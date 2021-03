Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e26a849-c463-496f-8158-4df19e3139df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megbízhatóság az egyik legfontosabb szempont autóvásárlásnál, akik sokat járnak kocsival, azok számára pedig különösen fontos.","shortLead":"A megbízhatóság az egyik legfontosabb szempont autóvásárlásnál, akik sokat járnak kocsival, azok számára pedig...","id":"20210304_Egy_felmeres_szerint_ezek_az_autok_erik_meg_leginkabb_a_300_ezer_kilometeres_futasteljesitmenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e26a849-c463-496f-8158-4df19e3139df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746806a8-de74-4e84-9c53-db407d92d78c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_Egy_felmeres_szerint_ezek_az_autok_erik_meg_leginkabb_a_300_ezer_kilometeres_futasteljesitmenyt","timestamp":"2021. március. 04. 13:45","title":"Egy felmérés szerint Amerikában főleg ezek az autók érik el a 300 ezer kilométeres futásteljesítményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7818b393-1c62-407b-9edd-b3a76ab066c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia annak, aki vágyik rá.","shortLead":"Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia annak, aki vágyik rá.","id":"20210304_micimacko_lego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7818b393-1c62-407b-9edd-b3a76ab066c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d85d2a-c2bc-40a6-b52d-de917773de21","keywords":null,"link":"/elet/20210304_micimacko_lego","timestamp":"2021. március. 04. 20:46","title":"Micimackós szettet ad ki a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546f107-d3e9-44c8-a5b0-01e3a50dde54","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A Fidesz azt mondja: még nincs döntés arról, hova lépnek át, miután szerdán bejelentették: az alapszabály módosítása miatt kilépnek az EPP frakciójából. 