_Varnak_kockazatok_Amerikara_Biden_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41435a98-9468-4265-bd1d-6af70e4ac0f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5637af64-9268-4c5e-94ee-1da396ab2d91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_Equilor_Varnak_kockazatok_Amerikara_Biden_alatt","timestamp":"2021. január. 20. 12:05","title":"Equilor: Várnak kockázatok Amerikára Biden alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]