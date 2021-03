Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4ed0618-c576-4b29-bf34-00c73420458b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nubia bemutatta új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, amivel sikerült beelőzniük a rivális Asust.","shortLead":"A Nubia bemutatta új, játékosoknak szánt csúcsmobilját, amivel sikerült beelőzniük a rivális Asust.","id":"20210305_nubia_red_magic_6_dao_telefon_jatekosoknak_gamer_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ed0618-c576-4b29-bf34-00c73420458b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2a4b44-4619-4702-b9d3-c3a6652da363","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_nubia_red_magic_6_dao_telefon_jatekosoknak_gamer_telefon","timestamp":"2021. március. 05. 13:03","title":"18 GB RAM telefonban: itt a Nubia új csúcsmobilja, a Red Magic 6 Dao","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbad754-ef39-4627-be04-6dbf0c25a1ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fideszes parlamenti alelnök a befolyása alatt álló szervezetekkel lassan élet-halál ura a hazai közművelődésben.","shortLead":"A fideszes parlamenti alelnök a befolyása alatt álló szervezetekkel lassan élet-halál ura a hazai közművelődésben.","id":"202109_lezsakland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbbad754-ef39-4627-be04-6dbf0c25a1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac43539f-7ff3-41f6-8d08-1a0f9968719d","keywords":null,"link":"/360/202109_lezsakland","timestamp":"2021. március. 04. 11:00","title":"Ömlenek az állami milliárdok Lezsák Sándor sok mindent maga alá gyűrő birodalmába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f923fc4-9d40-40e1-addc-bea0827fe5a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Láttunk már érdekes technikai újításokat, de arra, amire a Sonynál készülnek, még az iparági szakértők is furcsán nézhetnek.","shortLead":"Láttunk már érdekes technikai újításokat, de arra, amire a Sonynál készülnek, még az iparági szakértők is furcsán...","id":"20210304_sony_kontroller_szabadalom_banan_playstation_konzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f923fc4-9d40-40e1-addc-bea0827fe5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c84073-b941-412f-bb60-796cfbdc1cc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_sony_kontroller_szabadalom_banan_playstation_konzol","timestamp":"2021. március. 04. 16:03","title":"A Sony újabb szabadalma: banánból csinálnának kontrollert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958db9c-aef1-4ba0-9cd9-97b972ed929e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az UV-C lámpák és az ultraibolya fény hatékonyan semlegesíti a koronavírust és más vírusokat. A gyártók ugyanakkor nem ajánlják, hogy ember közvetlenül kitegye magát az ultraibolya fénynek.","shortLead":"Az UV-C lámpák és az ultraibolya fény hatékonyan semlegesíti a koronavírust és más vírusokat. A gyártók ugyanakkor nem...","id":"20210305_rotterdam_tancosok_eloadas_uv_c_lampa_feny_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0958db9c-aef1-4ba0-9cd9-97b972ed929e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dabc4b-3fbf-4d84-a7a5-3976f5420a30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_rotterdam_tancosok_eloadas_uv_c_lampa_feny_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 17:03","title":"UV-fénnyel védték a vírusoktól egy rotterdami előadás táncosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","shortLead":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","id":"20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1138f61-de95-46c5-8e20-76ecfd617f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 04. 10:58","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Szputnyik V vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329a08c7-6920-476c-a88b-c8475f0246eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű operatőr-rendező szinte gyerekfejjel ismerte meg feleségét, már az első filmjében is szerepelt, 52 évig volt a felesége.



","shortLead":"A világhírű operatőr-rendező szinte gyerekfejjel ismerte meg feleségét, már az első filmjében is szerepelt, 52 évig...","id":"20210305_Koronavirusban_meghalt_Koltai_Lajos_felesege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329a08c7-6920-476c-a88b-c8475f0246eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63ebd5-5038-4a34-a422-039ff8c4fc3a","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Koronavirusban_meghalt_Koltai_Lajos_felesege","timestamp":"2021. március. 05. 09:49","title":"Koronavírusban meghalt Koltai Lajos felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típus teljesítménye 72 lóerővel nőtt, viszont nyomatékból be kell érnünk 130 Nm-rel kevesebbel.","shortLead":"A típus teljesítménye 72 lóerővel nőtt, viszont nyomatékból be kell érnünk 130 Nm-rel kevesebbel.","id":"20210305_gazolaj_benzin_audi_sq7et","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24721fe-4bc3-4596-a123-2ea871f61c7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_gazolaj_benzin_audi_sq7et","timestamp":"2021. március. 05. 09:21","title":"Itthon is beárazták a gázolajról benzinre váltott új Audi SQ7-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b333b61f-1951-4fad-a0b7-9d24902f9bf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chucky baba már rég nem menő.","shortLead":"Chucky baba már rég nem menő.","id":"20210304_farmernadrag_farmer_horrorfilm_horror","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b333b61f-1951-4fad-a0b7-9d24902f9bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d35fc5-a7a6-430e-82c1-114f5c9bfb83","keywords":null,"link":"/elet/20210304_farmernadrag_farmer_horrorfilm_horror","timestamp":"2021. március. 04. 21:55","title":"Érkezik a horrorfilm, amiben egy farmernadrág gyilkolja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]