[{"available":true,"c_guid":"d0c28a21-66f8-4b15-99b3-a358f9a65b39","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Globális figyelmet keltett az ausztrál kormány és a Facebook–Google-páros ütközése a médiatartalmakért járó fizetség ügyében. Az ellentételezés valamilyen módja általánossá válhat, de a nagy, illetve elterjedt nyelvű országok járhatnak jobban. Magyarországnak az EU közös fellépése segíthet.","shortLead":"Globális figyelmet keltett az ausztrál kormány és a Facebook–Google-páros ütközése a médiatartalmakért járó fizetség...","id":"202109__facebook_google_media__ausztralia_cselekszik__europa_figyel__delre_tekintve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0c28a21-66f8-4b15-99b3-a358f9a65b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4640baaf-5891-46f0-917e-f5c202c2ffa0","keywords":null,"link":"/360/202109__facebook_google_media__ausztralia_cselekszik__europa_figyel__delre_tekintve","timestamp":"2021. március. 07. 13:30","title":"Ausztrália csatát nyert a Facebook ellen, a világ országai követnék a receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világnak a koronavírus-világjárvány árnyékában, valamint abból fakadóan újabb biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie, és ha ezeket nem kezelik, akkor a válság még nagyobb károkat fog okozni - mondta. ","shortLead":"A világnak a koronavírus-világjárvány árnyékában, valamint abból fakadóan újabb biztonsági kihívásokkal kell...","id":"20210308_szijjarto_peter_migracio_brusszel_drogfogyasztas_drog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d8ae5a-7d3f-424b-b363-46eb2d22499b","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_szijjarto_peter_migracio_brusszel_drogfogyasztas_drog","timestamp":"2021. március. 08. 09:16","title":"Szijjártó megemlített két súlyos kihívást, amivel szembenéz a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint három migránssegítő egyesület is szervezett mentéseket hajtott végre, hogy nagyobb médiafigyelmet kapjon.\r

","shortLead":"Az ügyészség szerint három migránssegítő egyesület is szervezett mentéseket hajtott végre, hogy nagyobb médiafigyelmet...","id":"20210308_Civil_szervezet_embercsempesz_menekultek_mentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a77cb81-a77a-4a06-8a19-896286de397d","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_Civil_szervezet_embercsempesz_menekultek_mentes","timestamp":"2021. március. 08. 17:51","title":"Vádat emelhetnek több civil szervezet ellen, mert az embercsempészekkel egyeztetve mentettek menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb 12 fokig emelkedik a hőmérséklet.","shortLead":"Legfeljebb 12 fokig emelkedik a hőmérséklet.","id":"20210308_meteorologia_idojaras_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f5e2ef-8b3d-4ddc-839b-61410c0efbef","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_meteorologia_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. március. 08. 05:07","title":"Napos idő várható, helyenként hózáporokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Oprah Winfrey-nek elárulták, hogy három nappal a világraszóló esemény előtt titokban összeházasodtak.","shortLead":"Oprah Winfrey-nek elárulták, hogy három nappal a világraszóló esemény előtt titokban összeházasodtak.","id":"20210308_Kiderult_hogy_Harryek_mar_az_eskuvo_elott_hazasok_voltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbe0d93-9af5-43da-bee7-0b64c6d110fc","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Kiderult_hogy_Harryek_mar_az_eskuvo_elott_hazasok_voltak","timestamp":"2021. március. 08. 08:27","title":"Kiderült, hogy Harryék már az esküvő előtt házasok voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végén lejár az előzőleg kötött szerződés, így a társaság új partnert keres. A Népszava szerint ebben most is a Hungarikum Alkusz lesz a segítségükre.","shortLead":"Az év végén lejár az előzőleg kötött szerződés, így a társaság új partnert keres. A Népszava szerint ebben most is...","id":"20210309_meszaros_lorinc_biztositas_biztosito_bkv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3695568a-ffa7-40d4-b14a-eabf2f518ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b4a40a-6076-436c-a001-878cece399cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_meszaros_lorinc_biztositas_biztosito_bkv","timestamp":"2021. március. 09. 07:06","title":"Mészáros cége segít új biztosítót találni a BKV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy helyszínen lehet teszteltetni.","shortLead":"Négy helyszínen lehet teszteltetni.","id":"20210307_Itt_allnak_ma_a_koronavirusszurobuszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=885889e9-3865-4b7b-bb6c-0c8aedf13ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ba1ef0-7b98-4ea2-afd9-3eb52624bff7","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Itt_allnak_ma_a_koronavirusszurobuszok","timestamp":"2021. március. 07. 11:43","title":"Itt állnak ma a koronavírus-szűrőbuszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583710f6-cdd9-4897-9bd2-bb9a3003a48e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem semmi fogás a rendőrségtől.","shortLead":"Nem semmi fogás a rendőrségtől.","id":"20210307_Torokbalintnal_mutattak_meg_mit_ne_csinaljunk_soha_a_lerobbant_autonkkal_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583710f6-cdd9-4897-9bd2-bb9a3003a48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0566ad56-e6d7-4076-a881-fcc797eaff55","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Torokbalintnal_mutattak_meg_mit_ne_csinaljunk_soha_a_lerobbant_autonkkal_video","timestamp":"2021. március. 07. 16:24","title":"Törökbálintnál mutatta meg egy merész sofőr, mit ne csináljunk soha a lerobbant autónkkal (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]