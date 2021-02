Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012a8d0f-3998-44ad-9d21-478648259562","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray Automotive T.50s Niki Laudát tonnánként 835 lóerő mozgatja, hátulján pedig egy méretes ventilátor található.","shortLead":"A Gordon Murray Automotive T.50s Niki Laudát tonnánként 835 lóerő mozgatja, hátulján pedig egy méretes ventilátor...","id":"20210223_niki_lauda_nevet_viseli_a_legujabb_hiperauto_gordon_murray","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012a8d0f-3998-44ad-9d21-478648259562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48002f26-be89-4b10-a222-a3b7c915450a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_niki_lauda_nevet_viseli_a_legujabb_hiperauto_gordon_murray","timestamp":"2021. február. 23. 11:21","title":"Niki Lauda nevét viseli a legújabb hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A társaság közölte, hogy a szállítmány felét az EU, a másik felét a nemzetközi ellátási hálózatából teljesíti. Ezzel arra a keddi értesülésre reagáltak, miszerint csak a vállalt mennyiség felét tudnák leszállítani.","shortLead":"A társaság közölte, hogy a szállítmány felét az EU, a másik felét a nemzetközi ellátási hálózatából teljesíti. Ezzel...","id":"20210224_koronavirusvakcina_oltas_astrazeneca_szallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b21759e0-6542-4e7c-afeb-cd5f99590b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45ccdf6-8401-4e0f-9f11-a18e08d5a8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_koronavirusvakcina_oltas_astrazeneca_szallitas","timestamp":"2021. február. 24. 13:41","title":"Az AstraZeneca ígéri, leszállítja a nyár elejére vállalt 180 millió vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c4d2e8-436c-4ba4-961c-fbf813e3bd6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon sokan bíznak abban, hogy a tavasz második felében már beindulhat a turizmus.","shortLead":"Nagyon sokan bíznak abban, hogy a tavasz második felében már beindulhat a turizmus.","id":"20210223_szallas_turizmus_mtu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6c4d2e8-436c-4ba4-961c-fbf813e3bd6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557edb3b-a644-4cfa-b55d-9b0820112398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_szallas_turizmus_mtu","timestamp":"2021. február. 23. 12:09","title":"Több százezren foglaltak szállást áprilisra és májusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég jelentette be az Apple a lenyűgöző teljesítményű M1 lapkakészletet, illetve azokat a gépeket, amelyek már kamatoztatják is ezt a tudást. Úgy tűnik, a hackerek sem pihennek, ugyanis máris megjelentek az M1-es komputereket célzó vírusok.","shortLead":"Nemrég jelentette be az Apple a lenyűgöző teljesítményű M1 lapkakészletet, illetve azokat a gépeket, amelyek már...","id":"20210223_apple_m1_malware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743d5dd7-31ac-47e0-af11-896801dac114","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_apple_m1_malware","timestamp":"2021. február. 23. 10:03","title":"A hackerek kipécézték maguknak az Apple új gépeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c219d31-fd7a-4e8b-a734-c0b2f9e136ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok az üres üveg a közterületen, a városvezetés kiakadt.","shortLead":"Sok az üres üveg a közterületen, a városvezetés kiakadt.","id":"20210223_mezokovacshaza_italozas_italfogyasztas_kozterulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c219d31-fd7a-4e8b-a734-c0b2f9e136ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b729a4-8bde-450e-8b98-bf05e90cdd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_mezokovacshaza_italozas_italfogyasztas_kozterulet","timestamp":"2021. február. 23. 11:01","title":"Betiltották az utcai alkoholfogyasztást Mezőkovácsházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt kémfőnöknek – aki Nikola Gruevszki unokatestvére – pár nappal egy rá vonatkozó bírósági ítélet kihirdetése előtt veszett nyoma. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene.","shortLead":"A volt kémfőnöknek – aki Nikola Gruevszki unokatestvére – pár nappal egy rá vonatkozó bírósági ítélet kihirdetése előtt...","id":"20210223_eltunt_gruevszki_unokatestvere_volt_kemfonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8529bc4-5a9d-40cf-ba1a-becf3e04c5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_eltunt_gruevszki_unokatestvere_volt_kemfonok","timestamp":"2021. február. 23. 19:49","title":"Eltűnt a Gruevszki-féle lehallgatásokban érintett volt észak-macedón kémfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztrált idősek kaphatják meg először a Sinopharm vakcináját, az első oltások beadására készülve írták ki a járványügyi honlapra a fő információkat.","shortLead":"A regisztrált idősek kaphatják meg először a Sinopharm vakcináját, az első oltások beadására készülve írták ki...","id":"20210224_kinai_vakcina_oltas_covid_sinopharm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9850b45c-502c-4922-b894-53cc9393d519","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kinai_vakcina_oltas_covid_sinopharm","timestamp":"2021. február. 24. 16:05","title":"Megírták a kormányzati tájékoztató honlapon, mit kell tudni a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nincs turizmus, így a belső fogyasztást kellene felpörgetni. ","shortLead":"Nincs turizmus, így a belső fogyasztást kellene felpörgetni. ","id":"20210223_A_penzugyminiszter_keri_a_franciakat_hogy_koltsenek_vegre_ne_sporoljanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f59a117-5f19-4218-b82a-2ede20694274","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_A_penzugyminiszter_keri_a_franciakat_hogy_koltsenek_vegre_ne_sporoljanak","timestamp":"2021. február. 23. 14:19","title":"A pénzügyminiszter kéri a franciákat, hogy költsenek végre, ne spóroljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]