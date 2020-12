Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1335e578-40a5-48da-bb39-c0c72c94a0ef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"November végéig a magyarok négyötöde értesült a miniszterelnök uniós vétófenyegetéséről, ám a társadalom nagyon megosztott a konfliktus kiindulópontját illetően.","shortLead":"November végéig a magyarok négyötöde értesült a miniszterelnök uniós vétófenyegetéséről, ám a társadalom nagyon...","id":"20201202_Median_Hasit_a_migransozos_narrativa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1335e578-40a5-48da-bb39-c0c72c94a0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd86b79-8f28-4672-95fd-800d088b902a","keywords":null,"link":"/360/20201202_Median_Hasit_a_migransozos_narrativa","timestamp":"2020. december. 02. 11:00","title":"Medián: Hasít a migránsozós narratíva, de itthon nincs többsége Orbán vétójának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daeb7e14-76a3-474b-8f8e-03c156715ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább terjeszkedik Magyarországon a Xiaomi: a cég most először nyit Budapesten kívüli márkaképviseletet. A helyszín Debrecen.","shortLead":"Tovább terjeszkedik Magyarországon a Xiaomi: a cég most először nyit Budapesten kívüli márkaképviseletet. A helyszín...","id":"20201203_xiaomi_mi_store_magyarorszag_videk_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daeb7e14-76a3-474b-8f8e-03c156715ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459ac176-42c9-46c0-b71d-a0ce594868a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_xiaomi_mi_store_magyarorszag_videk_debrecen","timestamp":"2020. december. 03. 17:03","title":"Debrecenben nyílik meg a Xiaomi első vidéki üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romain Grosjean „karcolásokkal” úszott meg egy olyan balesetet, amilyenbe néhány évvel ezelőtt még bárki belehalt volna. ","shortLead":"Romain Grosjean „karcolásokkal” úszott meg egy olyan balesetet, amilyenbe néhány évvel ezelőtt még bárki belehalt...","id":"20201202_Grosjean_halo_Bianchi_Haas_F1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a37f5-ee8c-47cf-a08b-c2430f23eef9","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Grosjean_halo_Bianchi_Haas_F1","timestamp":"2020. december. 02. 12:38","title":"Kis híján elsírta magát a keze láttán a horrorbalesetet szenvedett F1-es versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5558e87d-624d-448e-aebd-e27fb3838576","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvost hetek óta tartó huzavona után hallgatták meg a parlamentben, most ellenzéki képviselőknek is elmagyarázhatta például, miért nem közölnek minden adatot. Szerinte Magyarország még az Egészségügyi Világszervezet előtt is jár pár lépéssel.\r

\r

","shortLead":"Az országos tiszti főorvost hetek óta tartó huzavona után hallgatták meg a parlamentben, most ellenzéki képviselőknek...","id":"20201203_muller_cecilia_operativ_torzs_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5558e87d-624d-448e-aebd-e27fb3838576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae7b61b-59cc-4361-be83-700ffae0ca58","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_muller_cecilia_operativ_torzs_meghallgatas","timestamp":"2020. december. 03. 13:23","title":"Müller Cecília: Adatdobálózással nem jutunk sehova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9e60b0-7314-43af-95f9-8bfe43edbad3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádirat szerint a szír férfi az Iszlám Állam egy fegyveres csoportját vezette és brutális gyilkosságokban vett részt. ","shortLead":"A vádirat szerint a szír férfi az Iszlám Állam egy fegyveres csoportját vezette és brutális gyilkosságokban vett részt. ","id":"20201203_birosag_itelet_hasszan_f_iszlam_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de9e60b0-7314-43af-95f9-8bfe43edbad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5404cb-6096-4429-86eb-97f9a7519f4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_birosag_itelet_hasszan_f_iszlam_allam","timestamp":"2020. december. 03. 14:36","title":"Életfogytig tartó börtönre ítélte a bíróság az Iszlám Állam korábbi tagját, Hasszán F.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Televízió riporterlegendája a szerdán elhunyt amerikai sportolóval, Rafer Johnsonnal készítette fura körülmények között élete első interjúját, még 1958-ban.



","shortLead":"A Magyar Televízió riporterlegendája a szerdán elhunyt amerikai sportolóval, Rafer Johnsonnal készítette fura...","id":"20201204_Elhunyt_a_sportolo_akihez_samlira_kellett_allnia_Vitraynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff6678b-b339-4537-858a-d62a211a2283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ce48cc-07ca-4d76-8382-2a129ef480e8","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Elhunyt_a_sportolo_akihez_samlira_kellett_allnia_Vitraynak","timestamp":"2020. december. 04. 08:53","title":"Meghalt a sportoló, akihez sámlira kellett állnia Vitray Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6b296e-497d-43dc-a3d2-14759b5ec21e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Időkép webkamerája is rögzítette azt a fényjelenséget, amit szerdán lehetett megfigyelni Magyarország felett. Valószínűleg egy fénypillér lehetett.","shortLead":"Az Időkép webkamerája is rögzítette azt a fényjelenséget, amit szerdán lehetett megfigyelni Magyarország felett...","id":"20201203_idojaras_fenyjelenseg_tokaj_fenypiller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf6b296e-497d-43dc-a3d2-14759b5ec21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d89044c-1e1a-4320-a782-c507bd1468f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_idojaras_fenyjelenseg_tokaj_fenypiller","timestamp":"2020. december. 03. 11:33","title":"Vörös csík jelent meg az égen Tokaj környékén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MLSZ 2,39 milliárdnyi taopénzt ítélt meg a felcsúti focialapítványnak, de hogy mire, azt még nem tudni.","shortLead":"A MLSZ 2,39 milliárdnyi taopénzt ítélt meg a felcsúti focialapítványnak, de hogy mire, azt még nem tudni.","id":"20201203_felcsut_mlsz_tao_tamogatas_tao_penzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a50f7a-a0dd-4065-8dd5-cf5b372c0ca7","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_felcsut_mlsz_tao_tamogatas_tao_penzek","timestamp":"2020. december. 03. 16:49","title":"Felcsúton megint kitaláltak valamit, amire milliárdokat hagyott jóvá az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]