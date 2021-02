Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a9328d5-0c0a-4ac5-9ee4-e1908069dbe4","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hogyan épült le a jogállamiság az elmúlt 11 évben? Maradt-e még szabad, elfoglalható terület? Mi az igazsága a kormánynak abban, hogy alaptalanul vádolja a külföld? Ezekről beszélgettünk Krekó Péterrel, a Political Capital ügyvezető igazgatójával a hvg.hu közéleti podcastjában, a Fülkében.","shortLead":"Hogyan épült le a jogállamiság az elmúlt 11 évben? Maradt-e még szabad, elfoglalható terület? Mi az igazsága...","id":"20210227_Kreko_Peter_fulke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a9328d5-0c0a-4ac5-9ee4-e1908069dbe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3307cd-da32-4c15-b853-63b119ef933b","keywords":null,"link":"/itthon/20210227_Kreko_Peter_fulke","timestamp":"2021. február. 27. 11:00","title":"Krekó Péter: \"A harc, amit a kormány folytat, szinte örökre fenntartható\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee52d81-b41b-45f4-bd03-a2df2116b946","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem tartanak istentiszteleteket azután, hogy elhunyt a bazilika plébánosa, és a káplánok között is többeknek pozitív lett a teszteredménye.","shortLead":"Nem tartanak istentiszteleteket azután, hogy elhunyt a bazilika plébánosa, és a káplánok között is többeknek pozitív...","id":"20210227_szent_istvan_bazilika_snell_gyorgy_erdo_peter_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee52d81-b41b-45f4-bd03-a2df2116b946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb3384a-7978-4dce-8b47-521c48155a77","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_szent_istvan_bazilika_snell_gyorgy_erdo_peter_koronavirus_fertozes","timestamp":"2021. február. 27. 06:48","title":"Bezárták a Szent István-bazilikát, mert többen koronavírusosak lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5885c-f5a0-42d5-ad8c-f146f88aba8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brazília első saját fejlesztésű, tesztelésű és működtetésű szatellitjét vasárnapra virradóra bocsátottak fel a Satish Dhawan indiai űrközpontból.","shortLead":"Brazília első saját fejlesztésű, tesztelésű és működtetésű szatellitjét vasárnapra virradóra bocsátottak fel a Satish...","id":"20210228_Muholdrol_vigyaznanak_az_amazoniai_erdore_a_brazilok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5885c-f5a0-42d5-ad8c-f146f88aba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1b74d-f18f-4922-82ca-1f119fb4479f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Muholdrol_vigyaznanak_az_amazoniai_erdore_a_brazilok","timestamp":"2021. február. 28. 17:26","title":"Műholdról vigyáznának az amazóniai erdőre a brazilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc427c6-a558-4a91-afe0-0d3da82944ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelkezés egyelőre három hétre szól. ","shortLead":"A rendelkezés egyelőre három hétre szól. ","id":"20210227_Ujabb_szigoritasok_a_cseheknel_csak_a_lakokorzetben_lehet_mozogni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cc427c6-a558-4a91-afe0-0d3da82944ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f304752-a77d-4cb0-9940-7e47a297c287","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Ujabb_szigoritasok_a_cseheknel_csak_a_lakokorzetben_lehet_mozogni","timestamp":"2021. február. 27. 07:56","title":"Újabb szigorítások a cseheknél: csak a lakókörzetben lehet mozogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f0edf6-5217-46a3-a142-a399e93e2b1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár hónapja még elképzelhetetlen indokkal magyarázkodott a sofőr.","shortLead":"Pár hónapja még elképzelhetetlen indokkal magyarázkodott a sofőr.","id":"20210227_Covidoltasra_sietett_200_kmhval_egy_88_eves_nyugdijas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2f0edf6-5217-46a3-a142-a399e93e2b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f282a7-ab51-4a03-b54b-d11b24792117","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_Covidoltasra_sietett_200_kmhval_egy_88_eves_nyugdijas","timestamp":"2021. február. 27. 09:05","title":"Covid-oltásra sietett 200 km/h-val egy 88 éves nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef102088-7679-4f1d-bd8d-5ed5057c3fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaság az élre tör.","shortLead":"A társaság az élre tör.","id":"20210227_Mintha_nem_is_lenne_valsag_39_szazalekkal_nott_a_4iG_arbevetele_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef102088-7679-4f1d-bd8d-5ed5057c3fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b0c19c-7894-4159-9b8c-5dbe24e4037e","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Mintha_nem_is_lenne_valsag_39_szazalekkal_nott_a_4iG_arbevetele_tavaly","timestamp":"2021. február. 27. 11:57","title":"Mintha nem is lenne válság: 39 százalékkal nőtt a 4iG árbevétele tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915a3878-d095-4383-8e10-f9aeba31ebef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A brit hadsereg veteránja tavaly csaknem 33 millió fontot gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára a koronavírus-járvány elleni küzdelem segítésére.","shortLead":"A brit hadsereg veteránja tavaly csaknem 33 millió fontot gyűjtött a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) számára...","id":"20210227_Vegso_bucsut_vettek_Sir_Captain_Tom_Mooretol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=915a3878-d095-4383-8e10-f9aeba31ebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd25e26-ba33-49b8-beaa-2492100c86c1","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Vegso_bucsut_vettek_Sir_Captain_Tom_Mooretol","timestamp":"2021. február. 27. 17:59","title":"Végső búcsút vettek Sir Captain Tom Moore-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e80bcb4-178c-43e8-9f18-6f52dc075052","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fiúkat még múlt héten ejtették fogságba. A több száz iskolás lányt péntek hajnalban rabolták el.","shortLead":"A fiúkat még múlt héten ejtették fogságba. A több száz iskolás lányt péntek hajnalban rabolták el.","id":"20210227_nigeria_elrabolt_iskolasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e80bcb4-178c-43e8-9f18-6f52dc075052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247356d1-9084-4481-99de-385b0a58574b","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_nigeria_elrabolt_iskolasok","timestamp":"2021. február. 27. 15:04","title":"Elrabolt nigériai iskolások: 27 fiút szabadon engedtek, 317 lányról még mindig semmi hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]